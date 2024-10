Thursday, 17 October 2024, 08:00 HKT/SGT Share:

來源 Athos Therapeutics, Inc Athos宣佈其人工智慧生成的全新口服G9A抑製劑ATH-063的I期臨床試驗頂線數據,顯示其對強效抗炎調節性T細胞的選擇性擴增和啟動

ATH-063在所有劑量水平下顯著增加了循環調節性T細胞(Tregs)的數量,並在六個與誘導Treg抗炎活性相關的已知基因中表現出富集 在任何劑量水平下,未觀察到嚴重不良反應或劑量限制性毒性,且ATH-063表現出良好的藥代動力學(PK) 這些數據為Athos專有的AI2(用於自身免疫藥物開發的人工智慧)計算軟體平台生成的ATH-063提供了臨床驗證 洛杉磯, 2024年10月17日 - (亞太商訊) - Athos Therapeutics, Inc.(“Athos”),一家處於臨床階段的生物技術公司,致力於為免疫介導疾病患者開發精準的小分子療法,今天宣布了公司I期臨床試驗的頂線結果。該試驗涉及ATH-063,這是一種正在開發中的口服小分子G9A抑制劑,也是公司為治療炎症性腸病(IBD)開發的主要資產。 該臨床試驗是一項在健康志願者中進行的隨機、雙盲、安慰劑對照研究,旨在評估其安全性和藥代動力學(PK),並提供藥效動力學(PD)數據,以確認ATH-063的擬議作用機制。試驗採用了順序的單劑量遞增(SAD,n=32)和多劑量遞增(MAD,n=32)組,並設有一個單獨的食物效應(FE,n=12)組。ATH-063以四種劑量(25、75、150和250毫克)口服給藥。 藥效動力學(PD)數據表明,ATH-063對調節性T細胞(Tregs)的選擇性擴增和激活與Athos AI2平台的預測一致: 與安慰劑組相比,所有ATH-063劑量水平下的血液調節性T細胞(Tregs)數量均顯著增加(p<0.001),並顯示出ATH-063血液濃度與Tregs數量之間的相關性。 ATH-063血液濃度與多個調節性T細胞(Tregs)活性關鍵生物標誌物的增加呈正相關,其中與FOXP3的相關性較強(p=0.003)。

誘導的調節性T細胞(Tregs)在六個與Treg抗炎活性相關的已知基因中表現出富集。 STAT5A,這一與誘導調節性T細胞(Tregs)相關的關鍵信號分子,在所有隊列和劑量中均被激活(p=0.0003)。

藥效動力學(PD)數據表明與炎症性腸病(IBD)疾病活動性關鍵生物標誌物的相關性,支持進一步開發ATH-063作為IBD的治療藥物 ATH-063血液濃度與OSM的減少呈相關性(p=0.012),OSM是與TNFA耐藥相關的一個已知生物標誌物 ATH-063血液濃度與鈣衛蛋白單體的減少呈相關性,鈣衛蛋白是炎症性腸病(IBD)的一個已知生物標誌物

ATH-063在所有劑量組中均具有良好的耐受性:在任何劑量水平下,未觀察到嚴重不良反應或劑量限制性毒性。

強勁的藥代動力學(PK)結果和劑量成比例的血液水平增加:ATH-063在整個研究過程中顯示出良好的藥代動力學結果,血液中ATH-063濃度隨劑量成比例增加。 “我們的ATH-063首次人體臨床試驗結果超出了我們的高度預期,”Athos創始人、總裁兼首席執行官Dimitrios Iliopoulos博士(PhD,MBA)表示。“我們利用Athos AI2藥物開發平台,識別了一個之前未被發現的全新治療靶點,創造了ATH-063,並在臨床前預測了該化合物的擬定作用機制。我們很高興這些I期結果為Athos AI2計算引擎所做的預測提供了臨床驗證,”Iliopoulos博士補充道。 “我們的I期數據表明,ATH-063每日口服給藥具有良好的耐受性,並表現出調節性T細胞(Tregs)的擴增,”Athos創始人兼首席醫學官Allan Pantuck博士(MD,MS,FACS)評論道。“我們很高興進入下一階段的臨床開發,針對中度至重度活動性潰瘍性結腸炎患者。ATH-063項目從最初的靶點識別到完成I期臨床試驗的快速進展,得益於我們利用人工智慧進行藥物開發的創新方法。” 關於ATH-063 ATH-063是一種新型的、正在研究中的、由人工智慧生成的口服小分子G9A抑制劑,正在開發用於治療炎症性腸病(IBD)和其他自身免疫性疾病。G9A是一個基因網絡的核心節點,該基因網絡通過Athos的AI2平台整合Athos IBD生物庫的多組學和縱向臨床數據被識別出來。ATH-063旨在通過擴增和激活調節性T細胞,直接靶向人類CD4 T細胞和胃腸道上皮細胞中的G9A酶活性,既抑制促炎反應,又通過調節緊密連接蛋白誘導直接的粘膜癒合。 關於Athos Therapeutics Athos Therapeutics是一家處於臨床階段的生物技術公司,致力於開發可能成為首創的療法,從而顯著改善自身免疫性疾病和慢性炎症性疾病患者的生活。Athos的藥物開發平台始於從全球頂級醫院系統獲取的超過25,000個高質量患者樣本。Athos的AI2平台通過整合多組學和縱向臨床數據集來識別新的藥物靶點,並將其與小分子計算化學平台相匹配。AI2平台包括Athos的數據湖、已建立的獨特組學工作流程以及整合的深度機器學習引擎。公司的主要藥物化合物是ATH-063,一種用於治療炎症性腸病的口服小分子G9A抑制劑。此外,Athos還在開發一系列針對各種自身免疫性疾病的小分子療法。 關於Athos Therapeutics的更多資訊,請訪問 https://athostx.com/ 聯繫方式:

Athos Therapeutics, Inc.

Keith Hoffman, PhD, Chief Business Officer

khoffman@athostx.com 資料來源:Athos Therapeutics, Inc.



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network