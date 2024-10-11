應科院創新智慧出行科技 閃耀香港秋季電子產品展



香港, 2024年10月14日 - (亞太商訊) - 香港應用科技研究院（應科院）於第四十四屆「香港秋季電子產品展」（秋電展）上展示智慧出行科技，包括其尖端的車聯網(C-V2X)技術，旨在提升自動駕駛安全。展覽由香港貿易發展局主辦，於10月13至16日假香港會議展覽中心舉行。 秋電展是全球頂尖電子商貿交易平台之一，吸引數以萬計的本地及海外的專業買家及行業專家參與，有助促進業界交流與合作。應科院相信，透過參與是次電子業界的年度盛事，有助推廣應科院的網聯自動駕駛科技，將香港本地研發帶到國際舞台，鞏固香港國際創新科技樞紐的領先角色。 智慧出行是本屆秋電展的焦點主題，應科院今日特別舉行「領航未來：網聯自動駕駛如何重塑各行業」研討會，業界領袖為自動駕駛的未來把脈，探討市場機遇和挑戰。應科院首席營運官莊偉泉工程師於會上指出，自動駕駛汽車(AV)能減少人為錯誤和不當駕駛，提升道路安全。他表示，香港自動駕駛的發展與全球看齊，為配合香港特區政府發展無人駕駛技術的方針，應科院計劃明年在香港不同地點進行自動駕駛巴士測試。 研討會的其他講者包括應科院創新思維首席總監陳建龍先生、香港理工大學航空及民航工程學系助理教授及深空探測研究中心團隊成員文偉松博士、香港中文大學賽馬會老年學研究所及健康公平研究所經理李衛棠先生、鑽的（香港）有限公司創辦人及行政總裁梁淑儀女士、途齡科技有限公司聯合創辦人及行政總裁徐華峰先生，以及德勤中國戰略、風險與企業交易諮詢合夥人陳煒華先生。 應科院的展位設於會展中心會議廳前廳 [展位號碼：CH-J04]，展出的智慧出行科技包括： 1.智慧出行管理平台 應科院研發的智慧出行管理平台，能夠全面管理車隊包括監控車輛狀態和調度，亦能整合網聯自動駕駛汽車（CAV），以滿足未來智慧出行不斷發展的需求。該平台能整合車聯網系統、來自公開渠道及應科院實際收集的各類交通數據，運用人工智能技術提供實時洞察和分析，從而優化城市交通模式，並有助作出更明智和更謹慎的決策，提高駕駛員、乘客和行人的安全。 2.自動駕駛巴士於公共道路上運行的試點項目 這個由「 智慧交通基金 」資助的自動駕駛先導項目將首次於香港公共道路試行。項目遵循2024年3月1日發佈的《自動駕駛車輛試驗及先導實用實務守則》在西九文化區進行測試。路線全長約兩公里，預計於2025年開展特定乘客的載客測試，該項目將為香港未來在公共道路採用自動駕駛技術提供實用數據。 3.路側設備適用的私隱保障感測系統 這系統在收集環境資訊時能在地處理，而毋需把資料存儲或傳輸到雲端，以保護個人資料。感測器具備實時、低功耗的感測能力，亦非常適合應用在智能家居自動化和機器人技術。這種兼具資料隱私和高效傳感的技術，讓日常生活應用更安全可靠。 4.路側設備適用的中程高精度全景激光雷達 應科院研發的高精度測繪激光雷達，採用了專利技術「多通道閾值波形採樣+硬件加速波形重建」，實現低成本、高精度掃描，專為中距離、高精度3D感測場景設計，適用於建築信息模型（BIM）、安保、智能物流、智慧城市等領域。該雷達可在七分鐘內生成BIM，並進行濾波和平滑處理，提高整體效率。它與車聯網技術整合應用，能實時檢測道路使用者的移動，有效增強CAV的導航能力，推進智慧出行的發展。 5.供鐵路應用的「車載實時偵測入侵物系統」 該系統由港鐵公司與應科院共同研發，運用邊緣多感測融合技術，即使在極低光照條件下，仍能實時檢測及識別隧道內的入侵物，並立即發出警報，從而提高鐵路營運安全，為智慧鐵路發展提供寶貴數據。 此外，應科院通訊技術副總裁莊哲義博士在香港貿發局及香港電子科技商會合辦的「創新科技論壇」上發表演說，討論無線通訊技術在促進數字孿生和及相關應用方面的作用。 傳媒查詢

劉燕妮 電話：(852) 3406 2506 / (852) 9497 5390 電郵：connielau@astri.org

林衍欣 電話：(852) 3406 0196 / (852) 9036 0212 電郵：beatricelam@astri.org 圖片下載：https://bit.ly/4eEkNTZ 立法會議員盧偉國博士工程師(右六)在香港貿發局電子及家電業諮詢委員會主席莊子雄教授(右五)及香港貿發局副總裁張淑芬女士(右七)陪同下參觀展覽。應科院科研生態系統、大學科技轉移及市場部高級總監鄭可怡女士(右八)向一眾嘉賓介紹應科院最新的智慧出行科技。莊教授及吳民卓博士(左四)均為應科院董事局成員。 應科院於10月13至16日在香港會議展覽中心參與由香港貿發局主辦的「香港秋季電子產品展」，向全球專業買家和業界代表，介紹一系列嶄新智慧出行科技。圖為立法會議員邱達根先生(左三)、香港特區政府數字政策專員黃志光先生(右四)參觀應科院的展位。 應科院董事局成員吳民卓博士(左七)及湯達熙先生(左六)，聯同應科院首席營運官莊偉泉工程師(左五)以及應科院科研生態系統、大學科技轉移及市場部高級總監鄭可怡女士(右七)，以及一眾應科院研究人員於展位合照。 應科院首席營運官莊偉泉工程師於「領航未來：網聯自動駕駛如何重塑各行業」研討會上致歡迎辭。 應科院通訊技術副總裁莊哲義博士應邀於香港貿發局及香港電子科技商會合辦的「創新科技論壇」上發表演說，介紹應科院研發的車聯網科技。

關於香港應用科技研究院 香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、創新思維、物聯網感測與人工智能技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。 多年來，應科院致力培養研究及創科人才，並憑著其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將逾1,500項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授超過1,100項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽www.astri.org。



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