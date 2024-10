助力聯合國生物多樣性「3030目標」華泰證券聯合發起中國首個OECMs專項基金

香港, 2024年10月29日 - (亞太商訊) - 為期12天的聯合國《生物多樣性公約》第十六次締約方大會(COP16)於10月21日起在哥倫比亞召開,華泰證券(股份代號:6886.HK)支持開展的「昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架OECMs中國潛力案例」在邊會會場發布,向國際社會展示中國社會各界推動生態保護與經濟社會平衡發展的多樣化探索和實踐。當地時間10月25日華泰證券携手山水公益基金會在COP16進一步宣布:發起中國首個OECMs專項基金,將為一批有實際需求的案例申報主體提供務實、長效的資助、賦能,以期帶動多元主體加快融入生物多樣性主流化,上海證券交易所公益基金會也將為此提供公益支持。 聯合國《生物多樣性公約》秘書處特別代表Jillian Campbell、生態環境部自然生態保護司一級巡視員劉寧、世界自然保護聯盟(IUCN)自然保護地團隊負責人James Hardcastle與北京大學博雅特聘教授、山水公益基金會理事呂植見證OECMs專項基金發布。 2022年,中國作為COP15主席國推動達成了兼具雄心和務實平衡的「昆蒙框架」,框架提出在2030年要至少保護30%的陸地、內陸水域、沿海和海洋區域(即「3030目標」)。目前官方劃定的自然保護地無法支撑這一目標的達成,社會各界廣泛參與的其他有效的區域保護措施(OECMs,Other Effective area-based Conservation Measures ),被普遍認為是能够大幅增加保護面積、實現「3030目標」的新型保護工具。在生態環境部自然生態保護司的支持下,由華泰證券資助,中華環境保護基金會、華泰公益基金會、山水自然保護中心聯合發起「昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架OECMs中國潛力案例」徵集活動,旨在挖掘、總結和傳播國內OECMs的優秀實踐和經驗,為後續OECMs標準的建立和指南的完善提供案例基礎和參考,助力OECMs在中國的進一步落地。 本次活動共徵集到90個案例,由民間組織、企業、高校、農民合作社等多元主體申報,涵蓋了森林、濕地、海洋、城鎮、農田等生態系統,總面積達1290km²,支持了東北虎、大熊猫、滇金絲猴、中華穿山甲、青頭潛鴨、無斑雨蛙、低斑蜻、中華鱟等的多種珍稀瀕危物種保護。經過資料查閱、專家評審、實地調查、案例公示等流程,北京大學校園自然保護小區等12個案例入選「中國潛力OECMs典型案例」,南京奧體中心近自然綠地等34個案例入選「中國潛力OECMs入圍案例」,展示中國在全球生物多樣性治理領域進一步發揮領導力的過程中,社會各界貢獻的多元力量。 在COP16「探索非國家主體在推進OECMs中的自願承諾:來自中國的本土洞見和全球視角」主題邊會上,華泰證券與山水公益基金會共同宣布發起中國首個OECMs專項基金--非國家主體其他有效區域保護措施專項基金。華泰證券將基於6年來持續開展「一個長江」生態環境保護公益項目的成熟經驗,聚焦長江流域,從OECMs案例中遴選有實際需求和長期潛力的項目,通過該基金開展小額資助、專業賦能。見證專項基金發布的聯合國《生物多樣性公約》秘書處特別代表Jillian Campbell表示,OECMs在「3030目標」的實現中將發揮重要作用,期待未來能够在OECMs的實施過程中關注其管理有效性、治理公平性、連通性等諸多方面。生態環境部自然生態保護司一級巡視員劉寧表示,《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃(2023-2030 年)》明確提出創新OECMs,探索多種治理模式,支持多種形式的民間生物多樣性就地保護,期待以華泰證券為代表的中國金融企業携手專業機構做出更有示範意義的探索。 華泰證券於2018年創設「一個長江」項目,通過支持社區保護行動、開展青少年生態文明教育、資助可持續發展領域不同階段青年人才成長等工作,影響更多社會力量助力生物多樣性主流化,幷以ESG為紐帶引導上市公司、金融企業等主體開展保護行動。華泰證券將以OECMs潛力案例徵集和專項基金為支點,支持更多元社會主體長期投身生物多樣性保護、開展創新示範探索,為建立多元參與行動體系、將建設美麗中國轉化為所有人的行為自覺貢獻更大力量。



