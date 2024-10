Monday, 21 October 2024, 10:01 HKT/SGT Share: 正利控股推動建築業可持續發展與企業社會責任實踐

香港, 2024年10月21日 - (亞太商訊) - 隨著全球對可持續發展的重視,香港政府公佈《香港氣候行動藍圖 2050》,聯交所先後修訂,並將於2025年1月1日實施《ESG守則》,旨在加強上巿公司的環境管治及氣候信息透明度。在這一背景下,企業社會責任(CSR)及環境、社會及治理(ESG)已成為企業發展的重要基石,尤其是在香港的建築行業中,許多企業正積極推動這些努力,以展現對可持續未來的堅定承諾。 首先,在職業健康與安全方面,許多公司始終將僱員的安全放在首位。例如,香港主板上市的建築公司正利控股有限公司(3728.HK),正在通過各種舉措推動企業社會責任和可持續發展。正利控股本年度參加了由香港中華廠商聯合會主辦的「ESG 約章」行動,獲得了第三方權威機構的認可。此舉旨在鞏固其在推廣和實踐ESG方面的領導地位。正利還承諾在未來降低工程及辦公室的能源消耗,並大力推動辦公室無紙化及內部環保政策。這不僅增強了企業的內部能力,還能在環保意識不斷提升的市場中贏得競爭優勢,推動企業的長期可持續發展。 在工地場所,正利控股致力於提供安全的工作環境,並在建築工地定期進行應急演練。這不僅是企業的責任,更是對員工生命安全的尊重。此外,公司還重視增強僱員技能,培養未來的領袖。根據該集團年度報告的數據,僱員的培訓總時數達98.5小時,參訓比例高達約六成。這樣的培訓不僅提升了員工的專業技能,更讓員工意識到自身在社會環境中的重要角色。因為員工不僅是企業的生產力,更是環境保護和社會責任的參與者。某些公司在這方面的培訓體系,將員工的發展與企業的可持續發展目標緊密聯繫在一起,從而達到雙贏的效果。 正利控股在推廣綠色建築技術方面也不遺餘力,公司要求所有員工在施工過程中嚴格遵守環保標準。例如,正利控股提倡使用可回收的建築材料,並在施工過程中最大限度地減少廢棄物產生。此外,該公司還積極推廣節能減排措施,如使用節能燈具和電動設備,以降低能源消耗。 除了職業安全和技能培訓,企業在員工ESG方面還有其他舉措。例如,許多公司支持教育、醫療和文化等公益事業,並鼓勵員工參與社區服務。根據正利控股的年報數據,該公司在2023-2024財年向多個公益機構捐贈超過150萬港元,並有超過60名員工參與社區服務,這些行動彰顯了企業的社會參與。 總體而言,對於環境及社會的探索之路,不僅僅是企業的責任,更是企業對員工的尊重和賦能。通過一系列的舉措,企業讓員工成為ESG的參與者,正利控股將企業的發展與員工的成長緊密聯繫在一起。這不僅是企業社會責任的體現,更是可持續發展的基石。



