標普穩定評級支持復星全球化及創新發展

香港, 2024年10月23日 - (亞太商訊) - 在「普漲」之後,港股市場迎來在當前位置的震盪消化,以結構性行情為主,等待更多催化劑。在此背景下,投資者更要關注港股具有優勢的結構性機會,即便市場出現波動,也更具有韌性。比如,兼具創新能力和全球化能力,業績與估值持續兌現的復星國際(00656)值得高看一線。 復星國際是少有的植根中國、能在全球佈局營運的龍頭企業。自1992年創立以來,復星國際已在全球超35個國家和地區擁有產業佈局,全球化深度營運能力不斷提升,如今已成為一家創新驅動的全球家庭消費產業集團。 創新能力持續深化,全球營運能力強兌現 復星國際全球化能力的錘鍊,一方面來源於創新產品的持續輸出,另一方面則在於全球營運能力的不斷精進。 產品方面,生物類似藥-漢曲優為復星國際的出海起到了「先鋒」的作用。漢曲優憑藉的對外授權覆蓋約100個國家和地區,在48個國家和地區獲批上市,成為獲批上市國家和地區最多的國產生物類似藥。 有了生物類似藥的出海鋪路,不僅復宏漢霖在國際上打響名堂,還積累了創新藥全球化的經驗。復宏漢霖自主研發的全球首個獲批一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗漢斯狀,便是重要的代表。至此,復星的生物藥出海,實現了創新藥、生物類似藥並駕齊驅的新局面。2023年復宏漢霖成為同行企業中第一個靠產品銷售盈利的創新藥企。 營運方面,復星國際透過組織進化,整合全球資源,根據不同國家和地區的稟賦,實現深度產業佈局和屬地化經營,讓旗下產業、品牌不斷從中受益。 比如旅遊領域,復星旅文以其獨特的輕資產營運模式、全球化佈局及全球化營運實現業績亮眼增長。復星旅文Club Med地中海俱樂部在全球營運67家度假村,2024年上半年營業額再創新高,達人民幣88.9億元,同比增長10.3%。其中,歐非中東及美洲區持續增長,亞太區復甦顯著。2024年5月,Club Med在阿曼簽約中東首個度假村。 值得關注的是,在國內市場,同時具備輕資產模式與全球化營運能力的旅遊企業極為稀缺,復星旅文為中國旅遊業的發展樹立標竿。同時,在消費和保險等領域,復星國際也透過不斷創新和優化,為中國經濟的增長和產業升級做出了積極貢獻。 隨著「產品+營運」的持續加碼,復星國際的全球化能力逐步兌現,創新能力持續深化。在旅遊、消費、醫藥、保險等核心產業賽道的優勢提升顯著,獲得市場廣泛看好。 標普確認復星國際「穩定」評級,信用指標穩中向好 近期,復星國際在國際投資市場再獲肯定。10月21日,標普發佈報告,肯定復星國際資產處置降債的成績,並給予穩定展望。 具體來看,標普認可復星國際負債結構的優化,銀行貸款在總負債中的佔比,從2022年中的46%,上升到目前的73%。2024年9月完成的境外銀團規模達到了8.88億美元,較再融資的5月到期銀團在銀行參與度以及金額均有所提升。標普認為這是復星在國際銀團融資環境本質性改善的最佳證明。 暢通的融資管道背後反映出國內外金融機構對復星資金面和業務策略的信心,不僅進一步降低了復星對公開市場融資的依賴度,持續優化的債務結構也能更好地支持後續的流動性管理和更靈活地把握後續資產處置的進度。對此,標普預期復星集團非核心資產退出驅動降債的策略將繼續。 標普的積極評價,一方面印證了復星國際在全球化能力與創新能力的強有力兌現,近兩年資產負債表的明顯修復、財務穩健性不斷增強;另一方面也為公司的投資價值提供了強有力的背書。 綜上,隨著中國經濟預期轉好,尤其是相關重磅政策規劃落地,港股後市仍有較大發展空間。復星國際受益於全球化佈局、整合式創新及輕資產營運策略,業績確定性增加、財務穩健抗風險能力提升。後續隨著全球化業務持續增長、行業領先優勢不斷擴大,以及科技創新紅利加速兌現,有望乘著港股新一輪行情表現,率先開啟新的增長週期。



