王朝於「2024年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」獲一銀一銅佳績



香港, 2024年11月8日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司(「王朝」或「集團」)(股份代號：00828)欣然宣佈其「王朝5度紀念日低醇起泡葡萄酒」及「王朝傳承半乾白葡萄酒」分別於「2024年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」榮獲氣泡酒中國產區品評組別銀獎及半乾型酒中國產區品評組別銅獎殊榮，這是王朝產品連續十四年於該獎項中獲得佳績。此外，此次獲獎的「王朝5度紀念日低醇起泡葡萄酒」及「王朝傳承半乾白葡萄酒」近期亦分別於「2024秋季法國國際葡萄酒、有機葡萄酒及烈酒大獎賽」中榮獲中國區甜型酒和其他類酒銀獎及中國區混釀乾白葡萄酒大金獎。 「國泰航空香港國際美酒品評大賽」乃全球知名的國際美酒品評大賽（IWSC）的姐妹競賽，為發展蓬勃的亞洲市場而設，是亞洲最有聲望的頂級葡萄酒和烈酒大賽。本次大賽由56位頂級行業專家組成評審團，包括葡萄酒大師、侍酒師大師、貴賓級國際葡萄酒及烈酒評委、餐飲業專業領軍人物等，從來自全球31個國家的參賽樣品中挑選出頂級美酒，為亞洲消費者提供最具權威的葡萄酒和烈酒指南。此外，每年於法國巴黎舉辦的「法國國際葡萄酒、有機葡萄酒及烈酒大獎賽」，是法國唯一擁有「國」字頭且面向全球酒莊及酒商開放的國際級大獎賽，由具備豐富品鑒經驗及知名的專家評委進行審核評定，賽事全程由法國國家海關總署監審，確保比賽嚴謹公正。 王朝主席萬守朋先生表示：「此次『王朝5度紀念日低醇起泡葡萄酒』及『王朝傳承半乾白葡萄酒』於兩個業界盛大賽事獲獎，有力彰顯葡萄酒界對王朝葡萄酒品質及工藝的肯定，未來，集團將不斷精進製酒技術及創新營銷策略，提升王朝產品品質與知名度，激發品牌活力，將風格獨特、品質卓越的中國葡萄酒推廣至世界舞台。」 王朝於「2024年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」及「2024秋季法國國際葡萄酒、有機葡萄酒及烈酒大獎賽」獲獎的產品介紹如下: 關於王朝酒業集團有限公司 王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號00828。成立於1980年，王朝為中國優質葡萄酒生產商，主要生產及銷售「王朝」商標的葡萄酒產品，是中國第一家中外合資的釀酒企業，主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒產品系列超過100種，及引入進口葡萄酒產品，為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。 近年，王朝在業內及市場均獲得許多獎項，包括： 年份 王朝榮獲獎項 2019 - 「王朝至尊皇族系列－珍藏赤霞珠2008年」及「王朝5度紀念日低醇起泡葡萄酒」於「『一帶一路』葡萄酒及烈酒大獎」獲頒兩項銀獎

- 「王朝禮頌系列 - 成竹」獲Decanter亞洲葡萄酒大賽嘉許獎

- 「王朝梅鹿輒系列 – 金標2009年」、「王朝禮頌系列 - 成竹2010年」及「王 朝5度紀念日低醇起泡葡萄酒」在國泰航空香港國際美酒品評大獎榮獲一項銀獎及兩項銅獎

- 四款葡萄酒在香港酒業總商會酒類評審大賞中榮獲銅獎 2020 - 六款葡萄酒在「《酒．派》國際大賽」分別榮獲一項白金獎、一項金獎、兩項銀獎、一項銅獎和一項優質認可獎

- 王朝（錦邑）18年X.O.白蘭地在「2020國際葡萄酒（中國）大獎賽」中獲得大金獎之最高殊榮

- 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲赤霞珠大師賽」及「亞洲氣泡酒大師賽」榮獲一項銀獎和兩項銅獎

- 王朝於「2020年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」摘得兩項銀獎和兩項銅獎 2021 - 王朝於「《酒．派》國際大賽 2020」勇摘兩項金獎、一項銀獎和兩項銅獎

- 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲赤霞珠大師賽2021」及「DB Asia 夏季品酒2021」榮獲三銀佳績

- 王朝勇奪「2021年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」兩項銀獎佳績 2022 - 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲赤霞珠大師賽2022」榮獲兩項銀獎

- 「王朝七年藏酿品乾红葡萄酒」於國際葡萄酒（中國）大獎賽（IWGC）榮獲金獎

- 王朝勇奪「2022年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」兩項銅獎佳績 2023 - 王朝首次榮獲2023年國際葡萄酒烈酒大賽兩項銅獎

- 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲氣泡酒大師賽2023」及「亞洲赤霞珠大師賽2023」榮獲大師獎及一銀一銅佳績

- 王朝於「第25届比利時布魯塞爾國際烈性酒大獎賽」勇奪金獎

- 王朝於「2023年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」分別榮獲一項金獎及兩項銅獎佳績 2024 - 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲霞多麗大師賽2024」及「亞洲赤霞珠大師賽2024」分別榮獲一銀一銅佳績

- 王朝於「2024年度國際葡萄酒烈酒大賽」榮獲一項金獎及一項銅獎

- 王朝於「2024年秋季法國國際葡萄酒、有機葡萄酒及烈酒大獎賽」榮獲一項大金獎及一項銀獎

- 王朝於「2024年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」榮獲一項銀獎及一項銅獎佳績



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