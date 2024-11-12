日清食品公佈2024年第三季度業績

香港, 2024年11月11日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今日公布截至2024年9月30日止九個月（「報告期」）之未經審核第三季度財務業績。

報告期内，集團錄得收入2,862.2百萬港元，2023年同期為2,956.0百萬港元。集團的7月至9月收入按年微升1.3%，主要是由於中國內地某些杯裝即食麵的銷售擴張所致。報告期綜合毛利為997.4百萬港元（2023年：1,005.8百萬港元），毛利率由2023年的34.0%上升0.8個百分點至2024年的34.8%，主要是由於期內原材料及採購成本減少。

香港及其他亞洲業務收入為1,097.7百萬港元。中國內地業務方面，由於消費者信心疲弱及人民幣兌港元貶值，報告期內中國內地業務的收入為1,764.5百萬港元。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「我們很高興看到自下半年以來業績呈現上升趨勢，反映我們採取的策略性銷售計劃獲得正面成效。隨著銷售的自然增長，我們於9月收購的韓國零食製造商Gaemi Food亦開始逐步為集團帶來長期貢獻。值得一提的是，我們近期的併購舉措將增強集團業務的適應性和韌性，以確保穩定的業績表現。我們會繼續將產品組合多元化，並在所經營的市場提高品牌知名度，從而提高我們的競爭優勢。這些舉措將有助集團維持穩定表現，並持續為客戶及股東帶來可持續價值。」

有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國內地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條），並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國內地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國內地的一線及二線城市。此外，日清食品在其他亞洲地區開展業務，包括越南、台灣和韓國市場。

日清食品被納入五項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。

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