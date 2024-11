黑桃資本參與在卡塔爾舉行的2024年瑞銀金融高峰會

Monday, 11 November 2024, 10:33 HKT/SGT Share:

香港, 2024年11月11日 - (亞太商訊) - 黑桃資本有限公司(「黑桃資本」)受邀參加由 UBS 和 Invest Qatar 主辦的 2024 年金融高峰會。這場享有盛譽的峰會為來自世界各地的機構投資者、家族辦公室、主權財富基金和主要企業家提供了一個互動和交流的平台。參與者有機會深入探討從投資策略、風險分散到人工智慧和地緣政治等各種主題,所有這些都為應對不確定性提供了寶貴的見解。 黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生表示:「我今天很榮幸在峰會上會見卡塔爾財政部長 Ali bin Ahmed Al-Kuwari 先生閣下。我們的討論圍繞著卡塔爾如何鞏固其作為全球主要能源參與者和世界市場主要石油供應國的地位。卡塔爾積極敞開大門吸引更多專業人士並鼓勵新創公司,實在令人鼓舞。財政部長閣下也分享了他們如何加強建立國際學校和商學院。這場峰會適逢美國總統大選,財政部長閣下表示希望當選總統特朗普先生在不久的將來為世界帶來持久和平。卡塔爾擁有令人驚嘆的海岸美景,使這次旅行成為一次令人驚嘆的旅行和難忘的活動。」 (左起)黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生、

卡塔爾財政部長 Ali bin Ahmed Al-Kuwari 先生閣下及瑞銀董事總經理溫善鑫先生 有關黑桃資本有限公司

黑桃資本有限公司乃何猷龍先生的家族辦公室,負責管理何先生的私人資產及財富項目。總部設於香港,公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目,而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業,同時保持多元化資產類別,投資組合包括股票、債券、房地產、醫療科技、文化產業、綠色能源和上市前投資的項目。2023年8月,黑桃資本發起的空白支票公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co與VinFast Auto Ltd完成了230億美元的業務合併。2024年8月,黑桃資本發起的第二家SPAC Black Spade Acquisition II Co,籌集金額為1.53億美元,並在納斯達克成功上市。 傳媒垂詢:

