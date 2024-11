Friday, 8 November 2024, 19:27 HKT/SGT Share: 「連接世界 創造美好」跨境電商領導者傲基股份在港上市

在全球新一輪科技革命浪潮下,作為貿易新業態,跨境電子商務借助完善的物流體系和數字化平台,既打通了國際供應鏈和產業鏈,也讓傳統貿易更為高效、便捷,成為拉動中國外貿增長的新動能。國家海關總署的最新初步測算數據顯示,今年前三季度,我國跨境電商進出口達人民幣1.88萬億元,增長11.5%。 11月8日,專注於家具家居類產品的頂級線上零售商傲基股份(02519.HK)在港交所主板掛牌,成為香港資本市場炙手可熱的生力軍,迎來發展里程碑。已成功打造高成長底色的傲基股份,擁有扎實的基本面與領先的市場地位,是可持續增長潛力較大的稀缺標的,有望受到長線價值投資者的青睞。 產品組合多元化,物流效率處於行業高水平 近年,物美價廉的家具家居類產品日益受到歐美消費者歡迎,且隨著數字經濟的快速發展,消費者的購物偏好逐漸從線下轉移到線上,使得線上渠道成為家具家居類產品市場的主要增長推動力。根據弗若斯特沙利文的資料,於2023,全球家具家居類產品市場B2C電商的GMV為3,258億美元,並預期2028年將達到5,885億美元,2023年至2028年的複合年增長率為12.6%,保持良好增勢。 從市場格局來看,全球家具家居類B2C電商市場較為分散,按2023年的GMV計,成立於2010年的傲基股份排名第五,同時公司在中國賣家的家具家居類產品B2C海外電商市場中排名第一,位居行業頭部地位。公司的產品組合多樣、優質且具競爭力,家具家居類產品主要包括床、書櫃、衣櫃、抽屜櫃、梳妝台和梳妝凳、食品櫃、邊櫃、沙發及戶外家具,具有古典、現代、工業及簡約等多種風格,此外,亦提供電動工具類、家用電器類、消費電子類以及運動健康類產品。 為快速開發多元化產品,保障產品質量,傲基股份不僅搭建完善的數字化供應鏈管理系統,亦設立全球多級倉儲物流網絡,並開發了專有的物流解決方案管理系統,以有效應對不斷變化的市場需求。截至2024年4月30日,公司已與575家製造合作夥伴合作,能在40天內將新產品從設計階段到完成打样,並在生產後50天內上架销售,而行業慣例分別超過45天和90天,運營效率大幅領先同業。同時,在洛杉磯、休斯頓、新澤西、芝加哥等美國主要港口城市及歐洲(主要是德國)運營27個海外倉儲設施,總建築面積超過550萬平方英尺。 在中大件物流解決方案方面,傲基股份已累計為合共超過700家電商公司提供物流解決方案,於2021年、2022年、2023年、2023年前4個月及2024年前4個月,分別完成超過3.2百萬份、4.4百萬份、6.1百萬份、1.8百萬份及2.5百萬份訂單。根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年採用海外倉模式的B2C出口電商物流解決方案產生的收入計,公司旗下深圳西郵智倉在中國所有B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第四,且在所有專注於中大件的提供商中排名第一。 靈活應變,穩健增長彰顯經營韌性 傲基股份通過一體化供應鏈、數字化管理系統以及廣泛而完善的倉儲網絡,傲基股份在高效的物流系統和高效運營方面建立了優勢,迅速成為中國B2C海外電商市場領先的市場參與者,擁有ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK等全球熱門品牌,消費者基礎逐步穩固。於2023年,公司有11個品牌的GMV超過人民幣1億元。 在這一過程中,面對瞬息萬變的市場形勢,傲基股份以靈活的應變能力適時精進業務策略,助力其穿越週期,維持良好的經營韌性和成長韌性。例如,為降低亞馬遜事件的影響,公司對網店佈局進行優化,並完善了品牌戰略,在專注於家具家居類產品的同時,投入大量時間及資源培養多元化的品牌及產品組合。公司亦已在沃爾瑪及Wayfair等其他領先電商平台上建立業務,開闢出更多營收渠道。 由此,在經歷亞馬遜事件後,傲基股份的整體財務表現迅速恢復,來自亞馬遜平台的收入佔比從2021年的83.9%,逐年下降至2024年前4個月的53.2%。於2023年及2024年前4個月,公司分別實現收入約人民幣86.83億元、28.34億元,同比增長22.3%及16.9%;淨利潤約5.20億元、、1.89億元,同比增長133.1%及 96.2%。截至2024年4月30日,現金及現金等價物達人民幣9.38億元。 伴隨其香港IPO順利完成,傲基股份的投資價值也得到充分的展現。翹首未來,公司將堅持以「連接世界,創造美好」為使命,持續為客戶創造價值,滿足客戶需求,進一步夯實在家具家居類產品全球B2C電商市場的領導地位,努力成為一家具有全球化視野的跨國公司,引領行業可持續發展。



