Monday, 14 October 2024, 20:03 HKT/SGT Share: 金嗓子:高成長性持續兌現 長期回報股東凸顯投資價值

香港, 2024年10月14日 - (亞太商訊) - 近年來,中國政府持續出台政策,促進中醫藥傳承創新發展。作為國民老字號品牌,金嗓子(06896.HK)不斷創新求變,展現出全新的發展活力。2024年上半年,儘管中藥板塊受去年同期高基數影響業績短期承壓,但金嗓子依然實現了業績持續增長,高成長性凸顯。 具體來看,2024年上半年,金嗓子實現收入約人民幣524.5百萬元,同比增加9.4%;毛利潤約人民幣391.8百萬元,同比增加8.2%;公司權益持有人應占溢利約人民幣134.2百萬元,同比增加9.9%,各項經營指標均取得了不錯的表現。 在持續增長的同時,金嗓子堅持以長期穩定的分紅回報股東。據統計,自上市以來,公司累計現金分紅12.8億港元,期間淨利潤為18.1億港元。自2021年起,公司加大分紅力度,現金分紅金額連年創下歷史新高。2023年,公司現金分紅4.4億港元,股利支付率高達161%。分紅力度的提升,進一步印證了公司的盈利能力。 業績持續增長背後,源於於金嗓子在保持自身核心產品競爭力的同時,持續拓展大健康市場,謀劃長期增長空間。 金嗓子喉片和金嗓子喉寶是金嗓子的基本盤。近年來,隨著人們健康意識的日漸提高,特別是金嗓子喉片被列入新冠感染者用藥目錄推薦用藥後,市場對其需求持續擴大,帶動其銷售收入持續增加,為金嗓子業績增長提供了堅實的市場基礎。為滿足日益增長的需求,金嗓子在渠道端持續發力,不斷拓寬產品覆蓋範圍。目前,金嗓子分銷網絡覆蓋中國所有省份、自治區及直轄市,且其產品出口已涵蓋全球五大洲共56個國家和地區,品牌影響力持續提升。 在此基礎上,金嗓子精心佈局大健康領域,通過持續加強新品研發,豐富產品矩陣,以滿足不同消費者的差異化需求,拓寬公司收入來源。在研發方面,金嗓子正建設研發產業化基地二期工程,將成為公司大健康產業生產廠房及大健康產業研發中心,通過引入高科技研發團隊和智能製造、智慧銷售,金嗓子致力於開發更多大健康產品。在產品方面,公司已推出金嗓子腸寶、金嗓子複合益生菌含片、銀杏葉片等多款大健康產品。其中,金嗓子腸寶益生元於2024年3月通過香港相關部門檢測合格已進入相關市場。 得益於業務的穩健發展,金嗓子獲得市場廣泛認可。2024年2月,金嗓子旗下主打產品的「都樂」品牌榮獲第三批中華老字號品牌榮譽。2024年7月,在2024年中國融資大獎中,金嗓子一舉摘得「最具潛力上市公司獎」和「年度最具創新產品獎」兩項重磅榮譽。 總體而言,金嗓子憑藉牢固的品牌根基和持續的創新能力,在鞏固傳統業務的同時,逐步形成大健康產業的新增長極。未來,在傳統業務和大健康業務的共同驅動下,金嗓子有望拓展更大的發展空間,促進自身價值持續增長。



話題 Press release summary



部門 食品, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network