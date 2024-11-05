華邦科技正式更名為「亨利加集團有限公司」

香港, 2024年11月5日 - (亞太商訊) - 華邦科技控股有限公司（上市編號：3638，下稱「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於2024年10月31日正式變更名稱為「亨利加集團有限公司」，英文名為「Hunlicar Group Limited」（下稱「亨利加集團」），以明確市場定位及切合多元化業務發展策略。因應更改公司名稱，本公司股份簡稱將予更換，並自2024年11月8日上午九時起生效。

是次更名為「亨利加集團有限公司」有助本集團更好展現發展策略及方向，凸顯集團多元化業務的決心，進一步強化集團的市場品牌，同時逐步將業務重心轉移至更具潛力及價值的金融業務上，當中包括家族辦公室、資產管理、財富管理、信貸融資、投資移民、國際教育、地產投資等。

更名後的亨利加集團，將著力提升金融領域業務的專業服務能力，靈活佈局業務板塊，同時密切關注全球財富擁有人之資金配置變化，響應香港特區政府推進家族辦公室業務落地之號召，為本集團家族辦公室及相關業務探索更大的業務增長機會。

亨利加集團有限公司主席及執行董事張烈雲先生表示：「公司正式更名為亨利加集團有限公司，標誌著公司對金融板塊的開拓和探索邁向新的里程碑。展望未來，本集團將堅定多元化發展業務，特別是大力發展家族辦公室業務並提高市場關注度，以實現我們致力成為全球領先的金融與科技企業之一的願景。通過發揮以金融創造價值、倚科技創新未來的核心價值，我們相信本集團更名後能延續強勁發展勢頭，完成為客戶創價值，為股東謀利益，為社會促進發展的使命。」

有關亨利加集團有限公司（股份代號：3638.HK）

亨利加集團有限公司（股份代號:3638.HK）是一家專注於金融和科技領域的多元化企業，業務涵蓋綜合金融及專業服務，電子產品貿易、食品供應鏈及生命科技等領域，形成「金融+科技」雙輪驅動的可持續發展模式。

本集團的金融業務網絡更已遍及大中華及亞太地區，成員公司家族辦公室業務發揮香港作為國際金融中心的優勢，與全球首屈一指的金融服務機構合作，提供資產管理、財富傳承、金融信貸及專業服務綜合解決方案。本集團成員是證監會核准的持牌法團、同時擁有保監局的保險中介人牌照、積金局的強積金中介人牌照、以及放債人牌照。本集團致力打造涵蓋多牌照的一站式金融服務平台，為客戶提供全方位的金融及專業服務。

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