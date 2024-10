Friday, 25 October 2024, 09:05 HKT/SGT Share: 僑雄國際否認媒體操縱股價質疑 稱價格波動是市場對公司未來預期反應

香港, 2024年10月25日 - (亞太商訊) - 針對公司近日股價持續上漲,引發媒體質疑涉嫌操縱股價的報導、僑雄國際(00381.HK)今日盤後發佈公告稱,經公司董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,董事會堅決否認媒體報導中包含的猜測,並認為報導事項不准確且具有誤導性。 僑雄國際在公告中進一步指出,公司已經諮詢其法律顧問,將會作出進一步行動。此外公司向負責傳播誤導性及惡意陳述,惡意沽空從而獲益的有關實體及╱或相關個人及任何人,導致的損害或其他補償,保留採取法律行動之權利。 10月22日,有媒體發佈題為《16個交易日翻了近30倍,僑雄國際(00381)全靠兩個"經紀商"雄起?》,指出截至10月21日,中國北方證券和長橋證券兩個經紀商近20個交易日分別淨買入了0.92億股和0.27億股,持股比例分別為14.02%及3.42%,而其他經紀商僅有少量買入,由此質疑公司股價存在被操縱的嫌疑。 僑雄國際執行董事兼聯席主席李立中對媒體回應稱,價格的波動是市場對公司未來預期的反應,是正常的市場行為。首先,乘著近期港股的升浪,很多公司股票都有明顯的升幅。加上公司近來管理層的變動,委任了有豐富資歷以及管理經驗的董事,這些可被股東看作利好消息,公司股價上漲表示股東對公司前景樂觀。 二零二四年十月四日,僑雄國際委任李立中為執行董事兼聯席主席。李立中長期從事人工智慧、元宇宙、智聯網路、區塊鏈科學研究,這些領域的研究成果不僅推動了科技進步,而且為人類的生活帶來了巨大的改變。其工作成果向世界展示了中國科學家的智慧和實力,也為中國在科技領域的發展做出了重要貢獻。 僑雄國際表示,國家「十四五」規劃中提出迎接數字時代,啟動數據要素潛能,推進網絡強國建設,加快建設數字經濟、數字社會、數字政府,以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革。基於「十四五」規劃所帶來的數字化新浪潮,各行各業將獲得更多發展機遇,面對中國社會經濟發展新階段、新特徵,公司未來將專注於深化現有業務開發及運營,向數字媒體經銷等方向穩定發展,豐富業務的多元化結構,使得公司更加穩步向前。 僑雄國際在公告中表示,董事會經作出在相關情況下有關公司的合理查詢後,董事會確認,其並不知悉導致價格或成交量波動的任何原因,或任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場的資料。 李立中強調,該報導僅憑市場交易券商名字片面的指責懷疑公司操縱市場,期間並未與上市公司做任何的溝通與確認,是典型惡意沽空的犯罪行為。公司會對其新聞前惡意做空行為和新聞後操縱市場行為發出律師函和訴訟,以維護廣大投資者權益。 前述媒體報導稱,"僑雄國際基本面並不好,公司主要從事玩具及禮品製造及銷售、天然資源勘探、水 果種植、休閒及文化及中草藥多種業務,業務表現平淡,業績收入已經連續兩個半年度下行,且盈利能力持續下降。今年該公司業務模式並未有重大變化,唯一變化是在10月10日,擬將公司名稱更名為權識國際集團(中文名稱)。" 僑雄國際近期發佈公告,擬將公司名稱更改為"AOM International Group Company Limited",並採用"權識國際集團股份有限公司"作為其第二中文名稱。據悉,集團的業務有六大可呈報分類,由於各業務均有不同的經濟特徵,因此各業務被分開管理。 對此李立中表示,僑雄國際更名為權識國際。未來會通過相關專利技術對公司各板塊業務做全方位的數位經濟轉型,通過生產資料的標識化,為公司的各個板塊注入新的價值與活力。因此引發股價上漲和投資者購買屬於正常市場現象。 李立中指出,目前僑雄國際的資金狀況非常健康,公司管理層對公司發展的前景保持絕對的樂觀態度,會考慮在未來繼續增持公司股票,以帶給市場及公司股東信心,穩定因為不實報道,故意抹黑而影響的公司股價。關於後續的業務安排,公司會按照上市公司管理要求走合規的業務流程正常公告披露。公司謹提醒公司股東及潛在投資者,關注公司於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk/index.htm) 。



