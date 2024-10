Monday, 28 October 2024, 23:43 HKT/SGT Share: 香港股票分析師協會主席鄧聲興專訪僑雄國際主席李立中

香港, 2024年10月28日 - (亞太商訊) - 隨着科技的高速發展,數碼技術正以新理念、新業態、新模式全面融入人類經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域和全過程,給人類生產生活帶來廣泛而深刻的影響,中國正在加速進入數字時代。在這個過程當中,以信息技術、區塊鏈、人工智能為代表的新興科技的發展和應用,將成為推動企業數碼化轉型的關鍵因素。 作為一家多元化業務的投資控股公司,僑雄國際(00381.HK)成立三十餘年來紮實運營實業,同時不斷整合公司資源,開拓具有盈利潛力的投資機會。10月4日,僑雄國際發佈公告,委任李立中為執行董事兼聯席主席,隨後在10月10日公司再次發佈公告宣佈擬更名為權識國際集團股份有限公司。一系列動作顯示公司正在加快數字媒體經銷行業佈局,進一步豐富業務的多元化結構,推動公司更加穩步向前。 日前,僑雄國際執行董事兼聯席主席李立中接受香港股票分析師協會主席鄧聲興博士連線專訪,首次對外界透露其對僑雄國際集團未來的展望以及各個業務板塊發展戰略的思考。 資料顯示,李立中長期從事人工智能、元宇宙、智聯網絡、區塊鏈科學研究,這些領域的研究成果不僅推動了科技進步,而且為人類的生活帶來了巨大的改變。其工作成果向世界展示了中國科學家的智慧和實力,也為中國在科技領域的發展做出了重要貢獻。 李立中表示,隨着智能時代的到來,人工智能提升生產力可能導致供給端和消費能力不匹配,出現產銷雙滯的情況。利用區塊鏈技術和web3.0這種數字經濟的新形態、新業態、新物種來重構生產關係,可以將個體從單純的打工人轉變為生產資料提供者,使更多人能夠參與到生產和價值創造過程中,從而更有效地配置人力、物力等資源,提高資源的利用效率,緩解經濟循環不暢的問題。 在專訪中,李立中提出了共產經濟權識生態的概念,旨在通過區塊鏈技術實現生產資料的共享和共建。在這個生態中,每個參與者都可以成為生產資料的提供者、使用者和受益者。通過生產資料映射,可以確保每個參與者的權益得到保障,實現公平、公正、透明的分配機制,這種重構的分配機制將提升民眾的收入水平和消費能力,從而解決產能過剩的問題。 李立中進一步解釋稱,該生態模式有助於實現第一次財富分配的相對平衡。通過讓更多人成為產業生態的共產者、共建者,參與剩餘價值分配體系,能夠增加民眾的收入來源,縮小貧富差距,為實現共同富裕提供一種新的途徑和思路。與此同時,權識的高溢價、高增值可以大幅增強民眾的消費能力,這對於企業來說,能夠加快產品的銷售和庫存的消化,降低企業的運營成本和風險,促進企業的健康發展,進而推動整個產業經濟的正循環。 李立中指出,通過區塊鏈技術重構生產關係,可以推動經濟模式的創新和發展。傳統的經濟模式往往依賴於中心化的機構或平台,而區塊鏈技術可以實現去中心化的經濟模式,降低交易成本,提高交易效率。 李立中表示,共產經濟權識生態的實現需要依託區塊鏈等新興技術,這將推動相關技術的不斷發展和創新。同時,這種新的經濟模式也為技術創新提供了更廣闊的應用場景和市場需求,加速技術與經濟的融合,促進新質生產力的發展。 「該模式打破了傳統的經濟模式和生產關係,鼓勵人們以新的方式參與經濟活動,為經濟發展帶來新的思路和方法。這將激發社會的創新活力,推動產業的升級和轉型,促進經濟的可持續發展。」 李立中說。 對於生產數據動態確權的問題,李立中透露,其早在2018年就申請了區塊鏈AOM權識專利技術(專利號:201810475808.3)和區塊鏈行為數據挖礦的專利授權(專利號:201810018810.8),僑雄國際可以利用這些核心專利技術,致力於為產業數據動態確權,真正的讓web3.0與實體經濟實現交叉融合,從而推動企業數字經濟轉型。 李立中表示,區塊鏈技術為生產數據的動態確權提供了一種創新且有效的解決方案。通過數字身份、智能合約、數據加密和區塊鏈存證等技術手段,可以確保數據的真實性、完整性和可追溯性,為數據的確權提供可靠的技術支持。 談到僑雄國際的數碼化轉型升級,李立中指出,隨着國家「十四五」規劃的提出,數碼化轉型已成為各行各業的發展趨勢。僑雄國際作為一家多元化的企業,面臨着市場競爭和業務增長的雙重壓力,因此迫切需要進行數碼化轉型升級。僑雄國際希望通過數碼技術,提供更加個性化、智能化的產品和服務,滿足消費者的多樣化需求,拓展新的市場渠道,為公司帶來了新的業務增長點和發展機遇。 「僑雄國際未來會通過相關專利技術對公司各板塊業務做全方位的數位經濟轉型,通過生產資料的標識化,為公司的各個板塊注入新的價值與活力。更名為權識國際並推動數碼化轉型升級,是公司應對市場競爭、實現業務增長的重要舉措。」 李立中稱。 除此以外,李立中還提出,基於「十四五」規劃所帶來的數碼化新浪潮,各行各業將獲得更多發展機遇,面對中國社會經濟發展新階段、新特徵,僑雄國際未來將利用數碼化轉型技術賦能於香港的所有的上市公司和實體產業,向數字媒體經銷等方向穩定發展,進一步豐富公司業務的多元化結構。 李立中認為,實體經濟和數字經濟相輔相成。數字經濟有着更豐富的外延,能夠催生新業態、新物種、新模式,實體經濟升級後能轉變成對應的數字經濟,成為數字經濟的一部分,這可能是未來的一種生活方式,所以加快發展數字經濟是大勢所趨,需要行業先鋒主動出擊,迎接挑戰,切實把技術和產業融合起來,推動好技術、好概念真正落地。國家層面也會加大政策扶持力度,完善政策保障體系,提升企業數碼化轉型積極性,助力實現共同富裕。



