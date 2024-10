Wednesday, 16 October 2024, 15:33 HKT/SGT Share: 復星已成功退出Ageas獲6.7億歐元

香港, 2024年10月16日 - (亞太商訊) - 根據富傑保險(Ageas)發出的新聞稿,法國巴黎銀行(BNP Paribas)於2024年10月3日向富傑保險發出通知,確認其持股比例已達到10.91%。此次持股變動源於2024年4月14日BNP Paribas與復星國際達成的交易協議。復星國際與買方BNP Paribas 簽訂協議,出售了不超過15,401,253股AGEAS SA/NV的股份,交易總金額在6.26億至6.70億歐元之間。 據知情人士透露,復星國際早年低位買入富傑保險股份,多年來分紅加上退出收益,回報甚為可觀。而整個交易2024年10月3日已經完成,復星已全數收到該筆近6.7億歐元出售款現金。



