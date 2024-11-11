香港鶴山同鄉會圓滿舉辦第八屆鶴山市海外聯誼會



香港, 2024年11月11日 - (亞太商訊) - 近日，香港鶴山同鄉會（「同鄉會」）成功舉辦了「第八屆鶴山市海外聯誼會」（俗稱「世鶴2024」），活動於11月4日至6日一連三天分別在香港及鶴山舉行。這次盛大活動吸引八佰多位來自世界各地的鶴山僑領及同鄉，大家齊聚一堂，共謀發展。 香港鶴山同鄉會執行會長呂榮駒先生表示：「香港鶴山同鄉會創會至今，已逾百年。有賴先賢及各理監事一直同心合力發展會務，令同鄉會得以發揮作為家鄉與海外鄉親的橋樑紐帶作用。國家視香港如明珠瑰寶，同鄉會扎根香港，定當做好本份，堅持敬老、勵學、參與善舉與聯繫鄉誼的初心，為香港出力，讓其發光發亮，以盡對國家應有之責。」 香港鶴山同鄉會第三十八屆理事長麥炳球先生表示：「除了來自內地及香港的鄉親，我們更要衷心感謝來自海外的同鄉，包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、美國、加拿大、澳洲、新西蘭以至塞浦路斯的各同鄉。他們遠道而來參與『世鶴2024』，見證珍貴的鄉情、親情及友情。今年適逢中華人民共和國成立七十五周年，故特別定為『慶祝中華人民共和國成立75周年暨第八屆鶴山市海外聯誼會晚宴』主題活動。同鄉會立足香港，而香港是內地與國際之間的『超級聯繫人』，同鄉會也旨在發揮這一聯繫作用，助力全球鶴山人才發展。」 資深會員吳亮星銀紫荊勳賢致辭時重申，香港給定位為國際金融中心，需多方面注意，以取得國際認同和接受。香港作為國際金融中心和國際貿易樞紐，擁有豐富的管理經驗；廣東省則是中國經濟最發達的地區之一，擁有強大的製造業和科技實力。兩地優勢互補，共同發展，必將攜手共築大灣區美好新景象。 同場致辭嘉賓，鶴山市政協主席陳文則對各鄉親為支持家鄉發展和祖國建設，促進海內外經濟及文化交流，付出巨大努力和貢獻，表示感謝和崇高敬意。他又引述，2023年鶴山以廣東省內縣（市）排名第一的成績被評為「中國最具吸引力縣城」，同時連續5年被評為全國投資潛力百強縣。今天的鶴山，優勢明顯，潛力巨大，勢頭強勁，令人期待。 「世鶴2024」三日行程涵蓋晚宴、文化遊覽、座談會及回鄉交流等多元活動，其中「分享願景 共創未來」座談會邀請到專題講者與會員熱烈討論大灣區的未來發展。香港浸會大學工商管理學院特邀教授劉佩瓊教授講述主題：如何「發揮一國兩制的制度優勢」，「打造國際高端人才集聚高地」；香港人才服務辦公室副總監歐雪雯講述特區政府的人才政策；鶴山市留學生協會主席呂健全則以協會的案例，闡釋留學生在香港及大灣區的機遇。 此外，座談會的與會者更展開討論，探討人才雙向交流的可能性，以及如何加強各地年青人的交流；還探討同鄉會之間，未來在文化、會務及互惠多等方面的合作可能性和方向。大會期望通過專家分享，為推動各地人才交流盡一份力。其中，要加強香港及內地在人才培養、引進和使用方面的合作，為大灣區的發展提供有力的人才支持。香港目前有「高才通」、「優才計劃」等人才政策支持， 2023 年5 月公布擴大版的「人才清單」，涵蓋至九個行業領域的51 項專業工種，種種政策對吸引人才來港起到積極作用。2024年的施政報告，更優化部份政策。與會者期望上述政策有助推動香港及大灣區的未來發展。 「世鶴2024」的成功舉辦，不僅加強了全球鶴山人的聯繫和交流，也為大灣區的未來發展提供了有益的啟示和建議，推動了今次的主題 -- 「讓世界認識鶴山，讓鶴山貢獻世界」。同鄉會表示，人才是香港發展的基石，同鄉會亦始終敞開懷抱，歡迎年輕人才加入，共同推動會務，致力為同鄉會注入活力，成為世界各地鶴山鄉親的堅實橋樑。此外，同鄉會將繼續發揮「超級聯繫人」的作用，為大灣區的發展搭建更多的橋樑和平台。他們將積極與兩地政府部門、企業和社會團體合作，共同推動大灣區的發展，為實現中華民族的偉大復興貢獻力量。 「分享願景 共創未來」座談會請來講者與會員探討如何互相合作，促進人才交流 香港鶴山同鄉會理事長麥炳球（前排黑衫）與到訪的海外僑團一起合唱「朋友」 海外僑團與本地同鄉友會共聚一堂，聯絡鄉誼 同鄉會資深會員吳亮星銀紫荊勳賢致辭時指出，

香港給定位為國際金融中心，需多方面注意，以取得國際認同和接受 出席活動嘉賓合照 晚宴的火龍表演 關於香港鶴山同鄉會

香港鶴山同鄉會成立是以聯絡感情，交換智識，謀邑人之福利，策慈善之推行為宗旨, 其中包括提供及推廣學術、教育及頒發獎學金、助學金和獎項。香港鶴山同鄉會還與東華三院合辦一所位於港島南區的小學名為鶴山學校。祖國改革開放以來，同鄉會熱心支持家鄉建設，為鶴山捐建了醫院、學校，對改變家鄉面貌，改善鄉親生活水平，不遺餘力。今後還將一如既往，團結合作，去創造更美好的明天。 欲知更多資料，請瀏覽網址： www.hokshan.org.hk



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