日清食品與日清亞洲訂立合營協議 在澳洲成立食品貿易公司



香港, 2024年11月11日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）宣布與日清亞洲訂立合營協議，成立名為Australia Nissin Foods Pty., Ltd.的合營公司，由集團及日清亞洲分別擁有51%及49%權益。 集團將以現金注資1,020,000萬澳元（相當於約5,232,600港元）作為合營公司之股本，有關注資由集團內部資源撥付。合營公司將成為公司非全資附屬公司，其業績將併入集團財務報表之內。該公司將主要於澳洲及新西蘭從事即食麵、零食、穀物片及其他食品的進口及銷售。 透過在澳洲及新西蘭建立據點，集團將可加強在該兩個市場的宣傳推廣活動、強化銷售及分銷網絡，並加強控制集團產品的零售銷售及存貨水平。日清亞洲是一家於泰國成立的公司，主要提供管理或支援服務予其附屬公司，包括泰國、印尼、新加坡、柬埔寨及馬來西亞等地的即食麵生產商及銷售商。集團相信，日清亞洲在加強澳洲及新西蘭即食麵市場的分銷及拓展方面，將發揮重要作用。 近年來，澳洲及新西蘭的即食麵市場實現健康增長。澳洲的即食麵需求量由2019年的4.2億份增加至2023年的5億份，複合年增長率為4.5%；新西蘭的即食麵需求量由9,000萬份增加至1.1億份，複合年增長率為5.1%，兩國的增速均超過3.1%的全球複合年增長率。集團認為，有關增長趨勢將持續，原因是移民至澳洲及新西蘭的亞洲人數上升，帶動兩國的人口持續增加，為當地即食麵市場的擴張帶來龐大機遇。 日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「Australia Nissin Foods Pty., Ltd.的成立標誌著集團拓展國際市場的重要里程碑，鞏固了我們在澳洲及新西蘭的市場地位。集團最近策略性收購ABC Pastry使我們的產品組合更多元化，而新成立的合資公司將加強我們在這兩個市場的地位，並擴大集團的收入來源。通過一系列策略性併購，我們正逐步提高運營效率，並更能迎合消費者不斷變化的喜好。此外，這些舉措亦是我們推動可持續及長期增長策略的核心，目標是在未來數年為集團及股東帶來長遠價值。」 如欲了解更多信息，請參閱香港聯合交易所網站上的公告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1111/2024111100168_c.pdf 圖片 Australia Nissin Foods Pty., Ltd.的主要品牌和產品包括出前一丁、日清拉麵和合味道。 有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國內地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國內地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國內地的一線及二線城市。此外，日清食品在其他亞洲地區開展業務，包括越南、台灣和韓國市場。 日清食品被納入五項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。 詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。 新聞垂詢： 投資者垂詢： 日清食品有限公司 日清食品有限公司 公共關係部 投資者關係部 王惠芳 / 胡幗詠 山崎 真護 / 殷惠芬 電郵: pr@nissinfoods.com.hk 電郵: ir@nissinfoods.com.hk 縱橫財經公關顧問有限公司 李惠兒 電話: （852）2864 4834 歐陽蔚雯 電話: （852）2114 4913 電郵: sprg_nissin@sprg.com.hk



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