第32屆香港國際眼鏡展圓滿結束

- 香港眼鏡展共吸引約13,000名來自94個國家及地區的業內買家親臨參觀和採購

- 展會設有12個展區並增設綠色設計、智能眼鏡及銀髮產品三大主題標誌,買家指更方便採購有關產品

-「第24屆香港眼鏡設計比賽」結果揭盅,獲獎作品展示本地設計師創意 香港, 2024年11月11日 - (亞太商訊) - 2024年11月8日,由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦、香港中華眼鏡製造廠商會合辦的第32屆香港國際眼鏡展的實體展於今天圓滿結束,為期三日的展覽共吸引約13,000名來自94個國家及地區的買家到場採購。 香港貿發局副總裁張淑芬表示:「今屆香港國際眼鏡展匯聚國際買家到場搜羅新產品,當中來自東盟地區包括印尼、新加坡和泰國,以及澳洲、日本和台灣的買家均錄得升幅,盡顯香港國際化優勢,同時反映各地買家均視香港國際眼鏡展為業內重要採購平台。」 展會新設三大主題標誌 提升買家採購體驗 為了方便買家更輕鬆地尋找目標產品,今屆眼鏡展於12個展區中增設三大主題標誌:綠色方案供應商 (Green Solutions Suppliers) 、智能眼鏡 (Smart Eyewear) 及樂齡產品 (Smart Ageing Products),透過產品分類讓買家能輕鬆地找到所需產品,簡化採購流程,亦反映眼鏡業的創新趨勢,與消費者需求並進。 採用環保、可持續發展及再生物料的方向是業界長遠共同目標。香港展商Winky International Limited專營生物可降解及生物基原料製作的眼鏡,其創辦人及創意總監程永成表示,綠色方案供應商標誌幫助他們吸引了心儀環保産品的歐洲買家。今年接觸到的買家比去年上升一成,有馬來西亞的新買家還已在現場下單。他們預計在展會結束後可以與8至10家新分銷商建立合作關係,預計今年展會帶來的銷售額將比去年的展會增長50%。 科技發展日新月異,眼鏡與智能及創新技術已互相融合,逐漸成為日常生活不可或缺的元素,智能眼鏡更是未來的發展方向。香港展商所樂思科技有限公司的總經理張惠權表示:「我們展示備有ChatGPT-4o功能的新款AirGo™ Vision智能眼鏡,這款創新産品吸引了大量國際買家的垂詢,我們預計將與來自香港、意大利、日本、韓國、中國內地、馬來西亞和英國的10多位買家建立合作夥伴關係。AirGo™ Vision 不僅吸引年輕用戶,對於長者和視障人士亦具吸引力,成為銀髮市場的新商機。」 來自土耳其的著名批發商及分銷商 Arikan Saat每年亦會參觀香港國際眼鏡展,其東主Mahmut Arikan表示:「今年我們發掘了許多新款設計,並已在展會現場向13家現有供應商和七家新供應商下單,採購鏡框、太陽鏡和夾片,訂單總額爲20萬美元。我們計劃在展會後向更多供應商採購至少100萬美元的新産品。」 來自越南的分銷商ONE ZERO ONE Trading Co. Ltd,同時亦推廣自家品牌。該公司總裁 Cuong Timothy Tran 表示,他在現場已與八家供應商確認了總額19.5萬美元的訂單,主要採購醋酸纖維鏡框、鈦金屬鏡框、眼鏡盒和眼鏡布等。他在展前透過「商對易」 (Click2Match) 平台瀏覽展商及産品詳情,加快了現場採購及交易,並使用貿發局Marketplace App的「掃碼易」 (Scan2Match) 功能,通過訊息中心與超過10家展商洽談。 創新比賽 發掘「超乎想像」的商機 為提升香港眼鏡製造業產品設計水平,鼓勵創新並向國際買家推廣本地眼鏡設計,香港貿發局及香港中華眼鏡製造廠商會以「超乎想像」為主題,合辦的「第24屆香港眼鏡設計比賽」,賽果已正式揭盅並已舉行頒獎典禮,得獎及入圍作品於展會期間展出。 公開組冠軍由雅視光學有限公司的設計師林典群設計的「陶瓷眼鏡」奪得,作品以陶瓷為靈感,融合青花瓷的優雅與北宋汝窯瓷器的簡樸,巧妙地將傳統文化與現代時尚結合,此作品同時獲得創意大獎及市場潛力大獎;學生組則由香港知專設計學院學生朱俊彬的「迴響之光」奪冠,作品專為視障人士設計,包含三個超聲波發射裝置,利用超聲波回聲定位檢測障礙物,通過骨傳導耳機傳遞資訊,用家更可因應不同的使用情況自行調整超聲波的強度,大大改善視障人士的出行體驗。 展覽繼續採用「展覽+」(EXHIBITION+)線上線下融合模式舉行,展商及買家除了參與實體展,亦可以利用「商對易」(Click2Match)智能配對平台進行線上洽商及配對,直至11月15日。買家如在實體展期間使用 HKTDC Marketplace App 的「掃碼易」(Scan2Match)功能,掃描展商的專屬二維碼,更可以在實體展結束後與展商延續線上商談。 圖片下載:http://bit.ly/3AvqtRs 第32屆香港國際眼鏡展吸引約13,000名、來自94個國家及地區的買家進場參觀採購。 「品牌廊」匯聚全球逾200個頂尖眼鏡品牌,盡顯香港國際化優勢。 展覽設有中國內地、台灣、日本、韓國、視尚廊和中華眼鏡製造廠商會等多個展館,為展商提供交流機會,抓住新興商機。 「第22屆香港視光學會議」近視 – 從控制到預防,我們現在處於何處?」為主題,邀請來自中國內地、香港、澳洲及德國的學者與業界人士作深入探討,圖為醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生致開幕辭。 「第24屆香港眼鏡設計比賽」頒獎典禮於展會期間舉行,嘉許傑出設計。 大會今年特設環保攤位設計大獎,旨在表揚參展商展位的環保理念,以減少對環境的影響。今年的得奬展商為: (上圖)United Creation Optical Company Limited (金奬)、Obe (HK) Ltd (銀奬)及Arts Optical Company Limited (銅奬)。 展會期間除了有多場研討會及眼鏡匯演,亞太區眼健康峰會(香港站) 暨大灣區眼視光執業發展論壇首次在港舉辦,探討大灣區眼健康領域的最新趨勢和機遇。 相關網頁

香港國際眼鏡展:hkopticalfair.hktdc.com/tc

「第24屆香港眼鏡設計比賽」結果:https://tinyurl.com/354ezmjb

「第22屆香港國際視光學會議」: https://tinyurl.com/2j96v6uw

