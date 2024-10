Friday, 18 October 2024, 07:00 HKT/SGT Share: 达势股份-達美樂中國收益和利潤雙雙增長 持續優化投資者結構

香港, 2024年10月18日 - (亞太商訊) - 近期,政府推出了一系列刺激經濟和提振消費信心的政策,推動股市反彈。消費股在第三季度表現出色,領漲市場。其中,达势股份-達美樂中國(「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」)(1405.HK),作為達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商,进一步優化投資者結構,意在為股東創造長期豐厚回報。 2024年第三季度,达势股份被納入香港恒生綜合指數成分股及滬港通、深港通,展現了其市場信譽和增長潛力,同時提升公司流動性。自2023年3月28日上市以來,截至2024年10月15日,公司股價已上漲逾60%,遠超恒生綜合指數的同期表現[1]。為了進一步優化投資者結構、增強交易流動性,近期達美樂比薩間接全資子公司Domino's Pizza LLC公佈同意通過場外大手交易方式,將其持有的截至2024年10月17日的10,000,000股達美樂中國的股份,約佔其已發行股本總額的7.66%,出售給其他機構投資者。此次股份出售之後,Domino's Pizza LLC仍保留達美樂中國已發行股本總額的6.21%,其剩余股份禁售期為90天。達美樂比薩將繼續保持與達美樂中國之間穩固且持久的關係。本次交易將進一步提升达势股份的流動性,為其投資者結構注入新的活力。一些知名國際投資銀行分析師對达势股份給出「買入」或「優於預期」評級,顯示出對公司基本面和股票表現的信心。 達勢股份通過戰略擴張、高效運營和高消費者滿意度持續展現其強勁實力。公司的成功主要歸功於其4D戰略:高質量的門店開發(Development)、高質價比的美味比薩(Delicious Pizza at Value)、高效的外送體驗(Delivery)和數字化能力(Digital)。這一全面的戰略佈局使公司能為不斷增長的消費者群體穩定提供高質價比的比薩。自2021年至2023年,达势股份實現複合年均增長率(CAGR)37.6%。2024年上半年,收益高達人民幣20.4億元。報告淨利潤和經調整淨利潤(稅後)首次實現雙雙轉正。 达势股份的「走深走廣」戰略在其增長中發揮了重要作用。截至2024年9月30日,达势股份在全國33個城市經營978家門店,今年已新開210家門店,展現出強勁的門店網絡擴張勢頭。目前,淨新增門店數、在建門店數及簽約門店數總和已接近全年目標的100%。公司預計將在第四季度開設第1,000家門店,未來兩年每年新增300至350家門店。強勁的業績表現支持了达势股份門店網絡擴張。截至2024年第三季度,在達美樂比薩全球超21,000家門店的首30日銷售排行榜中,達美樂中國門店在榜單前30名中佔據了28個席位。自2017年第三季度現任管理團隊接任以來,达势股份已連續29個季度實現同店銷售額增長(SSSG),無論行業如何表現,公司始終保持增長態勢。同時,达势股份的全面數字化戰略也起到了關鍵作用,增強了消費者黏性。截至9月,公司會員計劃「達人薈」會員人數已突破2,170萬。過去一年裡,1,100萬名新用戶通過達美樂中國的官方網上訂餐渠道[2]首次下單。 展望未來,达势股份將繼續推進擴張並優化運營,在中國這個潛力無限的比薩市場中,公司將通過持續不斷的創新和優化,來實現穩健且可持續的利潤增長。达势股份以其堅定不移的戰略,已經建立起了一套堅實而有競爭力的運營體系,確保在日益激烈的競爭環境中保持行業領先地位。在未來的發展道路上,达势股份將進一步鞏固其市場領導地位,通過不斷提升產品質量、服務水平以及顧客體驗,為消費者帶來更多的價值。 [1]以達勢股份及香港恒生綜合指數2023年3月28日及2024年10月15日收盤股價為準。

[2]官方網上訂餐渠道:達美樂比薩中國官網/官方微信公眾號及小程序/官方APP。



