信用卡幫您省錢和賺錢的5種方式

新加坡, 2024年10月12日 - (亞太商訊) - 信用卡是一種有價值的金融工具,確保支付快速、安全和便捷。隨著時間的推移,它還能幫助您建立信用。然而,擁有合適的信用卡,您可以獲得更多的好處。享受餐飲、購物、旅行和加油方面的優惠和折扣。以下是一些信用卡幫您省錢的方式: 獎勵計劃 一張獎勵信用卡通常會讓您進入由信用卡發行機構或其合作公司提供的獎勵計劃。獎勵計劃因信用卡不同而有所差異,但大多數允許持卡人在符合條件的交易中賺取獎勵積分,例如線上雜貨購物、線上或線下購物、食品外賣、旅行費用、餐飲、賬單支付、加油等。持卡人通常可以從豐富的商品中兌換獎勵積分,將積分轉換為現金回扣,或使用積分抵扣支付購買費用。 現金返還計劃 現金返還信用卡為持卡人提供符合條件的交易返利,包括雜貨購物、加油、購物和餐飲。賺取的現金返還可能會在賬單周期結束時存入您的帳戶,或者您可以選擇使用現金返還積分支付購買費用。您的信用卡甚至可能在特定類別中提供更高的現金返還率,或如果您在該銀行有儲蓄帳戶,還能享受額外的返現優惠。通過手機隨時隨地兌換您的現金返還,享受便利。熟悉現金返還計劃可以幫助您最大化您的現金返還收益。 註冊優惠 許多信用卡提供註冊獎勵或優惠,當您在前幾個月內消費達到一定金額時,可以獲得大量的積分或現金返還。這是為新持卡人提供的一次性優惠,如果積分或現金返還未及時使用,可能會過期。利用註冊獎勵是在第一年通過信用卡省錢或賺錢的好方法。 折扣和促銷優惠 信用卡公司可能會與零售商、餐飲機構和電商平台合作,向其持卡人提供令人印象深刻的折扣和儲蓄,適用於符合條件的消費。這些通常是高達50%的即時折扣,適用於特定的購買。那些善於跟蹤優惠並聰明購物的持卡人每年可以節省數千美元。 旅行福利 旅行信用卡提供了一系列旨在使旅行更加便捷和愉快的福利。某些卡允許持卡人在符合條件的消費中賺取里程。里程通常類似於獎勵積分,可以用於兌換旅行相關的購買,如機票、住宿、餐飲等。旅行卡還可能提供諸如免費機場貴賓室訪問和加速賺取線上旅行預訂里程等福利,這能為您的旅行費用節省不少開支。有些卡甚至包括旅行保險,當您的行李在運輸途中丟失或延誤時,這項福利會派上用場。 不同的信用卡可能為消費者提供多種省錢和賺取回扣的方式。然而,負責任地使用信用卡是確保您獲得最大收益的關鍵。不要忘記考慮任何與信用卡相關的費用或收費(如年費),以全面了解您的實際信用卡節省情況。最後,確保保持您的帳戶良好信用,以繼續享受這些優惠。 注意: 本文中所表達的意見、分析、評論或建議僅代表特定編輯團隊的個人觀點,未經過任何第三方的審查、批准或其他形式的認可。 媒體聯繫:

