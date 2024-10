Monday, 21 October 2024, 19:18 HKT/SGT Share: 康哲藥業入選2024年度「中國醫藥上市公司ESG競爭力」系列榜單

深圳, 2024年10月21日 - (亞太商訊) -近日,E藥經理人聯合中國領先的企業社會責任獨立諮詢機構發佈2024年度「中國醫藥上市公司ESG競爭力」系列榜單,旨在表彰在ESG管理各方面具有標杆作用的中國醫藥企業。康哲藥業憑藉在可持續發展、低碳行動方面的不斷努力,連續三年入選「中國醫藥上市公司ESG競爭力TOP20(中盤股)」榜單,並入選首屆「中國醫藥上市公司低碳先鋒TOP10」榜單。 康哲藥業作為可持續發展理念的積極踐行者,切實響應聯合國可持續發展目標,將ESG治理與集團宏觀戰略和業務運營深度融合。集團堅持高商業道德標準的運營,已構建科學有效的風險識別與管控體系,並堅持高質量創新,為各利益相關方提供專業、優質的產品和服務。同時,康哲藥業切實關心員工及周邊社區的發展,踐行暖心捐贈、扶貧濟困、關懷弱勢群體等活動。康哲藥業亦不斷探索對生態環境影響更小的運營發展模式,從「企業治理、策略、風險管理、目標規劃」等維度著手,積極推進氣候風險評估、分析與應對工作,為減緩全球氣候變化貢獻力量。 康哲藥業持續推動ESG管理實踐的進步,獲得了全球權威ESG專業評級機構的廣泛認可,其ESG表現位於全球同業前列。康哲藥業明晟MSCI ESG評級維持「AA」;標普全球(S&P Global)ESG評分超過全球95%的參評同業,並連續兩年獲入選標普全球《可持續發展年鑑(中國版)》;香港品質保證局(HKQAA)可持續發展評級位於行業前10%水平;華證指數ESG評級為「AA」。 未來,康哲藥業將繼續堅持負責任、可持續運營,推動企業與醫藥行業綠色轉型,以實際行動支持人類邁入可持續的繁榮發展之路。



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network