泛遠國際附屬獲中國物流與採購聯合會評為「4A級物流企業」

香港, 2024年10月14日 - (亞太商訊) - 泛遠國際控股集團有限公司（上市編號：2516，下稱「泛遠國際」；連同其附屬公司，統稱「泛遠國際」或「本集團」）欣然宣佈，本集團全資附屬公司杭州泛遠國際物流有限公司（「杭州泛遠」）位列中國物流與採購聯合會「第三十八批A級物流企業名單」，成功獲評為「4A級物流企業」，標誌着國家級權威機構對本集團物流服務表現之肯定，印證本集團品牌與實力兼具。

「A級物流企業」是由國務院批准設立的中國唯一一家物流與採購行業綜合性社團組織 - 中國物流與採購聯合會評估審定，依據《物流企業分類與評估指標》（GB/T 19680-2013）國家標準和其物流企業綜合評估相關標準，對企業的經營狀況、資產、設備設施、管理及服務、人員素質和信息化水平六個方面進行綜合評估，為物流行業極具公信力的稱號。

為表彰及授予榮譽稱號，中國物流與採購聯合會於11日在中國寧夏銀川市舉辦「38屆物流企業授牌暨供應鏈創新發展大會」，泛遠國際總裁辦公室主任孫敏女士親臨會場領獎。

圖：泛遠國際總裁辦公室主任孫敏女士（右三）親臨會場領獎

圖：杭州泛遠國際物流有限公司獲中國物流與採購聯合會評為「4A級物流企

業」

是次杭州泛遠成功通過專業及嚴謹的評審，獲評為較高等級之「4A級物流企業」稱號，標誌行業和市場各界對杭州泛遠乃至本集團之綜合實力及市場影響力的充分認可，更離不開本集團在物流服務領域的持續創新探索。本集團作為知名的跨境電商物流服務商、數字化物流解決方案商，多年來持續進行創新，透過自主研發物流運輸系統實現數字化、智能化，並擁有逾80項軟件著作權及專利，同時與多家知名跨境電商實現深度跨境合作，持續發揮自身優勢，致力成為行業領先企業。此次獲評為「4A級物流企業」，正是市場對本集團表現的高度認可，亦將是本集團繼續發力物流創新與服務體驗提升的極大鼓舞。

泛遠國際控股集團有限公司主席、行政總裁兼執行董事王泉先生表示：「我們非常高興見證本集團附屬公司杭州泛遠榮獲國家『4A級物流企業』稱號，這不僅是對本集團在行業標準、專業能力以及管理體系上的高度認可，更是對我們長期以來堅持『品質第一、客戶至上』經營理念的有力證明。展望未來，本集團將持續推動創新，優化服務流程，提升運營效率，確保每一位客戶都能享受到我們承諾的高標準服務。同時，本集團亦將繼續以客戶為中心，以創新為動力，以效率為保障，不斷追求卓越，與客戶共同迎接每一個挑戰，創造更多價值。」

有關泛遠國際控股集團有限公司（股份代號：2516.HK）

泛遠國際控股集團有限公司於2023年12月在香港聯交所主板掛牌上市，為中國知名的跨境電子商務物流服務供應商，主要提供端到端跨境配送服務、貨運代理服務以及其他物流服務，致力打造穩、快、優的跨境電子商務物流服務體系。本集團作為中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區首批試點企業，擁有創新的自研物流運輸系統，採用直營網點模式，網點遍佈中國主要貿易中心，尤其聚焦於長江三角洲及粵港澳大灣區。本集團設有30多個境內網點，1,100多家供應商網路，服務覆蓋全球超過220多個國家和地區，向客戶提供多項靈活可靠的跨境配送選項及定制化供應鏈解決方案。

有關杭州泛遠國際物流有限公司

杭州泛遠國際物流有限公司為本集團全資附屬公司，主營國際海運、國際空運、國際快件代理業務、跨境電子商務供應鏈及全球物流倉儲整體解決方案等服務。公司秉承「以人為本，傾力親為」的宗旨，致力於打造以涵蓋國際貨物運輸所有業務門類的操作平台為核心的，集倉儲、分撥、配送、物流方案解決為一體的，以跨境物流和全球倉儲服務為基礎的一站式集成物流解決方案供應商。

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