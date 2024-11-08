ArborChat 以突破性AI價值投資分析工具在一年內跑贏大市750個基點

香港, 2024年11月8日 - (亞太商訊) - 人工智能時代，AI技術與金融投資的深度融合，將深刻改變投資界的生態格局。作為一款專為解答股票投資問題的先進AI 人工智能聊天機器人，ArborChat（簡稱"Arbor"或"ArborChat"）正以展現出的前所未有突破性表現，引領投資領域的革命性變革。

數據顯示，在過去一年中，ArborChat 的模擬組合投資回報率達 41.75%，遠超基準回報的 34.25%，累積超額回報達 750 個基點。這是大模型透過深度推理，在無需借助量化交易算法的情況下，首次以人類投資者所擅長的價值投資方式展現出顯著的超額回報。

ArborChat是一款專為金融分析設計的 AI 工具，為投資者提供即時的股票數據和分析。藉由專有的大型語言模型（LLM）加強的智能系統及獨特的「思維樹」深度研究方法，ArborChat 具備重塑零售及機構投資者策略的龐大潛力，被譽為"投資版ChatGPT"。

創造ArborChat的公司Arbor創立於2018年，其AI產品已經服務於國內外眾多銀行和基金。另外亦利用自身AI能力優化高淨值客戶的開戶和基金申購流程，創建資產管理規模達15億美元的私募投資平臺。ArborChat展現出來的獨特商業價值，不僅能夠為經驗豐富的成熟投資者提供投資解決方案，同時也能為金融機構等B端客戶搭建專用的投資分析工具，幫助他們更快更好的做出投資決策。

ArborChat 憑藉金融數據庫深度挖掘能力，結合專業分析技術，與市面上通用型聊天機器人相比，提供更精確且全面的投資分析。目前 ArborChat 提供免費試用，並設有升級方案，支持更多提問次數及 API 連接，協助用戶進行如投資組合監控等複雜任務，讓用戶能更全面、有效地獲取高質量分析數據。

模擬組合的卓越回報

ArborChat 的表現通過 2023年10月至 2024年9月以彭博100指數（代表美國100家頂尖公司）成分股的模擬組合得到了有力驗證。數據顯示，ArborChat 提供的分析及建議在市場中始終處於領先位置：

模擬組合方法與有效性

ArborChat 每週對彭博100指數成分股進行價值投資分析，並根據買、賣或持有信號調整組合權重。

結果

透過ArborChat 提供的信號調整後，模擬組合實現了 41.75% 的顯著回報，超過基準回報的 34.25%，累積超額回報達 750 個基點。

為未來投資打造機遇：以AI輔助所有投資者



「未來十年內，很難想像一個沒有AI輔助投資的世界。我們正處於AI在投資領域初露鋒芒的時代。」 Arbor 首席執行官鄭其森先生表示，他展望著一個AI無縫融入投資決策過程的未來。「ArborChat 結合深厚的金融專業知識與先進的 LLM 技術，為零售及機構投資者提供創新而強大的解決方案。」

根據國際數據公司（IDC）等權威機構的研究，全球在AI人工智能方面的支出將持續增長。至2028年，全球人工智能支出預計將達到6320億美元，其中生成式人工智能的投資增長將尤為迅速，預計五年複合增長率高達59.2%。

除了現有功能外，ArborChat 正與銀行、基金及研究團隊合作，逐步擴大其在金融行業的影響力，致力於將LLM 驅動的解答能力融入現有的投資流程中，包括市場篩選、投資組合監控及智能投資顧問等服務。

通過API接口及Excel插件，ArborChat LLM 驅動的分析能夠直接整合至金融機構的工作流程，助力顧問及客戶獲得更精準的財務分析，提升決策效率。

Arbor 總裁陳力衡先生表示：「我們已邁入一個 AI 驅動的投資全新時代，ArborChat 所具備的獨特強化推理系統，首次將投資決策從量化策略擴展至過往只有如巴菲特等人類專業投資者才能完成的價值投資領域。我們期待與具前瞻性思維的機構合作，將這一突破性工具整合至他們現有系統中，推動投資策略的升級與優化。」

隨著越來越多機構接納AI 驅動的先進流程，ArborChat 憑藉成功驗證的數據及靈活整合的優勢，在這場變革中具獨特的領先地位。投資的未來已至，而AI正是驅動這場變革的核心力量。

關於 ArborChat

Arbor 由一支擁有基金管理及數據科學背景的專業團隊於六年前創立，一直致力為大型銀行及金融機構提供AI 分析服務。該公司專注運用AI 分析財務報表、銀行對賬單及其他重要文件。ArborChat 的創新旨在將LLM 驅動的股票分析帶到投資者手中，使得高水平的財務及投資洞見更加普及。

如需了解更多資訊或試用 ArborChat 功能，請瀏覽 https://www.arborchat.ai/。

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