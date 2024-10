Tuesday, 29 October 2024, 17:01 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 啤酒與創新ICT的「發酵」效應:酒業巨頭智贏工業數字化未來 - 華潤啤酒聯合中企通信共同打造標杆項目榮獲IDC多個獎項

香港, 2024年10月29日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司(「中信國際電訊」,香港交易所股份代號:1883)全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」)欣然宣布,其子公司中企網絡通信技術有限公司(簡稱「中企通信」)聯合華潤啤酒(控股)有限公司(簡稱「華潤啤酒」)在2024「IDC中國未來企業大獎與數字化轉型年度盛典」上大放異彩,憑藉共同打造的標杆項目--「華潤啤酒數智化綠色工廠」和「華潤啤酒一站式混合組網」項目--分別斬獲兩項重磅大獎。其中「華潤啤酒數智化綠色工廠」項目榮譽入選【IDC未來數字工業領航者案例】優秀獎,「華潤啤酒一站式混合組網」項目榮獲【IDC中國未來企業大獎優秀獎--「未來聯接領軍者」】稱號。此次評選結果充分體現了全球知名諮詢機構、行業專家、業界公眾對華潤啤酒攜手中企通信打造這兩個標杆項目的一致讚譽。尤為值得一提的是,後者更經IDC中國特別甄選,獲提名參與IDC未來企業大獎(亞太區)的角逐,與多家世界頂尖級別企業角逐殊榮。 中企通信與簽約客戶華潤啤酒共同打造的"華潤啤酒一站式混合組網"項目

榮獲【IDC中國未來企業大獎優秀獎--"未來聯接領軍者"】稱號

華潤啤酒智能與數字化部副總監陳學強現場領獎 中企通信賦能"華潤啤酒數智化綠色工廠"項目

榮譽入選【IDC未來數字工業領航者案例】優秀獎

華潤啤酒智能與數字化部副總監陶志斌現場領獎 根據IDC評委寄語,華潤啤酒在智能製造和綠色生產方面的突出表現,成為行業典範。企業積極構建多類型技術應用跟業務場景緊密「增效」,不但廣泛應用了物聯網(IoT)、大數據分析、人工智能(AI)等創新技術,以實現生產過程的智能化,提高生產效率和資源利用率。更以數字化手段改善供應鏈管理,減少浪費,提升整個價值鏈的透明度。同時以技術創新,建立了環境友好的生產模式,減少了廢水排放,實現了能源的有效循環利用,降低了碳足跡。故此華潤啤酒兩個數智化項目榮獲 IDC兩項重磅大獎,是展示了其透過數字化轉型實現經濟效益和環境效益的雙贏,更體現了企業對推動社會發展與數字經濟的責任擔當。 「非常榮幸能得到這兩項有份量的獎項,這不僅是對華潤啤酒數字化轉型工作的認可,更堅定了我們堅持長期主義、加速全球化、高端化、綠色化、文化創新等全方位發展的信心。」華潤啤酒智能與數字化部副總監陳學強表示,「在我們重要合作夥伴中企通信的創新ICT技術和解決方案的穩健賦能下,華潤啤酒成功打造出這兩個標杆項目,並在激烈的獎項評選競爭中脫穎而出,獲此殊榮。我們與中企通信的合作始於2019年。五年間,彼此團隊同事們不僅建立了相互的信任,更是在創新技術服務與推進業務創新方面,達成了豐碩的數字化成果。可以說,中企通信絕不僅是簡單的技術、方案和服務供應商,更是我們數字化轉型道路上不可或缺的並肩夥伴和強有力的靠背支撐。」 華潤啤酒智能與數字化部副總監陶志斌表示,"此次IDC大會上,華潤啤酒數智化綠色工廠榮獲'未來數字工業領航者'稱號,這既是對我們數智化綠色工廠建設成果的肯定,也是對企業未來發展潛力的認可。中企通信作為華潤啤酒的重要合作夥伴,在智能化雲網安服務方面提供了強有力的支持,為我們實現低碳運營的綠色夢想奠定了堅實的數字基石。雙方的合作不僅實現了技術上的互補與融合,更在業務模式、市場策略等方面產生了深遠的協同效應。" 中信國際電訊CPC行政總裁及中企通信總裁黃政華表示:「華潤啤酒是啤酒行業領導企業,也是中企通信重要的客戶之一。能與這樣高質量、全能型的企業並肩走在數字化轉型的實踐道路上,是我們的榮幸。我相信,本次獲獎,無疑是行業權威機構給予華潤啤酒與中企通信攜手合作項目上的高度認可,也是對中企通信堅持創新不斷,深耕ICT領域20多年的強烈肯定。下一步,我們將順應數字經濟時代的蓬勃趨勢,在『數智』上更創新,在智賦『雲網安』高質量發展,在引領信息通訊行業升級上砥礪前行,要讓科技真正成為企業客戶業務騰飛的加速器!」 始於當下 著眼未來:中企通信為華潤啤酒打造更趨未來的「雲網安一體化」平台,賦能數智化發展

總部位於北京的華潤啤酒,是華潤(集團)大消費板塊下的重要成員企業之一,更是擁有超過30年發展歷史的國內啤酒行業領軍者。自2006年起,華潤啤酒總銷量連續位列中國啤酒市場銷量榜首。近幾年,隨著市場需求和消費需求的變化,國內啤酒行業市場競爭越來越激烈,尤其是在龍頭企業之間,而且呈現出高端化、多元化的發展趨勢。華潤啤酒自2017年就啟動了「3+3+3」高端戰略佈局,從2020年起進入了「技術產品化」階段,近年邁進了「啤酒+白酒」雙賦能戰略發展新時代。同時,華潤啤酒也意識到數字化和智能化轉型是啤酒企業提升競爭力的關鍵之一。 為實現數字化轉型目標,華潤啤酒一方面急需解決眼當下的痛點,關注技術的價值創造和對業務增量的輔助,另一方面根據需求尋找穩健技術夥伴助力推進三大核心目標:其一是增強網絡連續性與可擴展性;其二是優化網絡能效;其三是整體加固數字底座安全防護水平。此外,華潤啤酒強調合作夥伴必須擁有足夠服務能力和全球化資源支撐其業務未來靈活發展。 對此,華潤啤酒智能與數字化部副總監陳學強評價到:「經過多番審慎考量與嚴格技術測試後,華潤啤酒牽手中企通信,並採納部署了中企通信整套創新『雲網安一體化』解決方案(MPLS+SD-WAN+安全+SASE零信任+私有雲)。這一方案的背後,是中企通信多方位的支持能力,覆蓋了從方案的定制設計、部署安裝、實施到後期運維的整個生命週期,確保了轉型過程的順暢與高效,為華潤啤酒的數字化旅程提供了堅實的基礎與安全保障,並完全吻合了合作立項之初的目標主旨 。」 IDC對此次獲獎項目之一「華潤啤酒一站式混合組網項目」的評語:「華潤啤酒一站式混合組網項目在網絡優化、服務模式、技術創新和低碳發展方面均展現了顯著優勢和獨特性。中企通信提供的一站式服務簡化了網絡管理複雜度,全天候的安全監控確保了網絡穩定性與安全性。量身定制的『雲網安一體化』解決方案,融合了多項創新技術,綜合滿足華潤啤酒數字化轉型需求。此外,項目還積極回應低碳環保趨勢,將私有雲部署於低碳數據中心,展現了企業在追求經濟效益的同時,對社會責任的積極承擔,為行業樹立了值得借鑒的優秀範例。」 穩紮國內 突破國際:中企通信致力成為華潤啤酒全球化戰略的長期夥伴

作為華潤集團旗下企業,華潤啤酒始終積極踐行企業責任,以創新科技為抓手,積極推動落實共建「一帶一路」、全球發展倡議等重大倡議。在「走出去」戰略指引下,華潤啤酒與喜力集團於2019年正式建立全球戰略夥伴關係,至今成為喜力在全球的第二大市場。收購喜力中國只是華潤啤酒國際化的第一步,接下來,華潤啤酒計劃將透過借助合作夥伴中企通信及其母公司中信國際電訊CPC的全球化資源稟賦,以網絡改造為基礎,推動公司整體的數字化轉型,包括自動化工作流程和智能化決策支援;並透過提高營運效率和回應速度,支援業務的快速增長和市場擴張,如「一帶一路」沿線國家、東南亞、歐洲等海外市場。 中企通信銷售總經理高力衡在回顧合作歷程時表示:「中企通信與華潤啤酒的合作始於其數字化轉型之初。華潤啤酒作為行業領導者,對數字化轉型有著較高的要求,不僅重視降本增效,更要全觀性解決企業當前的痛點和難點,能為未來打下基礎,而這正是中企通信的優勢所在。二十多年與各行各業合作的經驗,讓我們深知,解決方案供應商在技術和服務上,都要有前瞻性,才能讓客戶的IT投資效益最大化。」 高力衡續說:「為企業進行數字化轉型的過程中,新技術應用如何能讓企業做到降本增效,有幾個潛在前提。第一是技術和解決方案選配,第二做好了實施和部署、能適應企業的業務發展。綜合來看,就是需要選對合作夥伴。中企通信很高興能成為這個對的合作夥伴,從華潤啤酒數字化轉型初期就展開合作,並切實地幫助其做到了'向技術要效益'的這個目標。」 結束語:當「啤酒」遇上「創新ICT」,酒業企業釀就「創新科技」味道

華潤啤酒牽手中企通信,當看似傳統的啤酒行業融合了新興浪潮下的創新ICT技術,每一次深入的合作探索,都像是釀酒師的精心調製。據悉,華潤啤酒與中企通信就下一階段持續在出海、人工智能+、SOC即服務等方向的深化合作已展開探討。 華潤啤酒智能與數字化部副總監陳學強總結到:"在華潤啤酒首席數字官郭華先生的領導下,信息化團隊正積極延續並發展‘五化三集中,一核四平台2’的IT戰略,致力於與國際頂尖水平看齊。我們在深入支持業務體系信息化的前提下,不斷加強基礎設施建設和信息安全防護,同時積極探索人工智能等智能技術的應用,全力推動數字化轉型落地。我們的目標是塑造一個具有國際競爭力的IT品牌,並期望通過IDC大獎來展示華潤啤酒及其IT品牌的獨特價值。我們期待與中企通信的持續合作,以長遠的視角規劃我們的夥伴關係,共同推進數字化轉型和長遠發展。"



