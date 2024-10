Friday, 25 October 2024, 20:38 HKT/SGT Share: 媒體撤回僑雄國際涉嫌操縱股價報道

香港, 2024年10月25日 - (亞太商訊) - 相關媒體發佈報道質疑僑雄國際(00381.HK)涉嫌操縱股價事件迎來後續。在收到僑雄國際通過律師事務所發出的律師函後,媒體已經主動撤回報導。 有財經媒體於10月22日在平台發佈題為《16個交易日翻了近30倍,僑雄國際(00381)全靠兩個「經紀商」雄起?》的文章,指出截至10月21日,中國北方證券和長橋證券兩個經紀商近20個交易日分別淨買入了0.92億股和0.27億股,持股比例分別為14.02%及3.42%,而其他經紀商僅有少量買入,由此質疑公司股價存在被操縱的嫌疑。 值得關注的是,該報導發佈前並未與僑雄國際做任何的溝通與確認,僅憑市場交易券商名字片面的指責懷疑公司操縱市場,新聞客觀性存在一定的瑕疵。結合近期僑雄國際股價出現大幅上漲,上述報道引發市場關注。 僑雄國際在10月23日盤後在港交所發佈澄清公告,否認報道中包含的猜測並認為該報道不準確且具有誤導性。同時公司在公告中重申報導中之指控毫無理據,含有誤導性陳述、惡意及虛假指控及明顯事實錯誤,公司將對其新聞前惡意做空行為和新聞後操縱市場行為發出律師函和訴訟,以維護廣大投資者權益。 僑雄國際隨後通過律師事務所向媒體發出律師函進行溝通,對其鄭重表達相關意見與訴求,並於 10月25日收到復函。相關媒體在復函中表示,上述報道僅是對於盤面和席位變動所做出的合理懷疑,秉持着善意原則,公司將會在發函的24小時內,將題為《16個交易日翻了近30倍,僑雄國際(00381)全靠兩個「經紀商」雄起?》的文章從智通財經平台撤下。經記者查詢顯示,該報道目前已經無法打開。 僑雄國際今日盤後再次發佈公告稱,經公司代表律師與媒體溝通過後,有關媒體已同意持善意原則並已主動撤回該等媒體報導。根據董事會成員李立中表示,已於2024年10月23日向媒體就報導作出澄清,除上述外沒有其他補充,提醒公司股東及其他投資者於買賣公司證券時務審慎行事。



