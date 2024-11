Friday, 1 November 2024, 20:10 HKT/SGT Share: 廣發証券入選首批「跨境理財通」券商業務試點名單 助力大灣區金融市場互聯互通

香港, 2024年11月1日 - (亞太商訊) - 11月1日,首批券商「跨境理財通」業務試點名單正式公佈,廣發証券成功入選,成為首批獲得業務試點參與資格的14家證券公司之一。這一重要里程碑標誌著廣發証券在深化粵港澳大灣區金融合作、助力居民財富跨境配置方面又邁出了堅實的一步。 自2月26日《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》正式實施以來,「跨境理財通」已邁入2.0階段。升級後的「跨境理財通」為粵港澳大灣區內地和港澳投資者提供了正式且便捷的渠道,允許個人投資者直接跨境開設和操作投資賬戶,資金的匯劃均使用人民幣跨境結算,進一步豐富了兩地居民的理財產品選擇。「跨境理財通」首批券商試點名單公佈,標誌著該業務試點參與主體進一步拓寬,證券公司將在監管指引下有序加入「跨境理財通」業務中。 作為深耕大灣區多年的行業領先券商,廣發証券積極響應並參與「跨境理財通」業務試點,為粵港澳大灣區金融合作創新措施貢獻應有之力。廣發証券在大灣區擁有深厚的客戶基礎,並致力於為試點客戶提供更優的財富管理服務。 入選「跨境理財通」業務試點後,廣發証券將重點做好以下三方面的工作,為客戶帶來具有廣發特色的「跨境理財通」客戶服務: 一是從集團層面自上而下推進業務佈局,以境內外高效的業務聯動,全力做好境內外客戶的綜合服務。廣發証券集團國際業務佈局較為完善,以集團研究實力引領產品規劃及資產配置方向,統籌集團境內外的資產管理機構優勢資源,構建全天候、多元化的產品供給體系。通過綜合化的財富管理解決方案,全面匹配客戶的境內外綜合投資需求。 二是以業內領先的財富管理服務,為投資者優中選優,充分滿足投資者跨境投資多元化配置的需要。近年來,廣發証券踐行以研究為驅動的買方投顧理念,專注於服務客戶財富保值增值需求,在研究、資產管理、財富管理等核心業務領域均取得行業領先優勢。公司配置了超過50人的資產配置研究團隊,匯聚財富管理專業研究力量,以大類資產配置理念為先導,為投資者在全市場精選優秀的資產管理人,滿足投資者個性化的財富管理需求。同時,廣發証券擁有一支超過4,400人的專業投資顧問團隊,全方位觸達客戶的財富管理服務需求。近日,21世紀資管研究院發佈的對11家頭部基金銷售機構的選品能力測評顯示,廣發証券合作的基金公司數量在8家券商和銀行中位列第一;在基金選品業績指標方面,上述測評顯示,廣發証券在11家機構中排名第一,無論是在股票型基金還是債券型基金的選品收益率指標上均表現優異。 三是通過快速回應的線上投資運營體驗,為客戶提供更為敏捷的全流程跨境服務。廣發證券將全力提升線上服務效率,為客戶提供操作更為便捷的投資體驗。以完善的線上管道功能,讓投資者可以體驗順暢無礙的「跨境理財通」全流程服務。以南向通為例,符合資質的合格境內投資者可通過易淘金的「跨境理財通」板塊,進入至合作的香港券商業務專區辦理跨境理財通業務。在開戶完成後,客戶將能流覽理財通產品全域,關注心儀的投資產品,及時查閱資產帳戶體系的變化。 後續,廣發証券將積極推進業務落地,為促進粵港澳大灣區金融市場互聯互通、拓寬居民投資渠道貢獻力量。廣發証券將繼續發揮自身專業優勢,為粵港澳大灣區居民提供更加優質、便捷的跨境財富管理服務,助力大灣區居民實現財富的保值增值。



