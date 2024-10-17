香港董事學會的《施政報告》回應

香港, 2024年10月16日 - (亞太商訊) - 香港董事學會就2024年10月16日發表之《施政報告》作出回應。

行政長官李家超先生今日發表任内第三份施政報告，篇幅頗長，主要在於深化推進既有長遠發展策略及相關措施。然而，長遠發展收效需時。故此，施政報告有不少短中期措施扶穩經濟。

中長期發展

本港長遠發展，重中之重，是努力發展成爲國際創新科技中心，以新質生產力體現高質量經濟發展。其中，政府將制訂新型工業中長期發展方案，推動成立新型工業發展聯盟，促進「政、產、學、研、投」緊密合作，完善新型工業發展策略和體制。

另方面，施政報告提到，政府將擴大研究配對資助，加大創科產業投資，成立100億元「創科產業引導基金」，優化「創科創投基金」，推出「創科加速器先導計劃」，應有助創科及新型工業發展。

短中期措施

行政長官已經向中央提出，優化内地居民來港旅游簽注的請求，包括恢復「一簽多行」個人游簽注及增加「一周一行」個人游簽注試點城市，爭取更多入境旅客。行政長官也提到，將放寬簽證門檻，吸引更多東盟地區旅客來港。

越多高端旅客願意來港，不論是商務差旅抑或消閑游玩，都是好事。高端旅客最重體驗。若論高端旅客，中東地區應會是一大來源。他們在港是否容易獲得符合清真教義及禮拜需要的設施配套，好可能直接影響他們對香港的印象，是否值得再來或推薦更多人來。

行政長官提到，發展盛事旅游經濟，既要重質亦要重量。事實上， 「盛事」標簽不能用的太濫，但旅客來港參加真正盛事之時，有其它不同類型的大小活動順道參加，可以吸引旅客多留一兩天。

施政報告推出一系列措施支援中小企，包括再推「還息不還本」融資擔保安排，及向「BUD專項基金」注資10億元等。行政長官又提到，金管局正積極考慮就銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資。我們相信，相關措施，可以幫助中小企應對經濟轉型的融資需要。

行政長官又提到，推動數字經濟與實體經濟融合發展，例如加速發展數字貿易。擴大「數碼轉型先導計劃」的涵蓋範圍，應該會幫助更多中小企實現數字轉型。

政府又將成立「促進銀髮經濟工作組」，由政務司副司長任組長，循消費、產業、生產力等五方面推出措施，開拓新的產品和服務滿足長者需要，並創造商機。至於「釋放銀色生產動力」的想法，我們贊同。我們認爲，本港人口老化問題越見嚴重，有長者需要合適政策措施得以照顧安老。但應對老齡化的總體政策應以幫助更多長者打破銀色天花板為目標，給予年紀漸大但仍有心有力的長者空間和機會充實暮年生活，做他們想做想幹的事，不因年齡成爲障礙。

施政報告有若干措施，鞏固國際金融中心地位，例如便利市民跨境金融安排、建立國際黃金交易市場、提升綠色金融生態系統、建立大宗商品交易生態圈等。優化證券市場的措施，包括優化上市審批流程，爭取更多企業來港上市。我們認爲，除了内地企業，若能吸引更多支持共建一帶一路的國家地區的企業來港上市，會是好事。

下調烈酒稅須顧及公共健康

行政長官宣佈，局部下調烈酒稅，進口價200元以上從價稅率減至10%，估計有8成多烈酒的稅率不受影響。學會並不同意全面減免烈酒稅，但可以同意，今次減稅方案或對高價烈酒提供比較公平的競爭環境。有政界人士或以此認爲方案聰明，是耶非耶，仍是見仁見智。高價烈酒與低價烈酒，同樣有害健康。日前有議員認爲，為高價酒提供稅惠，可以鼓勵店商引入好酒，可以教育市民分辨好酒云云。按此説法，開放足球以外更多運動球類博彩也不會鼓勵賭博，反而會教育市民什麽是好球。但我們留意到，政府需要不時播放公共宣傳廣告，勸諭市民不要沉迷賭博，並提供戒賭輔導相關信息。我們期望政府當局預留資源，提前制訂措施，應對減烈酒稅後可能多了人會喝酒、喝多了酒而產生的公共健康負面影響。

取締劣質劏房

醖釀多時，行政長官今日宣佈，將推出住宅樓宇分間單位出租制度，銳意取締劣質劏房，而合符最低規格的將成爲被認證、受規管的「簡樸房」。我們期待政府公佈更多細節，而各界也肯定會仔細斟酌最低規格的標準和定義。劏房的存在，絕不是香港的光榮。

改革體育總會管治

施政報告同持提出研究設立體育爭議解決制度，學會表示支持，學會也樂意配合政府推動體育發展。其中，香港董事學會一直以來都為體育總會及界別内其它機構提供培訓及特定的管治諮詢服務，于未來也會繼續協助為體育總會及相關機構落實新制訂的《機構管治守則》，完善管治水平。

經濟發展去改善民生

行政長官于今日下午的記者會，開宗明義，說出要以經濟發展去改善民生。學會一直認爲，經濟持續增長是尋找資源以解決房屋、貧窮、老年社會和環境等民生問題的最可倚仗的夥伴。行政長官上任以來推行不少政策措施解決積纍已久的經濟、民生問題，我們表示欣賞。然而，實際效果需要時間才能驗證，期間更需財政、人力等資源配合。我們期望經濟能儘快回復動力，給下一個財政預算案更多資源彈性，更好更快落實行政長官的施政方向。

香港董事學會（簡稱"HKIoD"，又以下簡稱「學會」）

香港董事學會為香港代表董事共同努力的首要組織，其宗旨是促進企業永續發展職能，為所有公司、其擁有者、持份者、人類以至地球創造持久價值；為達成使命，學會致力於企業管治（「企業管治」又稱「公司治理」）及董事專業行為上的倡導及釐定相關標準。

學會於1997年由創會主席鄭慕智博士帶領下創始，多年來非常榮幸獲得香港特別行政區行政長官擔任學會贊助人。學會會員來自不同行業及公司類別，並包括執行董事、非執行董事、獨立非執行董事。學會以多元文化及國際視野進行會務，舉辦活動包括董事培訓課程、研討會與論壇、董事立場喉舌、指引設定、公眾教育、董事嘉獎系列、上市公司管治水平釐定等。

作為「董事學會環球網絡」（Global Network of Director Institutes 簡稱"GNDI")的成員組織，學會投入全球性聯手推動優秀企業管治及董事專業行為。學會亦獲委派代辦「氣候管治行動」(Climate Governance Initiative)之香港分部，該行動是與「世界經濟論壇」（World Economic Forum）合作的環球網絡，積極促進董事們處理氣候變化帶來的風險與機遇。

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