泛遠國際附屬中標阿里巴巴國際站華東中心倉業務

香港, 2024年10月16日 - (亞太商訊) - 泛遠國際控股集團有限公司(上市編號:2516,下稱「泛遠國際」;連同其附屬公司,統稱「泛遠國際」或「本集團」)欣然宣佈,本集團間接全資附屬公司杭州泛遠國際物流有限公司(「杭州泛遠」)成功中標阿里巴巴國際站華東中心倉業務。是次中標有助於公司進一步拓展其業務版圖,特別是在華東地區的市場影響力。 杭州泛遠將依託位於義烏的華東中心倉,輻射整個華東地區,為阿里巴巴國際站商家提供倉庫操作服務,包括但不限於接收客戶包裹、安檢、打包、制單、交貨核查、合單發貨、倉儲等服務。 此前,本集團已和阿里巴巴國際站啟動深圳中心倉業務,即通過泛遠智能異常預警系統,前置分析訂單資料,主動監控訂單在途異常軌跡,結合AI功能高效地提醒客戶及時處理異常訂單,減少貨件的異常比及處理時間,有效提升客戶滿意度。本次正式中標阿里巴巴國際站華東中心倉業務,足證阿里巴巴國際站對本集團業務實力的認可與肯定。是次合作之華東中心倉(義烏)亦將為更多跨境電商大平台提供物流服務。 阿里巴巴國際站是全球領先的B2B電子商務平台,在全球超過200個國家及地區為買家及供應商提供服務。截至2024財年,阿里巴巴國際站擁有4,800多萬專業且活躍的全球企業買家,為廣泛的中小企業提供商機匹配、線上交易、數字行銷、物流履約、售後保障等全鏈路貿易服務。為促進貨物及資金流轉速度提升,阿里巴巴國際站依託其業內獨有的B2B「半託管」服務,通過負責物流配送並對物流時效進行保障,為全球買賣家減少延誤及保障到貨,而當中離不開中心倉的支持。杭州泛遠為阿里巴巴國際站華東中心倉提供一系列倉庫操作服務,中心倉操作通過倉庫升級管理、智能組網、售後保障等,集中幫助中小企業解決物流履約的難題,讓其半託管服務更標準,到貨更有保障,為阿里巴巴國際站業務發展提供強有力的支持,亦符合當前外貿出海大趨勢。 本集團作為中國知名的跨境電商物流服務商,在倉儲管理及智能化技術應用等方面擁有強大實力,附屬公司杭州泛遠憑藉豐富的行業經驗以及優質可靠的跨境物流及倉庫服務,成功中標阿里巴巴國際站華東中心倉業務,為擁有廣闊需求的大平台提供倉庫服務,不僅可為本集團帶來業務增長的新機遇,更有助於提升整體品牌影響力,為本集團的長期發展和國際化戰略奠定堅實基礎。 泛遠國際控股集團有限公司主席、行政總裁兼執行董事王泉先生表示:「我們非常高興見證本集團附屬公司杭州泛遠成功中標阿里巴巴國際站華東中心倉業務,充分體現本集團具備為客戶提供優質可靠服務的能力,並獲得知名跨境電商平台-阿里巴巴國際站的全面認可。作為中國知名的跨境電商物流服務商,杭州泛遠在本次合作中充分發揮倉儲管理及智能化技術應用的優勢,為阿里巴巴國際站數字化履約添磚加瓦,助力中小企業出海。展望未來,本集團將繼續秉持開放共贏的發展理念,充分發揮自身優勢,矢志不渝地深化與各大平台的戰略合作,共同開拓更為廣闊的國際市場,助力更多企業順利出海。」 有關泛遠國際控股集團有限公司(股份代號:2516.HK) 泛遠國際控股集團有限公司於2023年12月在香港聯交所主板掛牌上市,為中國知名的跨境電子商務物流服務供應商,主要提供端到端跨境配送服務、貨運代理服務以及其他物流服務,致力打造穩、快、優的跨境電子商務物流服務體系。本集團作為中國(杭州)跨境電子商務綜合試驗區首批試點企業,擁有創新的自研物流運輸系統,採用直營網點模式,網點遍佈中國主要貿易中心,尤其聚焦於長江三角洲及粵港澳大灣區。本集團設有30多個境內網點,1,100多家供應商網路,服務覆蓋全球超過220多個國家和地區,向客戶提供多項靈活可靠的跨境配送選項及定制化供應鏈解決方案。 有關杭州泛遠國際物流有限公司 杭州泛遠國際物流有限公司為本集團全資附屬公司,主營國際海運、國際空運、國際快件代理業務、跨境電子商務供應鏈及全球物流倉儲整體解決方案等服務。公司秉承「以人為本,傾力親為」的宗旨,致力於打造以涵蓋國際貨物運輸所有業務門類的操作平台為核心的,集倉儲、分撥、配送、物流方案解決為一體的,以跨境物流和全球倉儲服務為基礎的一站式集成物流解決方案供應商。



