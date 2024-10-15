金嗓子：高成長性持續兌現 長期回報股東凸顯投資價值

香港, 2024年10月14日 - (亞太商訊) - 近年來，中國政府持續出台政策，促進中醫藥傳承創新發展。作為國民老字號品牌，金嗓子（06896.HK）不斷創新求變，展現出全新的發展活力。2024年上半年，儘管中藥板塊受去年同期高基數影響業績短期承壓，但金嗓子依然實現了業績持續增長，高成長性凸顯。

具體來看，2024年上半年，金嗓子實現收入約人民幣524.5百萬元，同比增加9.4%；毛利潤約人民幣391.8百萬元，同比增加8.2%；公司權益持有人應占溢利約人民幣134.2百萬元，同比增加9.9%，各項經營指標均取得了不錯的表現。

在持續增長的同時，金嗓子堅持以長期穩定的分紅回報股東。據統計，自上市以來，公司累計現金分紅12.8億港元，期間淨利潤為18.1億港元。自2021年起，公司加大分紅力度，現金分紅金額連年創下歷史新高。2023年，公司現金分紅4.4億港元，股利支付率高達161%。分紅力度的提升，進一步印證了公司的盈利能力。

業績持續增長背後，源於於金嗓子在保持自身核心產品競爭力的同時，持續拓展大健康市場，謀劃長期增長空間。

金嗓子喉片和金嗓子喉寶是金嗓子的基本盤。近年來，隨著人們健康意識的日漸提高，特別是金嗓子喉片被列入新冠感染者用藥目錄推薦用藥後，市場對其需求持續擴大，帶動其銷售收入持續增加，為金嗓子業績增長提供了堅實的市場基礎。為滿足日益增長的需求，金嗓子在渠道端持續發力，不斷拓寬產品覆蓋範圍。目前，金嗓子分銷網絡覆蓋中國所有省份、自治區及直轄市，且其產品出口已涵蓋全球五大洲共56個國家和地區，品牌影響力持續提升。

在此基礎上，金嗓子精心佈局大健康領域，通過持續加強新品研發，豐富產品矩陣，以滿足不同消費者的差異化需求，拓寬公司收入來源。在研發方面，金嗓子正建設研發產業化基地二期工程，將成為公司大健康產業生產廠房及大健康產業研發中心，通過引入高科技研發團隊和智能製造、智慧銷售，金嗓子致力於開發更多大健康產品。在產品方面，公司已推出金嗓子腸寶、金嗓子複合益生菌含片、銀杏葉片等多款大健康產品。其中，金嗓子腸寶益生元於2024年3月通過香港相關部門檢測合格已進入相關市場。

得益於業務的穩健發展，金嗓子獲得市場廣泛認可。2024年2月，金嗓子旗下主打產品的「都樂」品牌榮獲第三批中華老字號品牌榮譽。2024年7月，在2024年中國融資大獎中，金嗓子一舉摘得「最具潛力上市公司獎」和「年度最具創新產品獎」兩項重磅榮譽。

總體而言，金嗓子憑藉牢固的品牌根基和持續的創新能力，在鞏固傳統業務的同時，逐步形成大健康產業的新增長極。未來，在傳統業務和大健康業務的共同驅動下，金嗓子有望拓展更大的發展空間，促進自身價值持續增長。

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