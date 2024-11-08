深泛聯（CNF.US）首次覆蓋報告：具備跨界延伸能力的中小企業貸款服務平台 估值修復潛力巨大

香港, 2024年11月8日 - (亞太商訊) - 盈立證券發佈報告，給予深泛聯（CNF.US）"推薦"評級，目標價3.05美元，潛在漲幅131%。

報告指出，深泛聯作為中國領先的中小微企業貸款服務商，其獨創的貸款合夥人平台服務模式實現了與合作夥伴的利益共用和風險共擔，2019年度以來，公司採用信託、銀行、券商資金為優先資金，自有資金為夾層資金，合夥人資金為劣後資金的模式，打造了風險共審平台，使得壞賬率遠低於同行業其他頭部企業。2023年，該模式的實際壞賬率僅為1.2%。

東方財富資料顯示，深泛聯每股淨資產為8.3美元，而晨星研報最新評估其公允價值為2.02美元。隨著中國A股市場自2024年9月底逐漸回暖，中國經濟築底穩步回升，深泛聯有望進一步擴大市場份額。目前，公司在中國60多個一二線城市擁有100多個網點，簽約合作機構超過2000家，累計服務小微企業客戶超過20萬名，單日貸款額最高超1億人民幣，月均貸款額近15億人民幣。

盈立證券強調，深泛聯擁有獨特穩健的風控體系和持續創新的管理體系，是國內唯一一家引入合夥人模式、年度放款額度超百億、輕資產高運作的頭部企業。公司的房抵貸貸款比率通常僅為5-6成，極限不超過8成，合夥人機制提供的風險緩釋金作為劣後，進一步降低了系統性風險。

此外，深泛聯積極探索供應鏈金融領域，並尋求在東南亞各國拓展新途徑，展現出長遠的戰略格局和深度的全球視野。2024年11月7日收盤價對應的靜態市盈率和動態市盈率分別為4.28和5.24倍，遠低於行業龍頭的10-20倍PE，因此盈立證券給予公司"推薦"評級。

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