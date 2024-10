百利達集團新產品低氘水上市 新賽道拓無限商機

香港, 2024年10月29日 - (亞太商訊) - 百利達集團控股有限公司(「百利達集團」或「集團」,股票編號:8179.HK)欣然公佈,已於10月中旬推出其高品質的飲用水產品。該源自慕士塔格峰的頂級飲用水產品,每一滴都經過精心挑選,確保純淨度和口感達到最高水準,完美符合當下健康意識日益增長的消費者需求。 源自慕士塔格峰的優質飲用水產品 - 低氘水,對人體的好處不容小覷,包括提升能量水平、改善身體的整體健康狀態等。低氘水中氘同位素含量較低,因此可能更容易被人體吸收和利用,有助於身體的水分平衡和代謝過程。亦有研究顯示,低氘水可能具有抗氧化特性,有助於對抗自由基對細胞的損害,進而有助於維持身體的健康。 飲用水產品較其他軟性飲料需求更為剛性,是外出場景解渴、室內場景飲水的首選。且隨著居民健康意識提升,瓶裝水對其他含糖飲料的替代也有望為產業發展貢獻增加。瓶裝水為中國軟飲行業界第一大賽道,數據顯示,2023年,中國瓶裝水產業市場規模達2,266億元人民幣,年增2.8%,銷售量則為528.8億公升,年增1.1%;預計2026年中國瓶裝水市場規模將成長至2,485.9億元人民幣,未來三年CAGR為3.1%,銷量將成長至545.2億升。相信集團優質飲用水新產品將繼續受益於瓶裝水好賽道帶來的無限商機。集團亦會持續關注市場情况,積極尋求潛在的增長及擴張機會。 百利達集團主席兼執行董事黃巍女士表示:「百利達集團正在積極擴展市場影響力,將全新的飲用水產品推廣給本地消費者和亞太地區的潛在客戶。我們堅信這次的推出不僅會豐富集團的產品組合,還將加強集團在食品行業營運領域的品牌聲譽。展望未來,集團將維持審慎的經營策略,集中資源開發最具增長潛力及盈利能力的商機 ,以維持盈利能力及穩定的業務經營,以最大程度提升股東回報。」 關於百利達集團控股有限公司 百利達集團控股有限公司於1998在香港成立, 2011年在香港聯合交易所有限公司創業板上市。集團目前的主要業務為葡萄酒貿易業務、及於香港生產及銷售食品。 百利達集團的葡萄酒貿易業務旨在利用香港葡萄酒業的穩定增長,是發展集團分銷和批發渠道的良機,並有助於使集團業務多元化。集團主要品牌「百利達」的葡萄酒主要來自多個著名澳洲葡萄園,著重以優質紅酒為主要產品。集團的葡萄酒現已銷往超過 12 個國家和中國28個地區,並在韓國新羅免稅店及韓國現代百貨免稅店上架,廣受五星級酒店、航空公司以及各類中式、日式、西式餐廳等歡迎。同時,集團自2006年開始生産、銷售及分銷食品,食品業務分部透過自營零售店為香港客戶生產及供應燒臘及台式滷味等食品,及供應至香港的本地大型連鎖超市等。 傳媒查詢: 意博資本文化有限公司

電話:3476 2915

電郵:ir_palinda@vsfg.com



話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network