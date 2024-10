Tuesday, 15 October 2024, 11:32 HKT/SGT Share: 減息週期展開 復星業務向好 股票及債券受惠

香港, 2024年10月15日 - (亞太商訊) - 踏入第四季度,市場利好消息不斷。隨著美聯儲貨幣政策轉向實質性降息釋放流動性,內地資金持續南下流入港股市場;加上國慶假期前,中國人民銀行宣佈多項重磅政策,包括降準、降息、降存量房貸利率等,中外大部分論者及分析人士幾乎一致認同,中國中央政府這次連環組合拳的力度為2008年以來未見;特別是由人民銀行釋放至少8000億元(人民幣,下同)定點投放於股市,更屬史無前例。 10月10日,中國人民銀行公告,創設首期規模5000億元互換便利,支持資本市場發展,進一步刺激港股及A股股市上揚。10月12日,中國財政部部長藍佛安宣佈,近期將圍繞穩增長、擴內需、化風險,陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措,以推動經濟高質量發展。未來,隨著經濟逐步企穩,企業盈利持續好轉,整體市場有望迎來新一輪景氣週期。 降息預期,港股市場迎來盈利窗口 美國聯儲局逾4年來首次減息50基點,而根據美聯儲的預測,今年年底美國聯邦基金利率將達到4.4%,即4.25%至4.5%的目標區間,到2025年將降至3.4%,到2026年預計將降至2.9%。市場普遍預期今年仍有0.5厘的減息空間,並預期明年減息幅度將達1厘。 隨著美聯儲開啟降息,有助於緩解美國以外其他國家的資本流出和匯率波動,中國以及全球各央行貨幣政策空間可進一步打開,促進經濟增長,並有助推動股市上漲;若與股票相比,投資債券的性價比也相當高,因減息週期下,存款利率將逐步下降,能提前鎖定長期高利率的固定回報,對投資者來說甚為吸引。預料有成長底蘊、價值基本面穩固的股票及債券,短期內將迎來資金追捧。 針對中央多項重磅利好政策出台,儘管國慶假期後,股市曾出現回調,大行比如摩根士丹利、滙豐、中信等普遍肯定中央堅定刺激經濟的決心,更預期後續將持續有萬億級別的政策穩步出台,而市場預期中央的經濟刺激舉措將會是溫和、持續的,因為股市牛市健康穩步上揚才能真正刺激經濟及拉動消費增長。 在中央堅定不移拉動消費的大策略下,作為創新驅動的全球家庭消費產業龍頭,復星國際(00656)價值長期低估,有望率先出線。而早前刺激政策出台後,復星國際股價大幅上升便是最好的憑證。 成功打造一系列「數一數二」,核心產業賽道優勢提升 9月10日以來,復星國際股價實現持續上漲,區間漲幅累計達58.46%,對比恒生指數期間內34.26%漲幅,公司實現股價跑贏大盤。 股價上漲的背後,離不開公司價值穩固的基本面。正如復星國際董事長郭廣昌在中期業績會上所說,儘管宏觀環境充滿挑戰,復星國際堅定執行聚焦主業戰略,圍繞形成優勢的產業賽道,打造行業數一數二的好公司、好產品,總體來看卓有成效。 近期以來,通過聚焦主業,復星國際在醫藥、旅遊、消費、保險等核心產業賽道的優勢持續提升,更獲市場廣泛看好。例如,國慶期間,文旅業務迎來了開門紅,港股旅遊板塊也迎來大漲。其中,復星旅文的股價在10月第一周大幅飆升,漲幅接近40%。這一強勁表現不僅反映了市場對公司輕資產戰略的高度認可,也凸顯了投資者對復星旅文未來增長潛力的信心。目前,復星旅文輕資產運營模式的度假村佔比已提升至85%,在國內市場,同時具備輕資產模式與全球化運營能力的旅遊企業極為稀缺,復星旅文正是其中的佼佼者。 郭廣昌也在其微博中表示,假期前的股市上漲,讓大家感覺「兜裡有錢」地開啟了國慶長假。股票上漲帶來的財富效應真切地刺激了大家的消費需求,各項消費都在逐漸起來,公司的三亞亞特蘭蒂斯、舍得白酒的銷售也在假期中快速提升。以舍得為例,作為中國名酒企業,在國慶期間旗下全系產品協同發力加碼促銷,多款產品同比去年國慶開瓶數據增幅明顯,其中舍得千元價位段高端戰略產品-藏品舍得10年同比增長384%,水晶舍得同比增長224%,高線光瓶酒沱牌特級T68同比增長80%、沱牌曲酒同比增長69%。 除了旅遊、消費業務持續向好外,復星的醫藥和保險業務也獲市場積極關注。作為中國醫藥創新領軍企業,今年以來,復星醫藥持續推進資產結構優化,加速現金回流,近期不僅宣佈私有化創新藥平台復宏漢霖的計劃和全資收購細胞治療技術領域核心平台復星凱特,進一步聚焦公司核心創新資產。除了政策扶持,復星醫藥自身強大的研發和商業化能力,已躋身中國創新藥龍頭地位,數據來看,上半年,公司創新藥品收入超37億元,預計下半年亦將保持穩健增長。國慶假期,復星醫藥股價表現不俗並持續上漲,9月以來,復星醫藥整體漲幅近25%。 復星葡萄牙保險Fidelidade近日獲國際著名三大信用評級機構之一的惠譽(Fitch)將其財務實力評級(IFS)從「A」上調至「A+」,長期債項評級(IDR)從「A-」上調至「A」,並保持展望穩定,這是目前惠譽授予葡萄牙金融機構的最高評級。此次評級上調充分印證了Fidelidade近年來所實施的戰略使其財務穩健性不斷加強,同時也體現了復星全球化運營能力的提升。惠譽指出Fidelidade業務結構穩健、資本雄厚、財務表現及盈利能力強勁、並保持較低的投資組合風險。 成功發行8.88億美元規模銀團,展現中外銀行對復星信用質量的持續認可 9月30日,復星國際還通過綠鞋機制,成功完成可持續發展掛鉤銀團貸款,貸款規模總額8.88億美元,為今年迄今為止中國民營企業在市場上同類貸款規模中最大之一。值得一提的是,此次銀團為三年期高級無抵押流動資金貸款,參團銀行包含多家國際領先銀行、大中華區、亞太區以及歐美等地區銀行,反映了中外資銀行對於集團信用質量的持續認可,也表明了公司融資渠道的暢通,有助於為公司穩健發展提供堅實的基礎。 近日,多家證券行均指出復星國際聚焦核心業務戰略成效顯著,創新與全球化助力良性增長,同時槓桿率持續下降,財務保持穩健。復星一直積極優化資產組合,持續降低槓桿,加強現金儲備,截至2024年6月30日,集團經調整總債務佔總資本比率為50.2%,維持了從2020年以來的下降趨勢。2024年6月,國際評級機構標普充分肯定了復星財務戰略成效,確認評級展望為「穩定」。 綜合各家研報分析,隨著復星的業務更加聚焦、財務指標更加穩健,透露出復星國際未來產業發展和盈利將更可預期。而全球化、創新及近期頗受關注的輕資產運營能力,將共同驅動復星新一輪增長。 可見受惠於國策,復星國際系公司已迎來估值提升窗口,假期後股價出現的回調,是否正是低吸的良機,值得投資者留意。



