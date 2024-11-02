健倍苗苗發佈盈喜 預期股東應佔綜合溢利增加不少於50%



香港, 2024年11月1日 - (亞太商訊) - 健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」或「公司」；股份代號：2161，連同其附屬公司統稱「集團」）為香港品牌保健品的領先營銷商及分銷商，集團今天發佈盈喜預告。根據對本集團截至二零二四年九月三十日止六個月的未經審核綜合管理賬目的初步審閱及董事會目前可得的資料，本集團預期截至二零二四年九月三十日止六個月的股東應佔綜合溢利（「綜合溢利」）將較去年同期增加不少於50%。 綜合溢利大幅增加主要受惠於集團核心品牌的強勁銷售勢能，尤其是品牌藥分部的何濟公和品牌中藥分部的保濟丸。此外，集團的濃縮中藥顆粒業務持續增長也提供進一步支持。這樣的亮眼表現反映集團的線下及線上渠道銷售及營銷策略行之有效，從而把握品牌消費保健產品於香港、澳門及大灣區市場的增長潛力。 健倍苗苗擁有多元化產品組合，包括品牌藥、品牌中藥以及健康保健品。集團持續推進重點策略，其中包括擴展本地和跨境電子商務平台、於香港及大灣區市場中發掘傳統中藥的機遇、優化產品組合以迎合消費趨勢、發揮品牌管理優勢，以及加強集團的商業執行力。 詳情請參閱香港交易所之公告。 有關健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代號：2161） 健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司，產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有豐富的行銷專業知識並具備深厚的製藥背景，秉承產品功效和品質至上的優良傳統，在行業內定位獨特，致力於滿足消費者的保健需要。作為本地領先的品牌醫療保健品運營商，集團擁有一廣泛系列品牌醫療保健品，包括品牌藥、品牌中藥及健康保健品，其中包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「德國秀碧除疤膏」、「美德瑪寶兒除疤啫喱」、「唐太宗活絡油」、「飛鷹活絡油」、「十靈丹」、「十靈油」及「鎮痛霸祛風活絡油」等家喻戶曉的傳統品牌。而自2021年 5月27日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。有關集團詳情，請瀏覽：www.jbmhealthcare.com.hk



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