理士國際與國際電池創新聯盟聯合主辦2024 CBI全球電池創新峰會

香港, 2024年10月29日 - (亞太商訊) - 理士國際技術有限公司(「理士國際」或「集團」,股票編號:842.HK)欣然宣布,由國際電池創新聯盟(CBI)和理士國際聯合主辦,肇慶理士電池公司具體承辦的,2024 CBI全球電池峰會(「CBI創新峰會」)於10月23日-25日在中國廣東省肇慶市盛大開幕並成功舉辦。 是次CBI創新峰會是CBI在中国肇庆举办的唯一的年度国际會議,亦是國際上重要的鉛電池行業技術會議。來自全球電池行業的1500多名精英代表齊聚一堂,共同探討新型儲能產業的先進理念、前沿技術和市場開發,携手促進國際電池產品技術交流合作,共創電池行業發展美好未來。肇慶市委書記張愛軍,市委常委、副市長劉涇波,中國電池工業協會副理事長兼執行秘書長王建新,CBI主任Alistair Davidson博士,理士國際首席科學家、中國工程院外籍院士張久俊教授,理士國際董事長、材料學博士董李博士等領導嘉賓出席了大會,並發表了不同的主旨演講。 (2024 CBI全球電池峰會現場) (理士國際董事長董李博士代表主辦方致歡迎詞) (CBI主任Alistair Davidson 博士作《全球鉛酸電池產業的未來》主旨演講) (理士國際董事長董李博士作《可持續發展》主題演講) (大會舉辦隆重的答謝晚宴) 10月25日上午,隨著CBI高層閉門會議的結束,持續3天的2024全球電池創新峰會落下帷幕。這次大會,報告內容豐富,參加人員廣泛,學術水準高,學術氛圍濃厚,給與會者帶來了科技的力量、奮進的動力和必勝的雄心。 大會落幕不代表結束,而是新征程的開始。理士國際與其他與會嘉賓紛紛表示,將繼續學習先進,開拓創新,實現CBI創新峰會提出的新目標,為經濟社會發展做出貢獻。理士國際將和CBI及各嘉賓一道,以科技驅動創新,探索電池業新世界。 關於理士國際技術有限公司 (Leoch International Technology Limited) 理士國際技術有限公司(「理士國際」)專注成爲領先的全球電源解决方案供應商,主要從事儲能系統,新能源電池的研製、開發、製造和銷售,覆蓋電源解决方案(包括備用電池、起動電池、動力電池)及回收業務。理士國際在全球多地設有18座生產設施,超過80家銷售辦事處,持續服務130多個國家客戶。理士國際研發製造的電池産品在全球市場具競爭力和影響力,廣泛應用于新能源汽車、數據中心、通信、電力、廣電、鐵路、新能源儲能等10多個相關產業。



