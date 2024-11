Tuesday, 12 November 2024, 17:06 HKT/SGT Share: 傲基股份敲響港股上市銅鑼 全球化視野下長期價值凸顯

香港, 2024年11月12日 - (亞太商訊) - 進入四季度,港股市場流動性和機構投資者關注度提升,政策環境的優化也為內地企業赴港上市提供了更多支持,帶動IPO持續回暖,華潤飲料、地平線等大型IPO引發市場熱捧。經統計,10月份共計有8家企業登陸港交所,本月繼德翔海運後,今日港股再迎跨境電商明星企業傲基股份(02519.HK)上市。 傲基股份是頂級的線上零售商,專注於提供廣泛「家與生活」場景下的優質家具家居類產品,擁有ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK、FOTOSOK等全球熱門品牌。根據弗若斯特沙利文的資料,于2023年,按GMV計,公司在全球家具家居類B2C電商市場排名第五,並在基于中國賣家的家具家居類B2C海外電商市場排名第一,穩居家具家居類產品市場領導地位。 以市場為導向,產品開發能力備受認可 成立10多年來,經過長期市場深耕,傲基股份建立了多元化的產品組合,以家具家居品類為核心,包括床架、床、衣櫃、抽屜櫃、食品櫃、書櫃、梳妝台、梳妝凳、餐櫃、邊櫃及戶外家具,滿足各種家居及生活場景。家具家居品類產品涵蓋各種風格,從古典到現代、工業到簡約,為消費者提供豐富的選擇,並提升公司在家具家居類產品領域的品牌價值。同時,公司的產品亦包含電動工具類產品、家用電器類產品、消費電子類產品、運動健康類產品。 在佔領消費者心智的過程中,要持續優化消費者體驗並豐富產品組合,滿足市場需求,离不开对產品開發及創新設計的精益追求。傲基股份始終堅持以市場為導向的產品開發方法,持續加強產品創新,為多樣化產品賦能,鍛造出卓越的產品開發能力,獲得市場高度認可。截至最後實際可行日期,公司擁有629項專利、150項專利申請及172項軟件著作權。 自2013年起,傲基股份被認定為國家高新技術企業,2017年獲商務部認可為國家級電子商務示範企業。公司的工業設計創新實驗室自2021年起在中國B2C海外電商市場同行中率先被認定為國家級工業設計中心,並自2020年起被認定為廣東省工程技術研究中心,走在了行業前列。截至目前,公司榮獲72項享譽國際的設計獎項,包括iF設計獎、紅點獎、廣東省省長杯優秀獎及紅星獎。 與此同時,傲基股份建立了強有力的運營和執行團隊,使其能夠在產品選擇、設計和營銷方面迅速採取行動以應對不斷變化的市場需求,並利用其差異化的專業知識和市場洞察力。公司亦鼓勵各團隊之間的良性競爭,以促進創新,實現靈活的管理控制及精細化的執行。公司還會在整個產品開發生命週期中融入消費者的反饋意見,並將此寶貴意見用於持續改進產品,以確保產品符合消費者的期望。 堅守長期主義,推動可持續內生增長 從業務板塊來看,商品銷售與提供物流解決方案是傲基股份的兩大收入來源,已形成彼此協同的二元增長曲線。于2024年前4個月,公司實現總收入約人民幣28.34億元,其中商品銷售收入佔比79.4%,物流解決方案收入佔比20.6%。 除通過旗下深圳西郵智倉向自有的電商業務提供物流外,傲基股份還于海外倉模式下于全球向客戶(主要是電商賣家)提供高效物流解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年採用海外倉模式的B2C出口電商物流解決方案產生的收入計,深圳西郵智倉在中國所有B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第四,且在所有專注于中大件的中國B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第一。 於往績記錄期間,傲基股份為合共超過700家電商公司提供物流解決方案,于2021年、2022年、2023年、2023年前四個月及2024年前四個月分別完成超過320萬份、440萬份、610萬份、180萬份及250萬份訂單。另外,公司的商品銷售收入则主要來自第三方電商平台,主要包括亞馬遜、沃爾瑪及Wayfair。 繼2023年收入、淨利潤分別實現22.3%、133.1%的增長後,於2024年前4個月,傲基股份業績保持穩健增長態勢,收入和淨利潤同比增長16.9%、96.2%,展現出良好的內生成長性。隨著業務規模的不斷擴大,公司盈利能力也有望進一步增強,持續鞏固其在家具家居類產品全球B2C電商市場的核心競爭力。 此次成功在港上市,不僅為傲基股份打開直接融資渠道,滿足其業務可持續發展和國際化戰略的需求,還可以借助資本市場的力量,在全球化視野的宏大格局下,從長期主義出發,不斷做強做優,實現「讓世界愛上傲基產品」的美好願景。



話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network