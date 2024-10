Monday, 14 October 2024, 17:32 HKT/SGT Share: 推動全球創新熱潮 廣發證券全力支持港青創業圓夢

香港, 2024年10月14日 - (亞太商訊) - 香港科技大學-信和百萬獎金創業大賽(簡稱「港科大創業大賽」)香港賽區總决賽已圓滿落幕,由廣發証券(000776.SZ;1776.HK)冠名贊助的「廣發証券創新獎」最終由Pest0團隊摘得桂冠。Pest0團隊正在申請專利的天然防蟲顆粒,憑藉其環保、可重複使用及安全的特點,贏得了評委們的高度認可。 廣發控股(香港)董事總經理武鑫先生(左三),與「廣發証券創新獎」獲獎團隊Pest0成員合影 廣發控股(香港)有限公司CEO林曉東表示:「在當今全球經濟發展的格局中,企業家精神猶如燈塔,照亮創新的航程。企業家不僅是夢想的追逐者,更是未來的塑造者,他們如同催化劑,激發全社會創新、圖强的活力,構建出一個充滿無限可能的商業生態體系。通過百萬獎金創業大賽,我們見證了這種企業家精神的傳承與發揚。廣發証券(香港)願與所有懷揣夢想的企業家並肩前行,共同書寫高質量創新發展的新篇章。」 作爲深耕粵港澳大灣區的全國領先券商,廣發証券始終以服務粵港澳大灣區建設和提升大灣區金融競爭力爲己任。香港地處粵港澳大灣區的核心地帶,資本市場國際化程度高,爲初創企業提供了優渥的成長土壤。針對大灣區湧現出的擁有全球視野的創新創業生力軍,廣發証券自2017年起,連續八年贊助香港科技大學創業大賽,捐資逾百萬,以自身優勢積極推動扎根香港、放眼全球的年輕一代投身創業事業,爲粵港澳大灣區培養更多面向國際市場的優秀未來企業家。 截至目前,「港科大創業大賽」已成功舉辦十四届,賽事擴大至北京、廣州、深圳、佛山,連同香港共計五個賽區,發掘並培養了不少具有商業前景的項目及團隊,包括大疆無人機、雲洲無人船等知名企業。2024年,香港賽區參賽團隊超300個,新增「國際學生組賽道」,邀請了來自澳大利亞、加拿大、德國、印度、新加坡、美國和越南等15個國家和地區的參賽隊伍,影響力進一步提升。 廣發証券作爲港科大創業大賽的白金贊助商,全程參與支持賽事。除設立冠名獎項外,廣發証券還結合自身在資本市場的專業優勢,爲大學生創業者提供專業指導和支持,並委派資深投資人擔任評委,與參賽學生團隊面對面交流,助力港科大創業大賽順利推進。 多年來,「廣發証券創新獎」成果斐然,創新項目覆蓋了科技金融、生物、物聯網、新能源、醫療等近年來獨角獸企業不斷湧現的新興賽道。以2023年成立的Allegrow Biotech團隊爲代表,其三位聯合創辦人劉知明博士、曾靖婷博士及周迎教授均來自香港科技大學化學及生物工程學系。劉知明博士表示:「我們希望通過比賽展示Allegrow的創新免疫細胞培養技術。同時,比賽提供的獎金和投資機會,也可以爲公司下一步發展和擴大規模提供很大幫助,有助於實現我們産品的商業化計劃。」 目前,在廣發証券及賽事提供的獎金支持下,Allegrow團隊已穩步開發了三個産品,以滿足不同的免疫細胞培育應用需求。對於未來,劉知明博士表示,團隊將繼續優化AimGel技術,多元化靶向免疫細胞培養應用,拓展更廣闊的市場空間,助力創新生物藥廠更高效便捷地進行批量免疫細胞培養。預計2026年將推出達到GMP級的産品,踏上新的台階。 在境內,廣發証券連續10年發起「廣發証券大學生微創業行動」,累計投入資金支持超過人民幣2000萬元,已爲470個優秀創業項目發放扶持金人民幣970萬元,並聘請了300多名微創業導師走進60餘所高校,開展了一系列豐富多彩的創業活動。這些活動不僅爲大學生創業者提供了寶貴的扶持和指導,還有效地促進了産學研的融合發展及創新創業人才培養。 而廣發証券在公益領域的努力還不止於此。由廣發証券與廣發基金、廣發期貨和廣發信德於2011年共同發起設立的廣發証券社會公益基金會,是國內第一家以券商作爲主要發起人,並獲得社會組織評估最高等級5A級的基金會。十餘年來,該基金會以鄉村振興、助學興教、金融賦能、醫療救助爲主綫,開展了一系列有影響力的社會公益項目。截至目前,廣發証券社會公益基金會累計捐贈金額近人民幣3億元。 展望未來,廣發証券將繼續秉持「廣聚愛,發於心」的公益理念,積極履行社會責任,全力推動境內外青年創新創業事業蓬勃發展,爲大灣區乃至全社會的繁榮和發展貢獻廣發力量。



