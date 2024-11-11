武漢有機（02881.HK）新軒宏一期項目投產 首次開闢加氫系列和烷基化系列產品

香港, 2024年11月11日 - (亞太商訊) - 武漢有機控股有限公司，02881.HK（下稱「武漢有機」）全資子公司湖北新軒宏新材料有限公司（下稱「新軒宏」）在其潛江生產基地舉行新軒宏一期項目投產儀式。

新軒宏一期項目運用數字孿生、5G互聯網、IoT物聯網等數字技術，綜合提升生產工藝，打造全流程自動化工廠。一期項目規劃年產4萬噸精細化工品生產能力，其中乙酸苄酯1萬噸/年、苄基甲苯2萬噸/年已全部投產，二苄胺1萬噸/年。上述產品達產後，各項產品產能規模均將位列全球前列，具備強勁的全球競爭力。二苄胺是武漢有機現有甲苯氧化產品鏈的延伸，乙酸苄酯、苄基甲苯是武漢有機現有甲苯氯化產品鏈的延伸，伴隨項目投產，集團產品線及其應用範圍將進一步擴大。此外，新軒宏一期項目首次開闢了加氫系列和烷基化系列產品，為武漢有機產品體系精細化、數智化發展奠定了良好的技術和人才基礎。

武漢有機作為全球知名的甲苯衍生品供應商，也是中國歷史最為悠久的食品添加劑生產經營企業之一。公司現有自製產品組合主要包括五款甲苯氧化產品、兩款甲苯氯化產品、兩款苯甲酸氨化產品及超過20款具有廣泛市場用途的其他精細化工產品。產品廣泛用於食品防腐劑、家用化學品、動物飼料酸化劑以及農業化學及醫藥用途的合成中間體。產品銷往全球70多個國家和地區，為多個世界知名企業及地區性行業參與者的合約供貨商，備受合作夥伴認可。根據獨立全球市場研究及諮詢公司沙利文的數據，2023年武漢有機是中國最大的苯甲酸、苯甲酸鈉生產商及第二大苯甲醇生產商；而於全球市場，武漢有機是全世界第二大的苯甲酸、苯甲酸鈉生產商及第三大苯甲醇生產商。

同時，在新軒宏一期項目投產儀式上，武漢有機的另一全資子公司湖北新連宏新材料科技有限公司與潛江市政府簽訂了意向書，意向購買120畝土地用以滿足公司未來發展所需。

本次新軒宏一期項目投產暨新連宏意向書籤訂儀式，得到了潛江市政府的高度重視，出席儀式的領導和嘉賓有：中共潛江市委副書記、市長楊勇同志，潛江市政協黨組書記、主席黎喜斌同志，中共潛江市委常委、市委秘書長陳慶忠同志，中共潛江市委常委、副市長雷玉成同志，潛江市人民政府副市長趙曜同志，潛江市人民政府黨組成員、市政府辦公室主任陳華同志以及潛江市各相關職能部門和單位代表，王場鎮人民政府主要負責人；武漢有機董事長鄒曉虹、首席執行官周旭等，新軒宏董事長黨輝、總經理向世炎等，以及武漢有機合作夥伴代表。

中共潛江市委常委、副市長雷玉成代表潛江市委市政府致辭，他表示，新軒宏項目投產既是潛江市與武漢有機集團深化戰略合作結出的又一碩果，也是潛江市融入武漢城市圈產業鏈邁出的堅實一步。新軒宏項目和即將達成意向的武漢有機新連宏項目將成為國內日化、醫藥行業企業的重要供應商，必將為潛江市加快建設四化同步發展示範區、打造全省「光芯屏端網」產業核心配套基地提供強勁支撐。

武漢有機董事長鄒曉虹表示，武漢有機正處於產業擴張時期，過去的成績離不開潛江市政府的大力支持，下一步武漢有機潛江基地將勇於創新，開拓進取，為潛江地方經濟振興添磚加瓦。

本次武漢有機新軒宏新材料有限公司一期項目投產暨武漢有機新連宏新材料科技有限公司意向書籤訂儀式自此圓滿落幕，邁入新發展階段的武漢有機將繼續聚焦精細化工領域，凝練新質生產力，持續升級提質，為助推精細化工產業高端化、綠色化、智能化發展注入一份力量。

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