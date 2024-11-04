香港傷殘青年協會副主席何雪梅：曹操出行無障礙專車值得向國際推廣

香港, 2024年11月4日 - (亞太商訊) - 香港的人口密度位居全球城市前列，但城市無障礙環境建設卻一直備受稱讚，常被譽為全亞洲最具代表性的無障礙系統之一。這一成就的背後，是2008年香港實施的《殘疾人權利公約》，該公約旨在更深層次地推動香港無障礙環境的構建。近日，香港傷殘青年協會副主席何雪梅在接受採訪時，與記者探討了香港在無障礙環境建設過程中取得的成就及面臨的挑戰，並提出了多個值得改進的方向。

何雪梅女士指出，香港存在大量舊式建築缺乏無障礙設施的問題。這些建築在《設計手冊：傷殘人士使用的通道1984》生效前落成，不受相關法規約束，導致出入口、通道等設施對行動不便的殘疾人造成障礙。

何雪梅女士表示，在特區政府與殘疾人自助組織的聯手推動下，香港無障礙環境建設取得了積極成果。特區政府持續修訂建築物相關指引及法規，為無障礙環境設定了明確的基本標準。同時特區政府還推出了「人人暢道通行」計畫，增設了更多無障礙通道設施，極大地方便了市民出行。在此基礎上，特區政府還資助複康巴士的營運，為未能使用公共交通工具的殘疾人提供特別交通服務。這些措施共同推進了香港無障礙環境建設的進一步完善。

然而，無障礙公共交通設施仍有空白待填補。目前香港可供輪椅上落的小型公車及計程車數量相對較少，無障礙點對點運輸尚缺乏充分保障。2024年10月20日，曹操出行在中國蘇州正式發佈了「中國無障礙出行·巡網融合行動」。巡網融合模式保留了網約車便捷和智能化的特性，兼具了巡遊車即時與靈活的優勢，並採用了LEVC TX5專業無障礙車輛，具備抽拉式斜坡踏板、90°無障礙旋轉座椅、凸點盲文面板、語音通話系統等無障礙設施功能，為老年人、母嬰、殘障人士等行動障礙人群提供了全場景標準化出行服務，這一模式有望解決無障礙公共交通點對點服務的難題，進一步推動香港無障礙環境建設的發展。

何雪梅女士也關注到了曹操出行的這一服務，她表示：「曹操出行推出的無障礙網約車服務採用了線上網約加線下揚招的巡網融合運營模式，乘客既可以通過手機APP和小程式預約無障礙車輛，也可以在街上揚手招車。乘客還能夠事先預約輪椅、拐杖及兒童安全座服務，為長者、嬰兒及行動不便人士提供方便。相對于傳統的計程車而言，曹操出行的服務更能體貼殘疾人及護理者的需要，是值得向國際推廣的。」

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