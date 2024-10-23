三大優質資產注入 金涌投資業務多元化發展

香港, 2024年10月23日 - (亞太商訊) - 金涌投資（股票代號：01328.HK）發佈公告，已於2024年10月21日舉行的股東特別大會上全票通過簽署Feasible Result、USFL及TechStar三份協議的决議案，將以總價約3,800萬美元收購弘毅集團三大優質資產。

本次收購不僅可為金涌投資長期發展提供穩定的現金流支持，也標誌著金涌投資戰略升級，帶動業務多元化發展，有望為股東創造更大的價值，其中：

- 金涌投資以2,600萬美元通過收購Feasible Result的 30%股權，而Feasible Result間接擁有上海利豐的100%股權，上海利豐為利豐廣場的註册擁有人。利豐廣場定位充分契合上海構建「3+6」新型產業體系規劃，已成為聚焦人工智能 + 時尚產業的活力社區，成功吸引一批科技及新經濟公司入駐，未來可帶來物業租金收入及長遠價值增長；

- 公司以500萬美元間接收購USFL的32%股權，USFL的唯一資產是90.8萬股艾棣維欣股份且無任何負債。作為新三板上市公司，艾棣維欣是中國領先的生物科技企業，其研發的RSV疫苗是中國境內研發進展最快的產品之一，預計管綫商業化後將會產生穩定收益；

- 公司以687.7萬美元待售股份及待售認股權證總代價收購TechStar，TechStar是一家在香港聯交所上市的特殊目的收購公司（SPAC），專注於收購中國新經濟領域的高增長企業，成功進行任何特殊目的收購公司併購交易後，將為公司提供潛在股權價值增長。

今年以來，金涌投資開啓高速發展模式。年初，高子奇先生獲委任金涌投資執行董事及行政總裁，為公司發展注入全新活力，在原有基金管理業務基礎上，全新開拓企業服務、財務投資、戰略投資等模塊，推動公司的戰略升級和業務多元發展。金涌投資已先後與美圖公司、創夢天地科技控股有限公司及商湯集團股份有限公司建立戰略合作關係。未來，金涌投資還將繼續探索與其他公司進行戰略合作，尋求協同效應及共同發展的機會。

在戰略提升的同時，金涌投資也致力於提升風險管理能力和改善運營效率，確保可持續增長和盈利能力。儘管上半年全球金融市場經歷市場波動，金涌投資在面對市場挑戰時展現出了强勁的韌性和增長潜力。公司上半年投資管理（IM）服務收益較去年同期增加34.3%，策略直投（SDI）業務較去年同期也錄得91.9%的大幅提升，除所得稅前利潤大幅增長36.1%。

管理層表示，公司對2024年市場保持樂觀，預計SDI及IM業務將在2024年剩餘時間內繼續保持增長勢頭，公司也將充分把握中國經濟復蘇帶來的市場機遇，對未來充滿信心。而上述主要收購對提升公司基本面及市值有利，未來也不排除弘毅集團將會進一步以有利條款注入優質資產。

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