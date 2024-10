李寧聯手紅杉中國成立合資公司 探索海外業務新路徑

香港, 2024年10月22日 - (亞太商訊) - 李寧有限公司(「李寧」或「公司」,連同附屬公司,總稱「集團」;香港聯交所股份代號:2331(港幣櫃台)及 82331(人民幣櫃台))今天欣然宣佈,本公司之間接全資附屬公司LN Co與Founder Co、HongShan Venture、HongShan Motivation及合資公司訂立認購及股東協議,內容有關於英屬處女群島成立合資公司及各合資方認購合資股份。合資集團之目的為於地區獨家開發及經營李寧品牌業務(包括銷售李寧品牌產品)。 緊隨完成後,合資公司之股本總額將為2億港元,其中LN Co、Founder Co、HongShan Venture及HongShan Motivation將分別以現金注資5,800萬港元、5,200萬港元、6,272.8萬港元及2,727.2萬港元,分別佔合資公司股本總額之29%、26%、31.36%及13.64%。 本集團秉持「單品牌、多品類、多渠道」的核心戰略,在行業中發揮競爭優勢,並在激烈的國內市場競爭中取得了令人矚目的成績。但境外市場的發展,尤其是一帶一路地區的發展亦是本集團長遠發展戰略的一部分。同時,本集團也意識到境外市場存着諸多的不確定性,市場中的經營模式與中國內地市場的模式亦差異巨大。本集團考慮到拓展境外市場需要與具有豐富的跨國資源的合作方合作,共同成立一個全新的架構,在此架構之下組建一支獨立擁有豐富的海外資源和經驗的團隊負責操作,朝着明確的業務及財務目標去推進。 紅杉中國在2005年成立以來已累計豐富的投資經驗,並建立了強大的具有深刻行業洞見的專業投資者團隊及跨境投資網絡,可為被投企業供應資源和服務,幫助從事跨境業務的企業部署在發展期中所需的關鍵資源,為其提供商業賦能、人才培養、數字化支持及媒體管理等服務。 本次合資借力於本公司創始人李寧先生的號召力對品牌在海外市場發展的定位與方向的領導力,而且本公司和創始人李寧先生一併在合資公司中的持股達到55%,能有效地保障「李寧」品牌的聲譽和保持對合資公司足夠的影響力。另一方面,引入紅杉中國可讓合資公司分享紅杉中國的跨境資源及跨境業務經驗,有助於加快合資公司的發展步伐及效率。在本次合資中,LN Co有權在將來向紅杉中國收購合資公司的股份(在遵守上市規則的前提下),從而實現本公司對合資公司的控制。 本次合資中各方優勢互補,以各自的聲譽、品牌、渠道、人才等資源最大化發揮在合資公司中的作用,讓合資公司在業務運營中能發揮競爭力和保持靈活性,並更有效地管理境外市場的風險。本公司短期內將更聚焦於中國內地市場業務,以增大核心業務的市場份額,增強品牌在核心業務細分市場上的競爭力。



