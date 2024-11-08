香港時裝設計師協會慶祝四十週年 鞏固香港作為「中外文化藝術交流中心」願景



香港, 2024年11月8日 - (亞太商訊) - 香港，2024年11月6日）由香港時裝設計師協會（協會）主辦、「文創產業發展處」資助的《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》，將首度於11月25日選址中環全新地標The Henderson盛大舉行。作為首屆香港時裝薈的基石，這場開創性的高級訂製時裝表演旨在創建一個重要的時尚活動以連接內地、香港和全球時尚圈，締造一個欣賞全球高級訂製服設計師卓越工藝的難得機會，讓來自世界各地的時尚達人能夠親身見證全球高級訂製服設計師的卓越工藝，同時確立香港作為重要的時尚樞紐及東西方文化的橋樑，最終惠及本地經濟。 向高級訂製服致敬

在這個充滿活力的時裝產業中，高級訂製服飾作為其中不可或缺的一部分，完美地體現了時裝設計師對創意、工藝和品質的追求。這些核心價值將在活動中展現出來，並且設計師的文化背景和藝術表達。香港特區行政長官李家超先生最近亦指出人才是推動經濟發展和競爭力的主要資源和動力，時裝界對此深刻共鳴，創新推動著新設計的誕生。 透過《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》，協會旨在建立一個國際時裝交流平台。來自法國的Charles de Vilmorin、荷蘭的Mohamed Benchellal、中國內地的Cheney Chan和香港的Kay Kwok四位國際高訂設計師，將在香港這個充滿活力的時尚界分享他們的見解和經驗。他們將突顯這座城市的優勢，包括作為金融中心、航運樞紐和創新熱點，為增長和合作創造獨特機會。 根據政府數據顯示，2024年上半年訪港旅客人次共約2,100萬，按年增加64%，預計吸引約有170萬旅客參與出席香港全年的盛事，為香港帶來超過72億港元消費額。香港時裝設計師協會主席楊棋彬先生表示：「香港的本地服裝出口在2023年也較2022年增長了28%。我們相信，像《VIRTUOSE》這樣的活動對於吸引全球買家和展現香港在全球時尚舞台上的獨特地位和人才至關重要。在我們慶祝四十周年之際，我們旨在突顯我們在行業中的存在，並通過高級訂製服飾重新構想我們的未來，彰顯我們設計師的卓越才華以及香港作為創意和金融中心的強大優勢。」 時裝文化四度交匯

楊先生又指出：「香港作為中外文化藝術交流中心，在推進時裝設計產業方面扮演著重要角色。」這座城市豐富的文化環境，讓本地設計師能夠從多元影響中汲取靈感，增強他們的創作能力。 國際設計師將體現塑造其作品的文化多樣性，反映個人風格及時裝的豐富歷史。隨著香港定位為人才中心，它展示了在粵港澳大灣區的吸引力，成為一個大型活動的盛事之都，並以其有利的稅制和優質的教育和醫療服務而聞名。協會將致力於培育本地人才，通過提供曝光和合作的平台，賦能設計師在競爭激烈的環境中茁壯成長。 《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》將通過創新的形式和技術，強調時裝設計的本質，專注於可持續實踐和精緻細節。此次活動將啟發設計師、高級訂製客戶、媒體及行業專業人士，促進對時裝和文化豐富多樣性的欣賞。 高訂設計作品訂購展

作為其使命的一部分，協會積極推廣香港時裝在全球舞台上的獨特性。時裝表演結束後，訂購展將為設計師與本地及國際客戶提供深入交流的機會，提供獨特的高級訂製服裝訂購體驗。 CCIDA的成立加強了對本地設計師的支持，幫助他們探索超越香港的機會。在CCIDA的支持下，促進與全球設計師的文化交流和合作。協會的訂購展不僅將創造一個交流時裝見解的平台，還將加強大家對時裝多樣性的鑑賞機會。這一倡議對擴展香港時裝設計師的影響力和豐富全球時尚舞台的獨特文化敘事尤其重要，藉以提升香港時裝設計在全球業界的曝光機會。 時裝表演及訂購展資料發布 《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》時裝表演 時裝表演日期 2024年11月25日（星期一） 地點 香港中環美利道2號The Henderson 時間 早上11時30分，下午3時30分，晚上7時正 入場 只招待獲邀人士 《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》訂購展 訂購展日期 2024年11月27日（星期三）及11月28日（星期四） 地點 香港中環金融街8號四季酒店 時間 中午12時至晚上7時 入場 只招待獲邀人士 官方網站 www.virtuose.com.hk 社交平台 https://www.facebook.com/virtuosehk https://www.instagram.com/virtuose.hk/ 香港時裝設計師協會主辦、文創產業發展處資助《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術，作為香港時裝薈的節目之一。香港時裝薈由香港特別行政區政府舉辦。 新聞界垂詢，歡迎聯絡: Strategic Public Relations Limited

Andico Tsui

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Pierren Yip

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jones.hkfda@gmail.com 圖片及資料下載連結： https://drive.google.com/drive/folders/1o9Zo2Xu_6yexCqWpVjHZbpq7S0ONgA-p?usp=sharing 關於香港時裝設計師協會 成立於1984年，是一個屬於自負盈虧的非牟利機構。其創辦人均是資深時裝設計師，不但對時裝設計充滿熱誠並付予力行，更推動本地時裝設計；藉此凝聚時裝界精英，發揮業界力量，承蒙業界和設計師的支持得以不斷成長和進步。 協會多年來舉辦各類時裝表演活動、展覽、專業講座、設計師專訪、和研討會等，讓業界和設計師分享資訊和經驗，不但為業界擔當著交換訊息的平台角色，更是香港具領導地位的專業時裝團體之一。協會曾在上海、台灣及澳門等地舉行大型時裝匯演和展覽，一起與亞太區其他地區攜手推動設計業。 此外，協會對積極培育時裝設計新秀亦不遺餘力，設立時裝設計獎項和評審小組、對具設計天份和成績優異的學生予以鼓勵，當中包括青年設計大獎、李漢明時裝繪圖大獎。其中，協會舉辦之「十大傑出衣著人士選舉」(現稱「十大傑出時裝．視野大獎」)及「周年時裝匯演」均為時裝界矚目盛事。 關於文創產業發展處 文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。 活動製作：A EVENT GROUP

化妝贊助：MAC 髮型贊助：IL COLPO 支持機構 (排名不分先後)： 1. 香港貿易發展局

2. 香港紡織業聯會

3. 香港中華廠商聯合會

4. 香港製衣廠同業公會

5. 香港工業總會

6. 毛織創新及設計協會

7. 香港製衣同業協進會

8. 法國駐香港及澳門總領事館

9. 立法會陳祖恒議員辦事處

10. 香港設計中心

11. 元創方

12. 製衣業訓練局

13. 香港設計師協會

14. 香港室內設計協會

15. 香港毛皮業協會

16. Fashion Farm Foundation

17. 香港理工大學時裝及紡織學院

18. 香港高等教育科技學院

19. 香港知專設計學院

20. 明愛白英奇專業學校

21. 香港紡織及服裝學會 [1] https://www.news.gov.hk/chi/2024/07/20240731/20240731_145659_752.html

[2] https://research.hktdc.com/en/article/MzEzOTM4MzY2 免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。



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