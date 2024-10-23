2024年亞洲精算大會於香港隆重揭幕



- 香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂致開幕辭，令活動生色不少 - 2024年亞洲精算大會六年後重臨香港，獲超過1,000名專業人士熱烈支持 - 精算師的專業知識可加強香港作為主要風險管理中心的能力，為提升其韌性及可持續發展作出貢獻 香港, 2024年10月23日 - (亞太商訊) - 由香港精算學會（ASHK）主辦為期三天的2024年亞洲精算大會今天假香港海洋公園萬豪酒店揭幕。今年大會以「探索保險業的未來及長遠發展：創新、國際樞紐與香港」為主題，邀請到來自不同行業逾百位國際知名的專家擔任演講嘉賓及專題討論成員，吸引來自亞洲及其他地區近1,000名精算專業人士、高管和思想領袖等參與，促成是次精算界盛會。 香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生、香港精算學會會長黃光曦先生、保險業監管局主席姚建華先生，以及瑞士再保險亞太區壽險與健康險再保險業務負責人（中國除外）任曉薇女士一同主持開幕典禮。 香港精算學會主席黃光曦表示：「我們很高興邀請到區內頂尖的商界領袖來港，參與六年後再度回歸香港的2024年亞洲精算大會。除了讓一眾精算師及保險公司獲取有關行業不斷變化的重要見解外，大會更是個重要的平台，把我們與對行業未來具深遠影響的其他專業人士聯繫起來。面對瞬息萬變的市場，精算師必須緊貼行業最新的發展動態，並釋放精算科學於各個領域的巨大潛力。各界攜手，一起為香港的精算專業發展鋪路。」 隨著科技發展日新月異以及大灣區湧現出各種商機，區內的金融市場變得日益複雜。越來越多公司意識到財務規劃的重要及有效管理風險的必要。精算師獨有兼備分析和商業技能，擅長幫助企業應對各種金融和社會挑戰。透過開發模型評估未來不確定事件對當前財務的影響，藉以協助企業作出具科學理據的理性決策。 此外，考慮到今年7月1日推出的香港保險業風險為本資本制度（RBC），以及香港特別行政區行政長官剛發表的《2024年施政報告》，其中提到促進保險業發展、吸引大型企業在港設立專屬的自保公司，以及鞏固香港作為全球風險管理中心的措施，可見市場對精算師的需求將在不久的將來逐步提升。此外，政府擬研究透過基建投資的資本要求豐富保險公司資產配置以助分散風險，亦屬精算的專業領域，反映精算師在確保香港的韌性和可持續發展方面發揮著關鍵作用。 亞洲精算大會籌備委員會聯席主席林溢東總結：「截至2023年12月，香港精算學會共有1,293名會員。鑑於有利行業的政策和法規出台，作為香港領先的精算師專業團體，香港精算學會已準備好為行業培育更多人才，以滿足不斷增長的需求。」 2024年亞洲精算大會第二天和第三天的議程將探討一些重要主題，例如新興亞洲的增長、香港作為國際樞紐、監管、人工智能、區塊鏈、環境、社會和管治（ESG）、專業精神等。大會將於星期五安排與會者以參觀大灣區、香港數碼港、香港科學園及香港故宮文化博物館作結。 欲了解更多有關亞洲精算大會2024的詳情，請瀏覽：https://aac2024.hk/index 關於香港精算學會

為香港精算師而設的專業團體 ─ Actuarial Association of Hong Kong，最初成立於 1968 年。其後，香港精算學會（ASHK）於1994 年成立並繼承前者。香港精算學會由選舉產生的委員會管理。委員會由一名主席和另外 14 名委員會成員組成。資深會員獲賦予使用「FASHK」名銜的權利，是所有保險業監管局對長期委任精算師和一般保險認證精算師的申請要求。 香港精算學會制定了《保險業(精算師標準)規則》（第 41 章，第 129(1)條）中所述的專業標準，以及在不同保險業監管局指引中所述的精算實務指引，為香港的精算專業人士提供引導。 www.actuaries.org.hk 關於亞洲精算大會

自 2013 年起，亞洲精算師協會的成員圑體一般會輪流籌辦每兩年一屆的亞洲精算大會，而大會亦已成為亞洲區精算業內最重要的盛事。至今為止，亞洲精算師協會由12個精算團體組成，擁有近25,000名會員。這些成員團體來自*澳洲、中國、中華台北、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、南韓、泰國和菲律賓。 *按英文字母順序排列 由左至右：

亞洲精算大會籌備委員會聯席主席林溢東先生

瑞士再保險亞太區壽險與健康險再保險業務負責人（中國除外）任曉薇女士

保險業監管局主席姚建華先生

香港精算學會主席黃光曦先生

香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生

保險業監管局行政總監張雲正先生

亞洲精算大會籌備委員會聯席主席黃建邦先生

亞洲精算大會籌備委員會聯席主席王玉麟先生 香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生致開幕辭, 為大會揭開序幕 香港精算學會主席黃光曦先生歡迎來自亞洲及其他地區近1,000名精算專業人士參與是次精算界盛會



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