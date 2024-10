Friday, 25 October 2024, 09:36 HKT/SGT Share: 君聯投資企業地平線在香港聯交所成功上市

香港, 2024年10月25日 - (亞太商訊) - 據君聯資本微信公號報道稱,10月24日,聯想控股(3396.HK)旗下君聯資本所投智駕科技企業地平線(9660.HK)在香港聯交所成功上市,地平線擬全球發行1,355,106,600股股份,其中香港公開發售135,511,200股,佔約10%;國際配售1,219,595,400股,佔約90%,另有超額配股權15%。截至發稿,地平線每股5.45港元,上市首日上漲36.59%,市值超過710億港元。這標誌著地平線作為一家智能駕駛解決方案的鏈主型領軍企業,開啟了全新「征程」。 地平線是市場領先的乘用車高級輔助駕駛(ADAS)和高階智能駕駛(AD)解決方案供應商,成立於2015年7月,創始人余凱博士,本碩畢業於南京大學電子科學與工程學系,長期在計算機工程領域深耕。地平線的產品包括征程系列芯片,這些芯片被廣泛應用於智能駕駛領域,包括高級輔助駕駛(ADAS)和高階智能駕駛(AD)解決方案。依託已大規模部署的前裝量產解決方案,地平線已成為智能汽車轉型及商業化的關鍵推動者。 灼識咨詢報告顯示,自2021年起,按解決方案總裝機量計算,地平線是首家且每年均為最大的提供前裝量產的高級輔助駕駛和高階智能駕駛解決方案的中國公司。地平線擁有龐大的全球客戶群,包括行業領先的OEM(原始設備製造商)和國產汽車製造一級供應商,公司提供的解決方案整合了算法、專用軟件和處理硬件,旨在提高駕駛安全性和乘客體驗。截至2024年9月底,地平線累計定點車型290款、累計量產車型152款。目前,地平線征程家族車載智能計算方案出貨量累計已突破600萬套。2024年上半年,地平線營業收入9.3億元,同比增長超150%。 君聯資本於2021年3月投資地平線,投資時地平線生產的智能駕駛芯片在各車企剛剛開始投入應用,投資後,公司產品持續迭代,研發生產了國內首款可量產的百TOPs級車載大算力智能駕駛芯片——征程5系列產品並形成批量生產應用,公司最新研發的征程6也持續量產並在各大車企銷售。君聯一路陪伴公司成長,在智能駕駛產業鏈上下游資源引薦等方面給予了公司支持和幫助。 君聯資本對地平線成功上市表示祝賀,隨著汽車「智能化、網聯化」的驅動,智能駕駛芯片已成為智能汽車智能駕駛的核心,地平線是行業內稀缺的有能力將算力在芯片產品上落地的企業,余凱博士帶領的團隊具有遠大格局和前瞻性,有較強的商業落地能力和豐富的企業管理經驗,隨著我國智能汽車行業的持續增長,君聯資本相信,上市後的地平線在智能駕駛領域將會持續拓展更廣闊的市場和業務鏈條。 智能駕駛技術是新質生產力的典型代表。君聯長期實踐科創投資,在人工智能、碳中和、半導體、數字經濟、生物醫藥等國家戰略性產業上密集投資,深入理解和融入國家創新型企業培育體系,持續推動所投企業面向解決「卡脖子」問題的重大創新方向,補鏈強鏈。 君聯資本作為聯控旗下專注于早期創業投資以及成長期私募股權投資的專業投資機構,在二十多年的發展歷程中,遵循國際通行標準,經歷了多支基金的完整管理週期,創造了可持續的基金業績。據其官網顯示,已累計投資600多家企業,其中有113家在全球不同資本市場IPO退出,近100家通過並購退出。其所投企業中,既包括科大訊飛、寧德時代、藥明康得、康龍化成這樣的頂尖企業,也有大量的國家級專精特新小巨人和製造業單項冠軍,構建了豐富的產業資源。



