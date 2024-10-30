中集集團公佈2024年前三季度業績

業績亮點



01.本集團前三季度實現營業收入人民幣1,289.71億元，同比上升35.58%；歸母淨利潤人民幣18.28億元，同比上升268.87%；扣非歸母淨利潤16.92億元，同比上升40.34%。

02.集運相關業務供需兩旺，集裝箱製造標準乾貨集裝箱累計銷量漲幅達421.78%；物流服務核心產品業務實現同比量價齊升。

03.海洋工程營業收入同比增長77.75%。前三季度已生效新簽訂單同比增長121%至32.5億美元，創下歷史最高接單金額記錄，首次突破產品類型、斬獲FLNG改造總包訂單。

香港, 2024年10月29日 - (亞太商訊) - 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（簡稱「中集集團」或「集團」，股份代號：000039.SZ/02039.HK）欣然公佈截至2024年9月30日止9個月（「期內」）之未經審核之前三季度業績。

2024年前三季度，中集集團整體經營業績提速增長，營業收入同比上升35.58%至1,289.71億元（人民幣，下同）（上年同期：951.24億元）；實現歸母淨利潤（歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤，下同）18.28億元（上年同期：4.96億元），同比大增268.87%；扣非歸母淨利潤（歸屬於母公司股東及其他權益持有者的扣除非經常性損益的淨利潤）16.92億元（上年同期：12.05億元），同比增長40.34%。單季度來看，第三季度中集集團實現歸母淨利潤同比增長891.78%至9.62億元，扣非歸母淨利潤增長280.89%至8.71億元。

集裝箱製造業務方面，產銷同比明顯回升，標準乾貨集裝箱累計銷量漲幅達421.78%。2024前三季度，全球集裝箱貿易需求回升。為應對紅海危機長期化、港口罷工等不確定性事件帶來的缺箱風險，客戶備箱意願較強。受此影響，報告期內，本集團集裝箱製造業務產銷量同比明顯增長，其中乾貨集裝箱累計銷量248.63萬TEU（上年同期：47.65萬TEU），同比增長約421.78%；冷藏箱累計銷量9.34萬TEU（上年同期：8.01萬TEU），同比增長約16.60%。根據克拉克森2024年9月的預測， 2024年全球集裝箱貿易量增速將大幅提升4.5%至5.2%，並預計2025年全球集裝箱貿易量將繼續增長2.8%。

海洋工程業務方面，隨著海工新接訂單陸續進入建造期，海洋工程業務的營業收入同比增長77.75%。前三季度，已生效新簽訂單同比增長121%至32.5億美元，創下歷史最高接單金額記錄，並首次突破產品類型、斬獲FLNG改造總包訂單；累計持有在手訂單價值同比增長42%至74億美元。其中油氣：風電：滾裝船訂單佔比約為3:1:1。受國際局部戰爭及全球新能源轉型放緩影響，國際油價持續高位水平，海工裝備市場繼續恢復向好。

空港與物流裝備、消防及救援設備業務方面，繼續探索更多業務發展新路徑，國家經濟刺激措施助益前三季度新增訂單同比增長。集團期內項目完成驗收交付數量較去年同期增加，營業收入和利潤同比提升。繼年中通過項目公司開拓民航地面電源業務後，中集天達正努力探索更多業務發展的新路徑，開拓與空港及消防業務具協同效應的新領域，推動業務多元化和長期可持續發展。

物流服務業務方面，營業收入與盈利指標同比有較大幅度的增長，核心產品業務實現同比量價齊升。集團緊隨中國企業出海戰略，深耕客戶場景化需求，創新打造一體化多式聯運優質產品，謀篇佈局美國、東南亞等海外市場，並著力提升「數智化」水平。第三季度，進一步延伸海運服務鏈條；重點推進中亞聯程空運航線，進一步拓寬歐線產品類型；整合內部專業化陸運資源，成立陸運公司統一對外運營。

道路運輸車輛業務方面，中集車輛在全球銷售各類車輛合計94,749輛/台套，實現營業收入人民幣158.23億元，同比下降19.14%。國內市場方面，物流運輸市場增速放緩，商用車終端市場承壓；但得益於「星鏈計劃」的全面實施，中集車輛國內整體車輛銷量同比逆勢提升。海外市場方面，隨著北美半掛車需求回歸常態，前三季度北美半掛車銷量同比回落；受歐線海運供應鏈波動影響，歐洲半掛車需求減少；期內，中集車輛歐洲業務積極推進供應鏈重組及業務協同整合，同時積極開拓其他海外市場新增客戶，其中澳洲業務保持增長趨勢。

能源、化工及液態食品裝備方面，中集安瑞科收入實現整體平穩增長，同比增長8.0%至人民幣179.69億元。截至2024年9月底中集安瑞科整體在手訂單約人民幣277.32億元，同比增長25.2%，前三季度累計新簽訂單人民幣207.61億元，同比增長5.1%。具體來看，2024年國內天然氣表觀消費與進口量雙雙增長，帶動水、陸清潔能源業務均實現較大幅度增長，清潔能源分部2024年前三季度收入同比大幅增長26.2%至人民幣125.99億元；全球化工罐箱需求逐步改善，化工環境業務回暖，第三季度收入環比增長21.5%；液態食品分部在手訂單飽滿，2024年前三季度收入平穩增長。

集團管理層表示：「雖然世界經濟恢復面臨挑戰，但在全球集裝箱貿易需求回升、海工市場恢復向好背景下，2024年來集團攻堅克難，力求穩中提質，核心業務訂單飽滿，整體盈利能力實現提升。未來，集團將持續鞏固全球化佈局戰略，不斷夯實的全球營運平台基礎，把握新質生產力、科技創新等重要機遇，不斷創造新價值和新動能，實現高質量增長目標。」

關於中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

中集集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供貨商，產業集群主要涵蓋物流領域及能源行業領域，龍頭市場地位持續鞏固。在物流領域，本集團仍然堅持以集裝箱製造業務為核心，孵化出道路運輸車輛業務、空港與物流裝備/消防與救援設備業務，輔之以物流服務業務及循環載具業務提供物流專業領域的產品及服務；在能源行業領域，本集團主要從能源/化工/液態食品裝備業務、海洋工程業務方面開展；同時，本集團也在不斷開發新興產業並擁有服務本集團自身的金融及資產管理業務。作為一家為全球市場服務的多元化跨國產業集團，中集在亞洲、北美、歐洲、澳洲等地區擁有300余家成員企業，集團旗下擁有3家上市公司，客戶和銷售網絡分布在全球100多個國家和地區。2023年，本集團業績實現營業收入人民幣1,278.10億元，毛利率保持在13.77%，淨利潤為人民幣18.63億元。2023年，本集團位列2023《財富》中國500強榜單第170名。如欲獲得更多信息，請瀏覽https://www.cimc.com/。

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