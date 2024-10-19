中信國際電訊CPC 成就「+AI到AI+」實現「技術賦能」結合「數據賦能」



香港, 2024年10月18日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術) 有限公司(「中信國際電訊CPC」) 站在AI+創新發展前沿，實現技術與數據雙賦能 ，推動產業鏈智能化升级新模式。中信國際電訊CPC進一步啟動多個人工智能+項目落地，透過智能化升級'智賦雲網安'底座；匯聚AI 技術、 大數據分析及信息安全交互能力，深入行業場景，融合智能應用賦能千行百業，重塑企業智能營運之旅。 中信國際電訊CPC 攜手夥伴共築AI+ 生態圈 從'技術賦能（+AI）'到'數據賦能（AI+）'

人工智能(AI)在現今商業環境不可或缺，作為世界一流的數智通訊服務供應商，中信國際電訊CPC前瞻部署了面向未來的創新策略'ICT-MiiND / ICT-智賦'。更將'創新'技術、算力算法和大數據元素全棧無縫融合到ICT服務平台中，全面擁抱全球生成式AI時代，夯實智賦雲網安。中信國際電訊CPC深信AI+的變革力量，積極投入AI技術和AIOps模塊增强'智能'元素，聚焦從'大模型建設'到'小場景落地'能力，提升與各行業深度融合。 中信國際電訊CPC不僅部署了豐富的AI技術資源，更通過深度整合生成式AI應用開發的全鏈條技術模塊、實踐由技術賦能(+AI )數智化應用模式，演化成數據賦能(AI+)新篇章。AI+不但涵蓋多元 AI 技術及應用，更融合大數據平台與小場景模型；從數據收集、儲存、治理、挖掘，通過深度算法、機器學習與智能分析，提煉出一系列數智應用場景與AI+ 解決方案。圍繞企業需求適配，提供從業務轉型到戰略解碼，再到運營提升的一站式服務，全方位滿足企業需求。 中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「中信國際電訊 CPC致力將AI大模型與多元AI+應用

小場景應用融合，助力客戶創增數智動能，實現更多可能！」 中信國際電訊 CPC 行政總裁黃政華先生表示：「從+AI到AI+新模式，中信國際電訊 CPC作為業界AI技術先行者，一直秉持'創新‧不斷'研發多元智能技術，持續優化'雲網智安'解決方案，提速數智化賦能產業發展。我們積極投放資源，攜手夥伴共築繁榮AI+ 生態圈，豐富技術底座，引領客戶及行業走向以大語言模型，AI技術、智能分析及數據驅動的生成式AI年代；致力將AI大模型與多元AI+應用小場景應用融合，助力客戶創增數智動能，實現更多可能！」 變革性的AI+解決方案 賦予數據及信息安全應用場景新動能

中信國際電訊CPC站在AI技術的前沿，憑藉二十多年ICT的專業經驗和行業知識， 其數據科學和創新團隊在人工智能領域持續發力，以創新算法及深度學習技術釋放數據價值，更積累了大量生成式AI案例在企業端應用實踐，為企業降本增效。一系列屢獲殊榮的AI+解決方案中包括最新的AI Databank (智數庫)及AI Pentest (滲透測試)。 - AI Databank (智數庫) - 大數據平台、智能化分析 | 更快、更準、更科學

AI Databank (智數庫) 透過整合多個系統，收集內外信息 (如客服管理及營運日誌等)的海量數據，利用生成式AI技術，經過深度學習與大數據訓練，提供數據管理，即時生成報表。並可透過大型語言模型技術驅動的智慧分析功能，讓用戶以對話式界面與平台互動，快速檢索資料及生成各種可視化圖表，從而提煉數據驅動的商業價值。此外，更可通過分析當前及歷史數據，構建預測模版，助力企業規劃未來。 - 革新自動AI Pentest (滲透測試)|更主動、更安全、更智能

中信國際電訊CPC自去年底推出的'TrustCSI™ 3.0雲網神盾'網絡安全解決方案，成功引領安全運作中心(SOC)進入AI驅動的新時代。最新的AI Pentest滲透測試，更在整個方案中發揮關鍵作用。AI滲透測試是一項輕量級解決方案，採用獨特的 AI驅動技術，有效揭示網站應用程式防火牆(WAF)的弱點，並實現自動化的例行任務調度，以簡化內部網絡資產漏洞評估流程。AI滲透測試如同網絡AI掃地機器人，24x7全自動化運作，協助企業找出網絡中的關鍵漏洞，建立強大的主動式防禦機制 。 中信國際電訊CPC的AI+方案落地於千行百業，推動AI+應用向多元場景發展 AI+數智化產業新模式 為千行百業創優增值 中信國際電訊CPC的AI+方案落地於千行百業，推動AI+應用向多元場景發展，協助産業鏈將生成式AI技術，深度學習及數據應用全棧融合業務，為企業數字化轉型之旅賦能，當中包括： - AI+電訊業 中信國際電訊CPC以AI+創新能力打造「網絡與信息安全威脅識別算法模型」，憑藉自然語言處理，算法模型與創新技術架構，構建'AI+電訊產業'應用平台，利用人工智能安全行業大模型學習和識別騷擾，以及詐騙電話的模式與特徵 ，對大量已知騷擾及詐騙電話資料進行預學習，知識解構和深度訓練，自動學習識別網絡中即時出現新的騷擾或詐騙電話，大幅提高分析及攔截準確率，為社會締造價值。 用戶個案: 中信國際電訊自主研發的'AI+跨境移動通信網絡安全管理平台'項目，獲得市場上多個重量級獎項。項目通過提供語音／信令/短信防火牆攔截，助力各主要電訊業界、流動服務營運商及企業客户實時預警及攔截非法欺詐語音／短信。平台採用雲端架構 ，應用於本地及跨境跨網場景，識別從國際到中國內地、國際與國際之間的通訊，方案有效協助市民識別已獲認證的短信發送人，以打擊涉及冒充其他公司或機構身分發出短信行騙。 - AI+製造業 製造業全球發展迅速，與新技術融合的動力與日俱增，在AI的引領下，企業積極綜合運用多種AI 工具、多元應用場景和大數據等創新技術，構建革新數智化生態系統。產業鏈不僅提高生産效率和質量，通過數字規劃和智能分析，能高效響應變化，並可更精準做好未來運營規劃。加持AI驅動信息安全解決方案，更為企業安全威脅監測提供即時回應，加強數據及信息安全保障，鍛造出更安全、更智能的製造環境，助力智能生産領域全面升級。 用戶個案：中信戴卡是全球鋁車輪行業首家'燈塔工廠'，在其數智化建設過程中，中信國際電訊CPC聯同子公司中企通信扮演了至關重要的角色，為其搭建了安全、高效、快速的數據高速公路，網絡不僅覆蓋了廣泛的國際區域，還有效地促進了中信戴卡全球各工廠之間的互聯互通，並助力其顯著提升了數智化運營管理水平。創新團隊憑藉深厚的行業洞察與技術實力，助力中信戴卡在AI視覺賦能製造、AI賦能工藝優化、AI賦能研發設計、AI賦能營運決策、AI賦能綠色低碳等多個應用場景克服網絡和安全等方面的挑戰，助力構建'鋁製汽車零部件垂直行業大模型'，進一步提高了生產效率和智能化水平。智賦雲網安平台不僅為中信戴卡的全產業鏈智能升級提供了有力保障，更夯實了其AI+安全'能力，通過自動化威脅監測與高效實時的回應警報，築牢信息安全底座，鍛造'燈塔工廠'新輝煌。 - AI+汽車業 需求預測是企業供應鏈數字化、智能化轉型佈局中最重要的一環。中信國際電訊CPC'訂單需求智慧預測專案解決方案'，應用AI技術為零散物料供應鏈提供精準數據分析，提升車型訂單需求的預測準確率 ，動態調節物料及產能規劃。 用戶個案：總部位于歐洲的世界知名的汽車零件供應商，業務分佈在29個國家地區，服務全球眾多知名汽車品牌。中信國際電訊CPC賦能客戶打造'訂單需求智慧預測專案解決方案'，提升預測準確率達80%以上，優化供應鏈管理， 實現降本增效。 - AI+零售業 零售業處於人工智能大規模落地應用水平。中信國際電訊CPC一體化'雲網智安'解决方案協助企業構建安全、高效及靈活的數智基礎設施，更透過對網絡及應用的動態感知、預測及智慧預警，提升網絡傳輸、信息安全、雲端運算資源及AI平台的能力。配合AI技術與數據分析助力企業提早數智化部署，在傳統工作流設計模式的基礎上增加場景模版，如客服管理、研發評審和營銷報告等場景，利用大數據規劃策略以贏得市場先機。 用戶個案：國際知名化妝零售品牌多年來致力於科研與創新，憑藉中信國際電訊CPC'智賦雲網安'綜合方案，協助構建安全、高效及靈活的數字基建底座，通過對網絡及應用的動態感知、預測及智慧預警，助力實現「在上海、為中國、鏈全球」的優勢價值，滿足其中國內地以至世界各地消費者的需求。 如欲了解更多有關從'技術賦能（+AI）'到'數據賦能（AI+）'，

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中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，提煉'技術賦能'，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術，融合深度學習及智能數據分析技術，轉化為'數據賦能'生成式AI+應用，重塑企業智能營運之旅。 中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及專業在地服務能力，成為客戶信賴的信息智能化服務供應商。請瀏覽 www.citictel-cpc.com獲取更多資訊。 傳媒查詢：

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