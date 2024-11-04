華邦科技成員成功舉辦「港灣家族辦公室2024香港高峰論壇」



香港, 2024年11月4日 - (亞太商訊) - 華邦科技控股有限公司（上市編號：3638，下稱「華邦科技」或「本集團」）欣然宣佈，本集團成員公司港灣家族辦公室今日成功主辦「港灣家族辦公室2024香港高峰論壇」（「活動」），並宣佈正式設立「港灣商學院」助力財富擁有人實現財富傳承，活動匯聚逾百位金融業界專家及學界人士親臨參會。 「港灣家族辦公室2024香港高峰論壇」今日（3日）假香港會議展覽中心舉辦，活動以「未來十年，宏觀經濟與全球資產配置」為主題，匯聚來自香港特區政府投資推廣署家族辦公室代表、財富管理、經濟金融、家族信託及稅務領域的專家，共同分享未來經濟展望、資產管理及家族傳承規劃的真知灼見。為方便更多對財富傳承有興趣之人士及業界代表參與，本次活動設以實體及線上直播形式舉行，現場獲得逾百位金融業權威人士，以及其他專業界別的多位專業人士親臨支持，而華邦科技主席兼執行董事張烈雲先生及港灣家族辦公室首席經濟師邢磊先生亦共同見證行業發展的最新趨勢與前沿動態。 當前，全球經濟正經歷着深刻變革，多重因素如下行風險的增加、地緣政治的緊張局勢、全球供應鏈的重構及科技革命的迅猛發展，正在重塑着全球經濟的格局。秉持「陪伴客戶保值、增值與傳承」的使命，本集團成員公司港灣家族辦公室隆重舉行「港灣家族辦公室2024香港高峰論壇」，旨在聚焦全球經濟的新趨勢、新挑戰與新機遇，深入探討未來十年宏觀經濟與全球資產配置，在不確定性的金融市場中為客戶搭建資產避風港。本次高峰論壇不僅顯示本集團致力為客戶提供最前沿、最專業財富管理服務的決心，亦展現本集團積極把握行業趨勢，為客戶提供全方位金融及專業服務的強勁實力。 圖：「港灣家族辦公室2024香港高峰論壇」場面盛大 設立「港灣商學院」 為響應香港特別行政區政府的家族辦公室發展藍圖，促進家族辦公室行業發展，港灣家族辦公室亦於活動上正式宣佈設立「港灣商學院」，旨在幫助家族辦公室行業之從業員建立更完整的知識架構，滿足市場日益增長的家族財富管理及傳承等需求。「港灣商學院」洞察高資產淨值人士逐年增長之趨勢，通過與世界各地學者及業界專家合作，推出涵蓋家族風險管理，家族投資管理，資產配置邏輯及家族企業架構設計等課程，為客戶提供完善的家辦知識體系及支持。「港灣商學院」作為本集團多元化發展戰略中的重要佈局，將穩步推進家辦生態圈的建設，並持續致力為各方提供更多專業資源和服務。

圖：華邦科技主席兼執行董事張烈雲先生（左四）及港灣家族辦公室首席經濟師邢磊先生（右四）等一眾主禮嘉賓共同主禮港灣商學院揭幕儀式 特邀重磅嘉賓深入探討未來宏觀經濟趨勢 本次活動匯聚來自財富管理、經濟金融、家族信託及稅務領域的專家，其中香港特區政府投資推廣署家族辦公室高級副總裁段婷女士受邀演講，解讀香港成為全球家族辦公室首選地的獨特優勢及其長遠發展潛力；彭博亞太區首席經濟學家舒暢博士則以其獨到視角剖析全球經濟從短期到長期的趨勢，為參會者提供權威的市場洞察。同時，港灣家族辦公室首席經濟師邢磊先生、中銀香港資產管理有限公司股票投資主管祝振駒先生、富途信託行政總裁林偉彬先生及北京裕世律師事務所資深顧問馮驁先生亦就未來宏觀經濟配置、美國股市前景與AI機遇、科技重塑信託及稅商解讀等話題進行分享，引領業界前瞻未來。 圖：【嘉賓致辭】香港特區政府投資推廣署家族辦公室

高級副總裁段婷女士 圖：【嘉賓致辭】港灣家族辦公室首席經濟師

邢磊先生 圓桌論壇上，多位嘉賓亦就「未來十年，宏觀經濟與全球資產配置」之議題，從不同專業角度展開討論，還原真實、立體的經濟分析，揭示資產配置的成功之道。本集團成功搭建開放、包容、高效的高端對話平台，促進金融領域的深度交流，為行業的未來發展注入新的活力。 華邦科技主席兼執行董事張烈雲先生表示：「我們非常高興見證『港灣家族辦公室2024香港高峰論壇』成功舉辦，其不僅是行業智慧與前瞻視野的一次集中展現，更是推動行業交流與創新發展的重要平台。同時，我們亦高興見證『港灣商學院』的設立，其不僅是本集團多元化發展戰略中的一項重要佈局，亦展現我們為高淨值客戶提供專業化、定製化金融服務的決心。展望未來，本集團將秉承『以金融創造價值，倚科技創新未來』的理念，深化與各方的交流與合作，共同推動金融行業的創新發展。本集團亦將致力於為每位客戶創造持久的財富價值，並成為他們傳承之路中最可靠的港灣。」 有關華邦科技控股有限公司（股份代號：3638.HK，擬更名為「亨利加集團有限公司」） 華邦科技控股有限公司（股份代號:3638.HK）是一家專注於金融和科技領域的多元化企業，業務涵蓋綜合金融及專業服務，電子產品貿易、食品供應鏈及生命科技等領域，形成「金融+科技」雙輪驅動的可持續發展模式。 本集團的金融業務網絡更已遍及大中華及亞太地區，成員公司家族辦公室業務發揮香港作為國際金融中心的優勢，與全球首屈一指的金融服務機構合作，提供資產管理、財富傳承、金融信貸及專業服務綜合解決方案。本集團成員是證監會核准的持牌法團、同時擁有保監局的保險中介人牌照、積金局的強積金中介人牌照、以及放債人牌照。本集團致力打造涵蓋多牌照的一站式金融服務平台，為客戶提供全方位的金融及專業服務。



話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

