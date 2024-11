華泰證券入圍「跨境理財通」試點 服務大灣區多元化財富管理需求

香港, 2024年11月5日 - (亞太商訊) - 中國人民銀行發布「跨境理財通」2.0試點機構名單,首次增加證券公司參與試點。華泰證券(股份代號:6886.HK)成功入圍,為全市場首批取得「跨境理財通」業務資格的證券公司,標誌著華泰證券在服務粵港澳大灣區居民財富管理方面邁出了重要一步。 作為內地與港澳資本市場互聯互通機制中的重要計劃,「跨境理財通」自2021年9月實施以來就備受市場關注。2024年2月,新修訂的《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》正式實施,「跨境理財通」邁入2.0階段,相較於1.0版本,2.0的優化措施聚焦提升便利性、拓寬市場、規範服務。華泰證券積極籌備系統開發、制度建設、產品篩選等工作,將「跨境理財通」業務與公司持續深化跨境一體化聯動戰略深度融合,持續優化跨境綜合性金融服務平台體系,以「一個華泰」服務大灣區居民多元化財富管理需求。 通過「跨境理財通」這一創新機制,粵港澳大灣區內地和香港投資者將可以通過華泰證券及華泰金融控股(香港)有限公司(以下簡稱「華泰金控」)建立的閉環式資金管道,跨境投資對方銷售的合資格投資產品。投資者在華泰證券和華泰金控開立相關賬戶後,可進行換匯、產品投資等操作,資金全流程封閉管理。 具體來看,華泰證券「跨境理財通」業務分為「北向通」和「南向通」。其中,「北向通」指香港投資者在華泰證券開立個人投資賬戶,通過閉環式資金渠道匯入資金購買華泰證券銷售的合資格投資產品;「南向通」指粵港澳大灣區內地投資者在華泰金控開立個人投資賬戶,通過閉環式資金渠道匯出資金購買華泰金控銷售的合資格投資產品。 華泰證券堅持以客戶需求為中心構建「跨境理財通」產品池,基於業務場景、資產及產品研究,綜合定量模型與定性分析,結合宏觀判斷遴選優質產品。首批「南向通」、「北向通」產品包括上百隻不同風險等級的公募基金和債券產品,涵蓋人民幣、港元、美元多個幣種,其中,南向通合資格債券包括1個月-30年期美債。「南向通」客戶通過「跨境理財通」進行貨幣兌換後,最快T+1日可用於交易。未來,華泰證券及華泰金控將依托資產策略與基金研究的專業優勢,以定量篩選和分析模型為基礎,叠加對團隊實力、投資理念、投研流程、風控管理等維度的深度刻劃,持續對「跨境理財通」產品進行跟踪評估,不斷引入市場優質金融產品、更新產品名單,為大灣區居民提供豐富、優質的產品供給。 作為首家在上海、香港、倫敦三地上市中國金融企業,華泰證券加速深化國際化戰略,穩步拓展國際業務布局,已形成中國內地及香港、美國、英國、新加坡多地布局與聯動發展業務體系,並持續提升跨市場、多產品、全周期的聯動協同能力,國際業務綜合實力躋身中資券商頭部。華泰證券將堅定不移地深耕跨境一體化聯動,提升融入全球主流市場的廣度與深度。以跨境理財通為重要契機,公司未來將依托一體化、全業務鏈條體系,為推進大灣區金融市場互聯互通、促進內地與港澳經濟融合發展持續貢獻自身力量,以優質金融服務支持大灣區實體經濟高質量發展。



