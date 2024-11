Tuesday, 5 November 2024, 17:14 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君產業信託獲GRESB評為「全球業界領導者(上市企業)」 - 在「GRESB房地產評級」和「GRESB x HERA:長期投資基準獎」中展現可持續發展領導力

香港, 2024年11月5日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(「信託」)(股份代號:2778)連續第二年於GRESB 2024房地產評級中榮獲最高的五星級別,並在「多元化(辦公室/零售)」類別獲評選為「全球業界領導者(上市企業)」、「區域業界領導者(亞洲)」及「區域(亞洲)業界領導者(上市企業)」。信託首次獲得這些殊榮,標誌著信託在可持續發展領域的一個關鍵里程碑。 GRESB是全球房地產行業領先的可持續發展評估及基準。在 2024 年全球房地產評級中,有超過2,200 多家機構參與,涵蓋 80 個國家 15 個行業的 208,000 多個資產。 冠君產業信託在本年度的GRESB評估中表現出眾,在領導力、政策、報告、風險管理、目標及建築認證等方面均取得滿分。獲頒業界領導者這一項最高榮譽,反映出信託對淨零目標的堅定承諾,以及為租戶及其物業訪客創造智能及可持續建築環境的不懈努力。 此外,信託亦很榮幸能於香港環境、社會及管治報告大獎2024中獲得GRESB x HERA:長期投資基準獎(中國内地及香港)大獎殊榮。獎項體現了冠君產業信託與其租戶及商業夥伴在推動持份者參與及實現卓越營運方面的共同努力。 冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示:「獲GRESB評為『全球業界領導者(上市企業)』,並從HERA獲得大獎,肯定冠君產業信託在可持續發展方面的領導地位。多年來我們致力善用科技及創新方法,以不斷提升物業的環保表現和可持續的實踐。我藉此感謝信託團隊、租戶、合作夥伴及與我們攜手並肩同行的持份者,這些認可激勵我們進一步探索可持續發展的創新領域,同時繼續致力與持份者緊密合作,創造可持續價值。」 冠君產業信託將可持續發展、創新、合作夥伴關係視為關鍵領域。當中顯著的卓越成就包括花園道三號成為香港首幢「四鉑金」既有建築認證的甲級寫字樓。信託積極推動持份者之間的合作,透過舉辦「ESG週」及「綠『惜』環保約章」等計劃,以促進可持續發展及社會效益。 圖片說明: 冠君產業信託榮獲GRESB評為「全球業界領導者(上市企業)」,並連續第二年榮獲最高的五星級別 冠君產業信託於香港環境、社會及管治報告大獎2024頒獎典禮中獲得「GRESB x HERA:長期投資基準獎」大獎殊榮 關於GRESB

GRESB是一個以使命為導向、行業主導的組織,為金融市場提供標準化和經過驗證的環境、社會和管治數據。GRESB成立於2009年,已成為全球房地產及基建投資的領先ESG基準,供150家機構及金融投資者用作支持決策。 關於香港環境、社會及管治報告大獎 (HERA)

HERA由已註冊非營利機構香港ESG報告大獎有限公司組織主辦。自2022年起,HERA與GRESB合作,推出最新兩種獎項—「卓越房地產」及「卓越基礎建設」。這兩個獎項使用 GRESB 評估結果來確定公司的 GRESB 分數和 GRESB 評級,以篩選出符合條件的公司。 有關冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自2023年榮獲全球房地產GRESB可持續的最高五星級別。 網站:www.championreit.com 傳媒聯絡方法:

縱橫財經公關顧問有限公司 李惠兒 電話:2864 4834 電郵:vicky.lee@sprg.com.hk 吳宛蓉 電話:2114 4952 電郵:cynthia.ng@sprg.com.hk 歐陽田宇 電話:2864 4848 電郵:theresa.ouyang@sprg.com.hk 網站:www.sprg.com.hk



