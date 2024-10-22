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Monday, 21 October 2024, 19:18 HKT/SGT
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康哲藥業入選2024年度「中國醫藥上市公司ESG競爭力」系列榜單

深圳, 2024年10月21日 - (亞太商訊) -近日，E藥經理人聯合中國領先的企業社會責任獨立諮詢機構發佈2024年度「中國醫藥上市公司ESG競爭力」系列榜單，旨在表彰在ESG管理各方面具有標杆作用的中國醫藥企業。康哲藥業憑藉在可持續發展、低碳行動方面的不斷努力，連續三年入選「中國醫藥上市公司ESG競爭力TOP20（中盤股）」榜單，並入選首屆「中國醫藥上市公司低碳先鋒TOP10」榜單。

康哲藥業作為可持續發展理念的積極踐行者，切實響應聯合國可持續發展目標，將ESG治理與集團宏觀戰略和業務運營深度融合。集團堅持高商業道德標準的運營，已構建科學有效的風險識別與管控體系，並堅持高質量創新，為各利益相關方提供專業、優質的產品和服務。同時，康哲藥業切實關心員工及周邊社區的發展，踐行暖心捐贈、扶貧濟困、關懷弱勢群體等活動。康哲藥業亦不斷探索對生態環境影響更小的運營發展模式，從「企業治理、策略、風險管理、目標規劃」等維度著手，積極推進氣候風險評估、分析與應對工作，為減緩全球氣候變化貢獻力量。

康哲藥業持續推動ESG管理實踐的進步，獲得了全球權威ESG專業評級機構的廣泛認可，其ESG表現位於全球同業前列。康哲藥業明晟MSCI ESG評級維持「AA」；標普全球（S&P Global）ESG評分超過全球95%的參評同業，並連續兩年獲入選標普全球《可持續發展年鑑（中國版）》；香港品質保證局（HKQAA）可持續發展評級位於行業前10%水平；華證指數ESG評級為「AA」。

未來，康哲藥業將繼續堅持負責任、可持續運營，推動企業與醫藥行業綠色轉型，以實際行動支持人類邁入可持續的繁榮發展之路。



話題 Press release summary

部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
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