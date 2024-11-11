香港, 2024年11月11日 - (亞太商訊) - 由雲南省商務廳主辦、雲南省駐香港商務代表處承辦的「雲品入港 - 雲南特色產品推介會」在2024年11月11日順利舉行，香港中聯辦、香港海關、漁農自然護理署、投資推廣署等部門的相關領導出席，涵蓋餐飲、採購、經銷、代理等的百餘名香港專業採購商到現場，37家雲南特色企業在現場展示別具特色的雲南特色產品，現場開展企業推介、雲品品鑒、經驗交流分享。

香港中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人周強出席此次活動，他表示，雲貴高原獨特的氣候條件和土壤特性，造就了「雲系」「滇牌」農產品的優越品質。近年來，雲南積極推動「雲品出滇」「雲品入港」取得積極成效。雲南與香港供應鏈的上下游優勢互補，未來合作雙贏的前景廣闊。

雲南省商務廳副廳長李翌表示，雲南與香港，有著穩固的合作基礎和無限的合作潛力，雲南優質的農產品以其獨特的風味和優良的品質得到香港消費者的肯定。透過是次活動，期盼兩地合作能邁上新的台階，共同展望未來及探索新的發展前景。

近年來，雲南與香港在經貿領域開展了卓有成效的務實合作，2023年兩地貿易總額達82.9億元人民幣，2024年1-9月，雙邊相互投資額超 200億美元。本次活動讓雲品成為連接滇港兩地情誼的橋梁，令更多的港商認識並瞭解雲南特色產品的優勢，促進更多的優質雲品入港，為香港市民帶來更加豐富多樣的消費選擇。

圖片說明：「雲品入港-雲南特色產品推介會」榮邀到雲南省政協常委莊哲猛、

香港特別行政區政府香港海關助理關長朱沛傑、雲南商務廳副廳長李翌、

香港中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人周強、香港特別行政區政府投資推廣署內地及大灣區業務總裁李淑菁、

香港中國企業協會副總裁曾燊典、天成（太平洋）有限公司總經理助理傅華（圖左至右）出席。

圖片說明：雲南省商務廳雲南商務廳副廳長李翌為活動開幕致辭。

圖片說明：活動現場有多達37家雲南企業展示雲南特色產品，場面熱鬧。

圖片說明：雲南與香港企業分享交流，促進滇港貿易合作。

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