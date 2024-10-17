復星已成功退出Ageas獲6.7億歐元

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|Wednesday, 16 October 2024, 15:33 HKT/SGT
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香港, 2024年10月16日 - (亞太商訊) - 根據富傑保險（Ageas）發出的新聞稿，法國巴黎銀行（BNP Paribas）於2024年10月3日向富傑保險發出通知，確認其持股比例已達到10.91%。此次持股變動源於2024年4月14日BNP Paribas與復星國際達成的交易協議。復星國際與買方BNP Paribas 簽訂協議，出售了不超過15,401,253股AGEAS SA/NV的股份，交易總金額在6.26億至6.70億歐元之間。
據知情人士透露，復星國際早年低位買入富傑保險股份，多年來分紅加上退出收益，回報甚為可觀。而整個交易2024年10月3日已經完成，復星已全數收到該筆近6.7億歐元出售款現金。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务, 健康与医药, Banking & Insurance, 酒店
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