來源 HKTDC 秋電展與國際電子組件及生產技術展今日揭幕 - 匯聚約3,200家環球展商 展示最新創科產品及解決方案

- 兩項展覽匯聚約3,200家展商,來自19個國家及地區,除香港展商外,還包括中國內地、日本、韓國、其他多個亞洲及東盟國家、阿聯酋、美國和歐洲多國,盡顯國際化優勢 - 秋電展今年聚焦智慧出行、銀髮經濟和數碼娛樂領域的產品和科技方案,配合市場日增的需求;國際電子組件及生產技術展亦設多個特色展區 - 展覽期間將舉辦逾70場活動及論壇,由香港貿發局和香港電子科技商會合辦的「創新科技論壇」於明天(10 月14日)舉行 香港, 2024年10月13日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦的香港秋季電子產品展(秋電展),以及由香港貿發局和慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的國際電子組件及生產技術展(electronicAsia)今日開幕,一連四天(10月13至16日)於灣仔會議展覽中心(會展)舉行。 兩項展覽匯聚來自19個國家及地區約3,200家展商,除香港展商外,還包括來自中國內地、日本、韓國、印度,及東盟國家如菲律賓、新加坡、越南,還有阿聯酋、美國,及歐洲多國的展商,盡顯香港國際化優勢。 香港貿發局組織了110個來自世界各地的買家團參觀兩項展覽,為展商開拓環球商機,同時帶動創科業界交流,締造更多合作機會。 秋電展引領創科潮流 智慧出行、樂齡科技展品矚目亮相 秋電展向來為業界的重要採購平台,今年秋電展主題為「世界級電子業盛會 激發無限商機」,讓世界各地展商向環球買家推廣最新電子產品和創科意念。秋電展設有超過20個展區,焦點包括「品牌薈萃廊」、「科技館」和「初創專區」。為配合創新科技的趨勢及市場的採購需求,今年秋電展新增設「數碼娛樂體驗區」,帶來採用VR(虛擬實境)和AR(擴增實境)等技術的數碼娛樂產品。「儲能產品」展區將展出電動車充電器及其他大容量、高功率的便攜式儲能電源。 今屆秋電展聚焦智慧出行、樂齡科技和數碼娛樂領域的產品和科技方案,當中包括: 智慧出行: 智慧交通管理平台 香港應用科技研究院(展位:CH-J04)帶來多項智慧出行科技,如智慧交通管理平台、將於西九文化區公共道路上率先試行的自動駕駛巴士試點項目,及適用於路側設備的私隱保障傳感技術等。 智能車廂解決方案 Hardstone智能車廂解決方案(瀚思通汽車電子(亞太);展位:1CON-025 ),附有AR(擴增實境)顯示屏,提供輔助駕駛資訊,包括導航、轉線提示、踫撞預警等,並配備多媒體娛樂系統。 樂齡科技: 熱成像跌倒檢測產品 Collie R1(物啟科技有限公司;展位:CH-B02)是一款使用AI演算法的熱成像跌倒檢測產品,能實時監測人體活動,準確識別跌倒情況並發警報,適用於住宅、養老院以及公共場所。 經皮神經電刺激器 經皮神經電刺激器(翰沃生電科技;展位號碼:3F-E15),為物理治療儀器,能有效紓緩疼痛。 大會特別為展示針對銀髮市場產品和解決方案的展商提供「樂齡產品」標籤,方便買家採購有關產品。 數碼娛樂: 3D裸眼全息屏 3D裸眼全息屏(東莞乳業智慧科技有限公司;展位:GH-C10),用於製作3D動畫,毋須配戴3D眼鏡亦可以觀賞,並可以透過手機應用程式,實時控制所顯示的影像。 Web3.0旅遊平台 「熊貓先生!」(熊貓先生(香港)科技有限公司;展位:CH-D11)為一個由人工智能驅動的Web3.0平台,為遊客提供旅行基本資訊、行程規劃和AI導遊服務、AR(擴增實境)和MR(混合實境)體驗等。 其他領域: 智能鎖 Keyin智能鎖(Raonark Inc.;展位:5C-C10)採用專利技術、加配了智能防盜鏈的智能鎖。傳統防盜鏈要身處屋內才可以開啟,但使用智能防盜鏈,在屋外的戶主也可以透過手機應用程式解開防盜鏈,毋須勞煩屋內的家人開門。 戶外安全巡邏機械人 戶外安全巡邏機械人(托寶智能方案有限公司;展位:CH-L03)可以在坡地、有障礙物的地方、裂縫、沙地、雪地和草地操作,監察人群聚集情況、辨識火災,並可加裝滅火和消毒等裝置。 國際電子組件及生產技術展與秋電展同期舉行,設有多個特色展區,包括:電子元器件、鍵盤及開關、電源供應、印刷電路板及電子製造服務、顯示技術及測量儀器。展商包括被列為「廣東省專精特新中小企業」的深圳市炬烜科技,其生產的石英晶體,廣泛應用於手機、藍牙、GPS、WiFi、智能家居等領域。 展覽期間將舉辦逾70場活動及論壇,當中香港貿發局和香港電子科技商會合辧的「創新科技論壇」於明天(10 月14日)舉行。論壇以「數位孿生 連結虛實世界」為題,邀得創新科技及工業局數字政策辦公室數字政策專員黃志光致開幕辭,其他講者包括奧雅納工程顧問、ASMPT半導體解決方案、電機電子工程師學會、香港應用科技研究院及香港理工大學的權威專家,一同探討如何在虛擬世界中進行模擬和預測,從而改善決策及提升生產力。 香港貿發局、香港電子業商會及產品可靠性暨系統安全研發中心再次攜手合作,於展覽首天舉辦「電子設備可靠性保證論壇」,為一連幾天的活動揭開序幕 。 至於在周二(10月15日)舉行的「香港電子論壇」,由香港貿發局、慕尼黑國際博覽亞洲有限公司和香港電子業商會合辦,將以「驅動創新:微電子、人工智慧及開源生態系統」為題,探討業界趨勢、技術開發及應用等議題。 其他活動還包括初創投資項目對接會、香港科技創價大賽、企業啟導環節及初創企業介紹會,讓初創企業推廣創新理念,爭取投資者支持,及就業務發展向專家取經。 多項展覽會將繼續採用「展覽+」(EXHIBITION+)線上線下融合模式舉行,展商及買家除了參與實體展,亦可以利用「商對易」(Click2Match)智能配對平台進行線上洽商及配對,歡迎各行業人士及買家參與。 圖片下載:https://bit.ly/4h3ovbi 香港秋季電子產品展和國際電子組件及生產技術展今日開幕,一連四天(10月13至16日)於灣仔會議展覽中心舉行。 秋電展「初創專區」雲集多家初創企業,展示創新及具潛力的創科產品和方案。 「品牌薈萃廊」展示世界各地知名品牌的消費電子產品。 新增設的「數碼娛樂體驗區」,帶來採用VR(虛擬實境)和AR(擴增實境)等技術的數碼娛樂產品。 秋電展聚焦智慧出行,有本地初創公司展出利用「油改電技術」、由賓利的經典老爺車改造成的電動車。 大會為帶來樂齡科技產品和方案的展商提供「樂齡產品」標籤,方便買家採購有關產品。 電子展今年吸引三個來自韓國的展團參展,帶來領先電子產品及科技方案。 國際電子組件及生產技術展帶來電子元器件、鍵盤及開關、電源供應設備、印刷電路板及電子製造服務、顯示技術及測量儀器。 香港貿發局、香港電子業商會及產品可靠性暨系統安全研發中心合作,於展覽首天舉辦「電子設備可靠性保證論壇」。 網頁

香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。



