中國平安資產管理(香港)蟬聯中國保險資產管理業協會三項權威推介

香港, 2024年10月15日 - (亞太商訊) - 近日,中國保險資產管理業協會發布「IAMAC推介 - 2023年度保險資產管理業最受歡迎投資業務合作機構」 (「IAMAC推介」)調查結果,中國平安保險(集團)股份有限公司旗下境外資產管理平台 - 中國平安資產管理(香港)有限公司(「中國平安資產管理(香港)」)獲列入三項權威推介名單。這也是公司連續第四年獲得「IAMAC推介」的肯定。 今年中國平安資產管理(香港)在「IAMAC推介」境外投資機構類別中,獲列入 「最受險資歡迎境外投資機構」、「最受險資歡迎境外受托機構」以及「最受險資歡迎境外投資機構-境外公開市場業務」三個類別的推介名單。本屆IAMAC推介共有99家證券機構、公募基金公司、期貨公司和境外投資機構參與。 IAMAC推介活動迄今已舉辦十屆,為保險資產管理業內最負盛名的推介活動之一。本著「公平、公正、非盈利」的原則,IAMAC推介由有關機構自願報名,保險機構自主參與調查,以保險機構調查結果為基礎並結合有關資料,多維度加權產生推介結果。今年共有160餘家大型保險集團、保險公司和保險資管公司參加了調查。 中國平安資產管理(香港)資本市場負責人兼首席投資官汪新翼表示:「連續第四年獲得協會在多個項目上的推介,我們感到十分自豪。衷心感謝協會的認可,肯定了我們團隊在極具挑戰性市場環境中的適應力與策略佈局。我也衷心感謝我們尊貴的險資合作夥伴,你們長期的信任和支持,激勵著我們不斷追求卓越。我們渴望探索新的投資機遇,並將持續致力於達成卓越業績,創造長期價值。」 作為行業領先的資產管理機構,中國平安資產管理(香港)具備強大的投資研究和組合管理能力,為客戶提供全球市場股票、固定收益、ETF、結構化產品和另類投資等全方位投資管理解決方案。憑借團隊的投資實力和不懈努力,公司近年連續榮獲眾多重磅榮譽。中國平安資產管理(香港)擁有堅實的客戶基礎,與保險機構合作夥伴長期維持密切聯系與合作,期待未來在更多的領域攜手並肩,開拓合作機遇。 關於中國平安資產管理(香港)有限公司 中國平安資產管理(香港)有限公司(「中國平安資產管理(香港)」)是中國平安保險(集團)股份有限公司(2318.HK,601318.SH)旗下中國平安保險海外(控股)有限公司的全資子公司,成立於2006年。中國平安資產管理(香港)持有香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)頒發的第1類、第4類和第9類牌照,分別獲准從事證券交易、就證券提供意見及提供資產管理服務。作為行業領先的資產管理機構,公司具備強大的投資研究和組合管理能力,為客戶提供全球市場股票、固定收益、ETF、結構化產品和另類投資等全方位投資管理解決方案。更多資訊請流覽中國平安資產管理(香港)官網:asset.pingan.com.hk(此網站未經證監會審閱)。



