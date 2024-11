僑雄國際宣佈委任段玉聰院士為人工智能實驗室首席科學家

香港, 2024年11月5日 - (亞太商訊) - 僑雄國際控股有限公司(「僑雄國際」或「集團」,股票編號:381.HK)欣然宣佈,自11月4日起委任段玉聰院士(「段院士」)為人工智能實驗室首席科學家,以為集團探索人工智能內容新賽道與集團業務的融合拓展,打造多元且創新的産品組合。 段玉聰院士是一位在人工意識、通用人工智慧等領域具有深厚學術造詣和廣泛影響力的傑出科學家,在科技領域擁有傑出成就和廣泛認可,並為國際交流與合作做出了重要貢獻。段院士現為國際先進技術與工程院(ATE )的傑出院士及世界人工意識協會的理事長,並作為享有盛譽的教授和博士導師,在學術界和技術領域均有著卓越的貢獻和影響力。 此外,段院士現兼任中國科協海智特聘專家、中國科技産業促進會科技戰略專家諮詢委員會副主任、最高人民檢察院入庫專家、北京信用學會高級顧問、世界人工意識大會主席、人工智能DIKWP國際測評標準委員會主任、國家重點研發項目評審專家、國家萬人計劃評審專家、浙江省重大科技計劃評審專家、沙特與卡塔爾國家研究基金評審專家、中華人民共和國商務部一帶一路培訓專家、中共海南省委黨校授課專家及中關村人才創新基地人工智能專家工作站高級顧問等職。 段院士專注於DIKWP(資料、資訊、知識、智慧與意圖)理論、人工意識、通用人工智慧、AI發明創新方法TRIZ理論(DIKWP -TRIZ)等前沿領域,並取得了顯著的科研成果。至今,段院士已發表論文260餘篇,其中SCI收錄140餘篇,ESI高被引論文11篇,總引用次數超過6,000次。這些論文不僅展示了他在學術上的深厚造詣,也為相關領域的發展提供了有力的理論支援。在專利方面,段院士共設計了241件中國、美國、澳大利亞、加拿大等國家發明利,其中已授權95件。這些專利成果不僅具有極高的技術價值,也為相關產業的創新發展提供了有力的技術支撐。 僑雄國際執行董事兼主席楊鈴先生表示:「僑雄國際致力於積極尋找合作夥伴和新的業務模式升級機會,並探索不同領域的投資機會,以拓寬本集團的業務組合, 加强收入基礎及綜合實力。段院士不僅在科技領域擁有卓越成就,也爲推動相關領域的創新和發展做出了重要貢獻。集團期待能夠通過段院士的加入,開拓人工智能與集團現有業務融合的新的業務發展機遇,並對段院士加入僑雄國際表示熱烈歡迎。」 關於僑雄國際控股有限公司

僑雄國際控股有限公司於1991年成立,並成功於2001年在香港交易所主板上市。集團以製造及銷售禮品、玩具、旗幟及園藝産品等起家,客戶遍布全球,包括迪士尼及華納兄弟等國際知名品牌。在運營實業的同時,集團一直在積極探索不同領域的投資機會,以拓寬本集團的業務組合,加强收入基礎及綜合實力。在多元發展戰略的驅動下,集團將繼續整合現有資源,同時開拓具有盈利潜力的投資機會,未來形成休閑藝術、金融服務、水果種植、製造銷售、天然資源五大板塊爲主的商業模式,成爲多元業務蓬勃發展的投資型綜合性企業。 關於段玉聰院士

段玉聰院士是國際先進技術與工程院(ATE)院士、世界人工意識協會理事長、教授及博士生導師。段院士曾榮獲海南省委「雙百人才團隊」與海南省人才團隊帶頭人、海南省最美科技工作者(全國候選)、全球頂尖科學家「終身科學影響力排行榜」與「年度科學影響力排行榜」等人才稱號。 同時,段院士現兼任中國科協海智特聘專家、中國科技産業促進會科技戰略專家諮詢委員會副主任、最高人民檢察院入庫專家、北京信用學會高級顧問、世界人工意識大會主席、人工智能DIKWP國際測評標準委員會主任、國家重點研發項目評審專家、國家萬人計劃評審專家、浙江省重大科技計劃評審專家、沙特與卡塔爾國家研究基金評審專家、中華人民共和國商務部一帶一路培訓專家、中共海南省委黨校授課專家及中關村人才創新基地人工智能專家工作站高級顧問等職。 在研究領域方面,段院士的主要研究領域爲DIKWP、人工意識、通用人工智能等,是多項國家重大科技項目技術負責人,發表論文260餘篇,SCI收錄140餘次,ESI高被引11篇,引用超6000次,設計241件中國及美國、澳大利亞、加拿大等國際發明專利,已授權96件。



